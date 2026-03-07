Intelligentes Portemonnaie

Wenn im grauen IT-Alltag etwas Farbe und Spielwitz fehlen, sorgt das JuicyBoosta-Ladekabel im Bubblegum-Look für einen augenzwinkernden Akzent. In kräftigem Pink erinnert das runde Gehäuse an die Kaugummi-Rollen aus Jugendtagen – auch wenn Sie besser nicht hineinbeißen. Zieht der Nutzer an beiden Enden, fährt das Kabel aus dem Gehäuse heraus.