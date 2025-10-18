Kabelsalat? Nicht mit diesem Schlüsselanhänger!

Wer viel unterwegs ist – ob zur großen IT-Konferenz oder täglich zwischen Büro und Homeoffice – kämpft oft damit, dass das Ladekabel mal hier, mal dort steckt, und dann in der Eile das hektische Suchen beginnt. Die Ladekabeltasche von Wunschleder bringt nicht nur Ordnung ins Technikchaos, sondern setzt auch ein echtes Designstatement.