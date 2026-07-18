Sicher laden ohne Datenübertragung

Öffentliche USB-Ladeanschlüsse in Flughäfen, Hotels oder Konferenzzentren sind praktisch, stellen aber grundsätzlich auch eine potenzielle Schnittstelle für Datenübertragungen dar. Das USB-A to USB-C Data Blocker Cable von PortaPow kappt die Datenleitungen im Kabel und überträgt ausschließlich Strom. So lassen sich mobile Geräte laden, ohne eine USB-Datenverbindung aufzubauen.

Das rund einen Meter lange Kabel besitzt auf der einen Seite einen USB-A-Stecker und auf der anderen einen USB-C-Anschluss. Im Gegensatz zu herkömmlichen USB-Kabeln sind die Datenleitungen im Inneren nicht verbunden. Dadurch werden weder Dateien übertragen noch Synchronisationsabfragen oder USB-Verbindungen aufgebaut – das angeschlossene Gerät erhält ausschließlich Energie.

Das Kabel eignet sich insbesondere für Reisen oder den Einsatz an unbekannten Ladeanschlüssen. Es reduziert die Angriffsfläche, indem es jede Datenkommunikation zwischen Ladegerät und Endgerät physisch unterbindet. Laut Hersteller sorgt ein niederohmiger Kupferleiter für geringe Ladeverluste; unterstützt werden Ladeleistungen bis 3 Ampere. Schnellladeverfahren, die eine Datenkommunikation voraussetzen, werden dagegen nicht unterstützt.

Das Ladekabel ist entweder bei den üblichen Zwischenhändler oder für umgerechnet knapp sechs Euro plus Versand direkt beim Hersteller erhältlich.