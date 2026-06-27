Leiterplatten-Romantik unter der Kaffeetasse

Überdimensionierte Gaming-Pads schützen längst die halbe Schreibtischfläche, doch Kaffeeflecken drohen trotzdem. Mit Untersetzern im Look echter Leiterplatten bannen Nerds diese Gefahr und holen sich gleich noch ein Stück Technikästhetik auf den Tisch.

Die Untersetzer von Flowstone Graphics bestehen aus robustem, dabei erstaunlich leichtem Sandstein und tragen auf der Rückseite eine Korkschicht. Diese Kombination macht sie auf praktisch jeder Oberfläche einsetzbar und sorgt gleichzeitig für sicheren Halt, ohne den Tisch zu zerkratzen. Egal ob Wasserglas, Teetasse oder Kaffeebecher, das Material fängt jeden Rand zuverlässig ab und schont damit den Schreibtisch.

Wer mag, personalisiert das Design schon vor der Bestellung mit eigenem Text oder zusätzlichen Effekten. Bei der Optik selbst bleibt die Wahl ebenfalls offen: Die Platinen-Motive gibt es in mehreren Grün- und Brauntönen, sodass sich jeder Schreibtisch passend zur eigenen Hardware-Ästhetik ausstatten lässt.