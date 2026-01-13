Gmail setzt auf Gemini: KI soll Ordnung ins Postfach bringen

Google rüstet Gmail mit neuen KI-Funktionen aus und positioniert den E-Mail-Dienst stärker als digitalen Assistenten. Mit Gemini-Technologie sollen Zusammenfassungen, Textvorschläge und eine intelligente Priorisierung helfen, den E-Mail-Alltag einfacher zu bewältigen. Auch die oft lästige Suche nach länger zurückliegenden Konversationen wird deutlich einfacher.

Mit rund drei Milliarden Nutzern weltweit zählt Google Mail-Dienst Gmail zu den zentralen Kommunikationsplattformen im Alltag. Nun leitet Google eine neue Entwicklungsphase ein und integriert verstärkt KI-Funktionen auf Basis von Gemini. Ziel ist es, E-Mails nicht nur zu durchsuchen, sondern Inhalte aktiv zusammenzufassen, zu priorisieren und bei der Bearbeitung zu unterstützen.

E-Mails im Überblick

Ein zentrales neues Element sind laut Google sogenannte "AI Overviews". Diese Funktion fasst lange E-Mail-Konversationen automatisch zusammen und hebt die wichtigsten Punkte hervor. Darüber hinaus können Nutzer ihr Postfach in natürlicher Sprache befragen, etwa nach Angeboten, Absprachen oder Kontakten aus der Vergangenheit. Die KI durchsucht dabei den gesamten E-Mail-Bestand und liefert eine verdichtete Antwort, ohne dass einzelne Nachrichten manuell durchgesehen werden müssen. Die Zusammenfassungen von Konversationen werden schrittweise für alle Nutzer kostenlos eingeführt, während die direkte Abfrage des Postfachs zahlenden Abonnenten vorbehalten bleibt.

Formulierungshilfe

Auch beim Schreiben von E-Mails baut Google die KI-Unterstützung aus. Die Funktion "Help Me Write" hilft beim Formulieren neuer Nachrichten oder beim Überarbeiten bestehender Texte. Ergänzt wird sie durch überarbeitete "Suggested Replies", die kontextbezogene Antwortvorschläge liefern und sich am individuellen Schreibstil orientieren sollen. Zusätzlich steht mit "Proofread" ein Werkzeug zur Verfügung, das Grammatik, Tonfall und Stil analysiert. Während einfache Schreib- und Antwortfunktionen kostenfrei ausgerollt werden, ist die erweiterte Korrektur ebenfalls Teil der kostenpflichtigen KI-Abos.

Wichtiges priorisieren

Ein weiterer Baustein ist die neue "AI Inbox". Diese Funktion priorisiert automatisch wichtige Inhalte und blendet weniger relevante Nachrichten in den Hintergrund. Dabei berücksichtigt das System unter anderem häufige Kontakte, bestehende Beziehungen und erkannte Aufgaben in E-Mails. Kritische Hinweise wie Rechnungen oder Termine sollen so schneller sichtbar werden. Laut Google erfolgt die Analyse unter den bestehenden Datenschutz- und Sicherheitsmechanismen des Unternehmens.

Insgesamt markiert der Schritt den Versuch, Gmail vom klassischen E-Mail-Postfach hin zu einem proaktiven Organisationswerkzeug weiterzuentwickeln. Angesichts steigender E-Mail-Flut setzt Google dabei auf KI als Filter-, Analyse- und Assistenzebene. Wie gut die neuen Funktionen im Alltag angenommen werden, dürfte sich mit dem schrittweisen Rollout zeigen. Für Nutzer in den USA ist Gemini in Gmail ab sofort verfügbar, andere Regionen sollen die Funktionen dann in den nächsten Monaten erhalten.