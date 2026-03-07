Lesezeitweniger als
Intelligentes Portemonnaie
Wer regelmäßig mit Kreditkarten, Reisepass und Tickets unterwegs ist, trägt sensible Daten im wahrsten Sinne des Wortes bei sich – und das macht ihn zum Ziel für digitale Taschendiebe. Das Kartenetui "Wallet" mit GPS-Ortung und Mini-Stift will diese Schwachstelle schließen.
Ein eingearbeitetes 360-Grad-Abschirmgewebe blockt RFID- und NFC-Leseversuche zuverlässig ab. Geht das Portemonnaie trotzdem verloren, liefert der integrierte GPS-Token via App die aktuellen Koordinaten. Das Leder "TecTuff" hält Abrieb, Flecken und Feuchtigkeit stand - und das Raumangebot reicht komfortabel für Pass, Tickets und Karten.