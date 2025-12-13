Steckerziehen war gestern: USB per Knopfdruck ausschalten

USB-Geräte, die sich nicht vollständig abschalten lassen, können im Arbeitsalltag ganz schön lästig werden. Dauerleuchten, Blinken oder unnötiger Stromverbrauch sind oft die Folge. Ein kleiner USB-Schalter schafft hier Abhilfe und gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre Peripherie zurück.

Ob im Büro oder im Homeoffice: Manche USB-Geräte machen nie Feierabend – sie leuchten, brummen oder blinken munter weiter, selbst wenn längst Ruhe am Schreibtisch eingekehrt ist. Genau hier kommt ein kleines, aber durchaus hilfreiches Tool ins Spiel: ein USB-Schalter zum Zwischenschalten zwischen Rechner und Gerät.

Der Minischalter trennt angeschlossene USB-2.0- oder USB-3.0-Geräte auf Knopfdruck vom Strom – ideal für Hardware, die häufig im Einsatz ist, aber nicht dauerhaft laufen soll, etwa Headsets, externe Festplatten oder RGB-freudige Peripherie. Das ständige Ein- und Ausstecken entfällt damit, was nicht nur Zeit spart, sondern langfristig auch die USB-Ports schont. Eine kleine LED zeigt den aktuellen Status an, sodass Sie stets im Blick behalten, ob das Gerät wirklich aus ist. Für knapp 11 Euro ist das praktische Gadget zu haben.