USB-Ladestrom auf den Zahn fühlen

Ob Ladegerät, Powerbank oder USB-Kabel – wer wissen will, was tatsächlich über einen USB-Port fließt, braucht mehr als das Versprechen des Herstellers. Der Voltcraft PM-41 klemmt sich als passiver Inline-Tester zwischen Quelle und Verbraucher und liefert harte Messwerte statt Datenblatt-Nominalwerte.

Der Voltcraft PM-41 unterstützt sowohl USB-A als auch USB-C und deckt damit das aktuelle Schnittstellenspektrum im Büro- und Laboralltag ab. Der Messbereich reicht spannungsseitig von 4 bis 24 V DC, stromseitig von 0,05 bis 5 A am USB-C-Port beziehungsweise bis 3 A an USB-A – ausreichend für alles von einfachen 5-V-Ladevorgängen bis zu USB-PD-Szenarien im höheren Leistungsbereich.

Neben Spannung und Strom zeigt das Gerät kumulierte Kapazität (mAh), übertragene Energie (Wh) sowie die äquivalente Schleifenimpedanz im Bereich von 1 bis 480 Ohm an. Letztere ist besonders nützlich, um Kabelqualität zu bewerten: Ein hoher Schleifenwiderstand erklärt in vielen Fällen, warum ein Ladekabel nominell USB-PD unterstützt, in der Praxis aber den versprochenen Ladestrom nie erreicht.

Schnelladeprotokolle und Datenspeicher

Das Gerät erkennt aktive Schnellaufladeprotokolle – relevant, wenn man prüfen will, ob ein Ladegerät und ein Endgerät tatsächlich per USB Power Delivery oder Qualcomm Quick Charge miteinander kommunizieren oder schlicht mit 5 V / 0,9 A vor sich hinladen. Zehn interne Datenspeicher nehmen Messwerte auf; die maximale Aufzeichnungsdauer liegt bei knapp 100 Stunden – genug, um auch mehrtägige Ladezyklen von Powerbanks oder USV-Akkupacks zu protokollieren. Ein integrierter Überspannungsschutz schützt das Messgerät selbst vor Ausreißern im Prüfkreis.

Im Helpdesk- und Feldeinsatz ist ein solches Gerät schnell amortisiert: Ladeprobleme an Thin Clients, Dockingstations oder mobilen Geräten lassen sich damit in Minuten auf Kabel-, Netzteil- oder Geräteseite eingrenzen, ohne dass man zur Labormesstechnik greifen muss. Mit Abmessungen von 13 × 55 × 93 mm und einem Gewicht von knapp 66 g verschwindet der PM-41 problemlos in der Werkzeugtasche. Prüfkabel für USB-A und USB-C liegen im Lieferumfang. Das Gerät ist bei Conrad Electronic für 17,99 Euro erhältlich.