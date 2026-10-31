Lichtschwert gegen Herbst-Blues

Die Uhren springen am Wochenende auf Winterzeit, und der Feierabend versinkt fortan im Dunkeln. Dieser Star-Wars-Regenschirm hält nicht nur den Regen fern, sondern schwingt auf dem Heimweg ein leuchtendes Lichtschwert.

Wer nach Feierabend durch nasse Straßen stapft, verschwimmt für Autofahrer und E-Biker schnell mit dem Hintergrund. Der offiziell lizenzierte Star-Wars-Schirm setzt dem Grau einen Farbtupfer entgegen: Sein Stock leuchtet wie die Klinge eines Jedi-Ritters. Per Taste am Griff wechseln Sie zwischen Blau, Grün, Violett und Gelb, sodass jeder Fan die Farbe seines Lieblingshelden findet.

Wer es bunter mag, schaltet in den Mehrfarbmodus und verwandelt den Bürgersteig in eine kleine Lichtshow. Ob die Macht auch Autofahrer zur Vorsicht bewegt, bleibt offen, gesehen werden Sie mit dem leuchtenden Stock aber garantiert eher als mit einem schwarzen Knirps. Die Reflektorweste ersetzt er trotzdem nicht.

Der Schirm spannt sich mit 97 Zentimetern Durchmesser auf, misst 68 Zentimeter in der Länge und trägt einen Bezug aus Polyester. Er öffnet manuell, eine Automatik fehlt. Den Strom für das Lichtschwert liefern AAA-Batterien, die Sie selbst beisteuern müssen, denn der Hersteller legt keine bei. Europosters verlangt 36,99 Euro inklusive Versand.