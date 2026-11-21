Wo sich mehrere Schichten einen Arbeitsplatz teilen, wird die Tastatur zum Umschlagplatz für Keime. Eine passgenaue Schutzfolie wie OCTO-flex verwandelt das schwer zu reinigende Eingabegerät in eine glatte Fläche, die sich in Sekunden desinfizieren lässt.

In Kliniken, Laboren, Leitwarten oder Produktionshallen wechseln die Hände an einem PC oft mehrmals täglich. Nach dem Hotseat-Prinzip tippt die Frühschicht dort, wo nachts noch die Kollegen saßen. Untersuchungen zeigen seit Jahren, dass ungeschützte Tastaturen schnell zu Biotopen für Bakterien und Viren werden. Die Reinigung ist mühsam: Zwischen den Tasten sammeln sich Krümel und Hautfett, und aggressive Desinfektionsmittel oder Feuchtigkeit können die Elektronik auf Dauer schädigen.

Hier setzt OCTO-flex an. Die Folie aus Polyurethan liegt wie eine zweite Haut auf der Tastatur und schließt die Zwischenräume ab, in denen sich Schmutz und Keime sonst festsetzen. Der Hersteller fertigt sie passgenau für Hunderte Tastaturmodelle zahlreicher Marken, von Cherry über Dell und Fujitsu bis Lenovo und Logitech.

Laut Hersteller verträgt das Material viele gängige Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Er empfiehlt ein zweistufiges Vorgehen: Zuerst entfernt eine Reinigung Schmutz und Hautfett, danach eliminiert die Desinfektion Krankheitserreger. Flüssigkeiten und Putzmittel erreichen die Tastatur darunter nicht mehr, was ihre Lebensdauer verlängert.

Im Schichtbetrieb bietet sich ein weiterer Kniff an: Erhält jeder Mitarbeiter eine eigene Folie, die er zu Dienstbeginn auflegt, reist der Keimbestand nicht mehr von Schicht zu Schicht. Die Folien entstehen in Deutschland, der Preis liegt je nach Modell im mittleren zweistelligen Euro-Bereich zuzüglich Mehrwertsteuer.