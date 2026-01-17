Zurück in die Zukunft der einfachen Sound-Wiedergabe

Beim Aufräumen tauchen manchmal Relikte aus einer anderen Technikära auf – etwa alte Musikkassetten. Wer diese analogen Schätze nicht nur nostalgisch betrachten, sondern auch wieder hören möchte, findet mit dem tragbaren Kassettenrekorder von Reflexion ein bewusst einfach gehaltenes Abspielgerät mit moderner Technik.

Der Retro-Kassettenrekorder von Reflexion kombiniert klassische Kassettenwiedergabe mit zeitgemäßen USB-Funktionen und schlägt so eine Brücke zwischen analoger und digitaler Audiowelt. Technisch bietet das Gerät damit mehr als reine Nostalgie: Neben One-Touch-Aufnahme und Autostopp-Funktion lassen sich Kassetteninhalte direkt auf einen USB-Stick digitalisieren und als MP3-Dateien sichern. Umgekehrt unterstützt der Recorder auch die Wiedergabe moderner Audioformate über USB.

Ein integriertes Kondensator-Mikrofon sowie ein eingebauter Lautsprecher ermöglichen zudem einfache Sprachaufnahmen – etwa für spontane Mitschnitte von Meetings oder Notizen, ganz ohne zusätzliche Software oder Apps. Ergänzt wird die Ausstattung durch einen AUX-Eingang und einen 3,5-mm-Kopfhörerausgang. Damit ist das Gerät weniger professionelles Audiotool als vielmehr ein funktionales Retro-Gadget, das auf dem Schreibtisch auffällt und gleichzeitig einen charmanten Kontrast zum sonst hochdigitalisierten IT-Alltag bildet.