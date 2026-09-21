Googlebooks: Wenn das Smartphone zum Laptop wird

Google bringt mit den Googlebooks eine neue Geräteklasse an den Start, die Android-Technik mit dem gewohnten ChromeOS-Desktop verbindet, sich eng mit dem Smartphone verzahnt und Gemini tief ins System einbaut. Ab dem 5. Oktober sollen die ersten Modelle von fünf namhaften Herstellern im Handel stehen.

Google hat eine neue Laptop-Kategorie namens "Googlebooks" angekündigt, die enger mit Android-Smartphones zusammenarbeiten soll als bisherige Chromebooks. Die Geräte basieren auf dem Android-Technologie-Stack, übernehmen aber die vertrauten Desktop-Grundlagen von ChromeOS und sind von Grund auf für die hauseigene KI Gemini Intelligence ausgelegt.

Damit reagiert der Konzern auf ein Nutzungsverhalten, das viele Nutzer kennen dürften: Aufgaben starten auf dem Smartphone und werden später am Laptop weitergeführt. Für die Umsetzung hat sich Google mit etablierten Notebook-Herstellern zusammengetan, um Hardware und Software enger zu verzahnen.

Premium-Hardware von fünf Herstellern

Zum Start bringen Acer, Asus, Dell, HP und Lenovo die ersten Googlebook-Modelle auf den Markt. Die Preise beginnen bei 1.199 Euro, wofür Käufer Gehäuse aus Aluminium, Magnesiumlegierungen oder Kohlefaser sowie Touchscreens mit einer Auflösung von bis zu 2,8K und OLED-Technik erhalten.

Ergänzt wird das Ganze durch haptische Glas-Trackpads und beleuchtete Tastaturen. Für Rechenleistung sorgen Prozessoren von Intel und Qualcomm mit dedizierten NPUs, die laut Google mehr als 45 TOPS leisten – die Akkulaufzeit soll bis zu 14 Stunden betragen.

Ein optisches Detail dürfte insbesondere langjährige Google-Fans ansprechen: Die von früheren Pixelbooks bekannte Glowbar kehrt zurück. Sie leuchtet beim Systemstart auf, zeigt den Akkustand mit einer fließenden Animation an und reagiert auf Gespräche mit dem Sprachassistenten Gemini.

Enge Verzahnung mit dem Android-Smartphone

Der eigentliche Kern des Konzepts liegt in der Anbindung ans Smartphone. Schon bei der Einrichtung sollen Einstellungen, gespeicherte Passwörter, WLAN-Zugänge und Nachrichten Ende-zu-Ende-verschlüsselt vom Handy auf den Laptop übertragen werden.

Im Alltag setzt Google auf mehrere Funktionen, die den Wechsel zwischen den Geräten erleichtern sollen: Mit "Weiter auf" lassen sich angefangene Aufgaben direkt über die Taskleiste am Laptop fortsetzen, während die Dateien-App einen Zugriff auf Fotos und Dokumente vom Smartphone ermöglicht, ohne dass Nutzer sie sich selbst zuschicken müssen. Die Funktion "Meine Apps streamen" spiegelt zudem einzelne Smartphone-Apps in ein Desktop-Fenster, etwa um schnell einen Einmalcode aus einer SMS abzurufen.

Gemini als ständiger Begleiter

Wie stark Gemini in den Alltag eingreifen soll, zeigt vor allem der sogenannte Magische Pointer. Ein kurzes Wackeln mit der Maus oder ein Tastaturkürzel genügt, um die KI direkt an die Stelle zu holen, an der gerade gearbeitet wird – etwa um einen Trainingsplan von einer Webseite automatisch in den Kalender einzutragen, eine verdächtige E-Mail auf Spam zu prüfen oder mehrere Bilder zu einer neuen Grafik zu kombinieren. Laut Google bleibt die Funktion dabei grundsätzlich deaktiviert und wird nur durch die bewusste Geste aktiviert.

Für gesprochene Notizen ist "Klartext" gedacht, im Englischen "Rambler" genannt. Die Funktion soll unstrukturierte, auch sprachlich holprige Gedanken erkennen, Fehler und Füllwörter herausfiltern und daraus geordnete Texte mit Aufzählungspunkten erstellen – mehrsprachig und auch bei Sprachwechseln mitten im Satz.

Mit "Eigenes Widget erstellen" lassen sich zudem eigene Desktop-Widgets ganz ohne Programmierkenntnisse bauen, etwa zur Verfolgung von Sportergebnissen oder als Countdown für den nächsten Urlaub. Die Funktion startet zunächst nur auf Englisch in den USA, Kanada, Großbritannien und Australien, weitere Länder sollen folgen.

Wer selbst entwickeln möchte, findet auf jedem Googlebook die Plattform Google Antigravity vorinstalliert, mit der sich Apps direkt auf dem Gerät schreiben und bereitstellen lassen. Ergänzt wird das Angebot durch eine vollständige Linux-Terminal-Umgebung samt Zugriff auf Tools wie die Claude CLI oder die Antigravity CLI für agentenbasiertes Programmieren.

Bereits aus Chrome und Android bekannte Gemini-Funktionen sollen zudem direkt nach dem Auspacken zur Verfügung stehen, darunter Aufgabenautomatisierung, Gemini Live sowie proaktive Vorschläge, die sich am jeweiligen Bildschirminhalt orientieren. Selbst bei geschlossenem Laptop soll Gemini Spark im Hintergrund weiterarbeiten und komplexere Anfragen zu Ende bringen.

Sicherheitsarchitektur, Preise und Verfügbarkeit

Bei der Software-Basis greift Google auf die aus ChromeOS bekannte Sicherheitsarchitektur zurück, darunter der Google-Titan-Hardware-Root-of-Trust sowie eine mehrschichtige Defense-in-Depth-Strategie mit geräteinterner Malware-Erkennung. Neu ist ein nach Level 5 zertifizierter Hypervisor, der laut Google in dieser Form erstmals in einem Laptop zum Einsatz kommt und eine isolierte Linux-Umgebung mit vollem Terminalzugriff bereitstellt.

Ergänzt wird das Softwarepaket durch den vollwertigen Desktop-Chrome-Browser samt Erweiterungen sowie Millionen Android-Apps aus dem Play Store, von Kreativ-Software wie Adobe Photoshop über Streaming-Dienste bis hin zu einem kostenlosen Jahr GeForce NOW für Spiele.

Im Kaufpreis ab 1.199 Euro sind zwölf Monate Google AI Pro mit 5 TByte Cloud-Speicher und Gemini-Advanced-Funktionen sowie mehrere Monate YouTube Premium und Adobe Photoshop enthalten. Google verspricht für das Googlebook OS zudem Updates über bis zu zehn Jahre. Die ersten Geräte sollen ab dem 5. Oktober erhältlich sein – parallel zur bestehenden Chromebook-Reihe, die laut Google weiterhin fortgeführt wird.