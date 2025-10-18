1 Minute
Kabelsalat? Nicht mit diesem Schlüsselanhänger!
Wenn die Bürotasche schon fast aus allen Nähten platzt – vollgestopft mit Geräten, Ladegeräten und Ersatzakkus – kommt diese kleine Erleichterung wie gerufen: Das Vier-in-Eins-Kabel von Callstel tragen Admins einfach am Schlüsselbund. Schick in Blau gehalten, vereint es alle wichtigen Anschlüsse für den mobilen Alltag: USB-C, USB-A und Lightning.
Mit dem Callstel-USB-Schnelladenkabel lassen sich Smartphone, Tablet und Notebook im Handumdrehen wieder mit Energie versorgen – und das sogar parallel. Dank Magnetverschluss bleibt das Kabel sicher zusammen, die Stoffummantelung sorgt für Stabilität, und durch den integrierten Schlüsselring geht garantiert nichts verloren. Praktisch, robust – und endlich mal ein Kabel, das wirklich überall mitkommt.