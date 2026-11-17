Ein Server vergleicht Patches, findet die Lücke, schreibt den Exploit und greift an, ganz ohne Menschen. Googles neuer Threat-Report zeigt, wie weit Angreifer mit autonomen KI-Agenten schon sind und wie sich mit gestohlenen KI-Zugängen Geld verdienen lässt.

Die Google Threat Intelligence Group (GTIG) sieht beim Einsatz von KI durch Angreifer eine neue Stufe erreicht. Laut dem aktuellen “AI Threat Tracker”, den GTIG zusammen mit Mandiant veröffentlicht hat, schreiben Cyberkriminelle, Spionagegruppen und Akteure hinter Einflusskampagnen nicht mehr nur einzelne Prompts. Sie setzen immer häufiger autonome Multi-Agenten-Systeme ein. Der Bericht stützt sich auf Incident-Response-Einsätze, auf die Beobachtung bekannter Angreifergruppen und auf Daten aus Googles eigenen Plattformen.

Im Mittelpunkt stehen quelloffene, agentenbasierte Pentesting-Frameworks wie ARTEX, CAIRN, CyberStrikeAI und PentAGI. Sie spüren einfache Schwachstellen auf, lassen sich von Sprachmodellen Einweg-Payloads erzeugen und passen ihre Taktik anhand der Rückmeldungen in Echtzeit an. CAIRN beobachtete GTIG unter anderem bei Angriffen auf die US-Luft- und Raumfahrtbranche. Eine angepasste PentAGI-Variante diente zwischen Ende August und Anfang Oktober 2026 für systematische Scans gegen zahlreiche Organisationen in Asien.

Angriffe im Maschinentempo

Neu sind laut GTIG weniger die Methoden als deren Tempo. Gestohlene Zugangsdaten und ungepatchte Systeme bleiben die klassischen Einfallstore. Die Frameworks verketten die Angriffsschritte aber automatisch und skalieren dadurch deutlich. Bislang erkaufen sie diese Geschwindigkeit allerdings mit fehlender Tarnung, denn sie erzeugen auffälligen Traffic und hinterlassen erkennbare Spuren im Code.

Erstmals dokumentiert Google außerdem eine Pipeline, die ganz ohne menschliches Zutun arbeitet. Auf einem offen erreichbaren Staging-Server fanden die Analysten ein Framework namens “exploit_agent”. Es vergleicht Software vor und nach einem Patch, leitet daraus Schwachstellen ab, schreibt Exploits und führt sie selbstständig aus. Russischsprachige Kommentare in einer Konfigurationsdatei und Opferdaten auf dem Server deuten auf ein Interesse an französischen Websites aus Medien, Unterhaltung und Bildung hin.

Die Statistik zeigt denselben Trend. Zwischen Januar und August 2026 haben sich die Zahl der veröffentlichten Schwachstellen und die Zahl der Exploits fast verdoppelt. Zero-Day-Exploits stiegen dagegen nur von durchschnittlich 8 pro Monat im Jahr 2025 auf 11 im Jahr 2026 und sprangen erst im August auf 22.

Als Beispiel nennt der Bericht zwei verkettete Lücken in PaperCut-Servern (CVE-2026-81578 und CVE-2026-82078). Laut Greynoise lief vier Tage nach deren Bekanntwerden eine wahrscheinlich LLM-gestützte Kampagne gegen Hunderte Organisationen. Gleichzeitig tauchen massenhaft KI-generierte, aber nicht funktionierende Proof-of-Concepts auf, etwa zu den PHP-Lücken CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619. Für Verteidiger bedeutet das zusätzliche Prüfarbeit.

Gestohlene KI-Zugänge als Geschäftsmodell

Finanziell motivierte Täter setzen verstärkt auf “LLMJacking”. Sie kapern die Cloud-Umgebungen von Unternehmen und verbrauchen deren KI- und Rechenkontingente. Mandiant verzeichnete Fälle mit mehr als 100.000 US-Dollar an betrügerischen Kosten an einem einzigen Tag. Im schlimmsten Fall summierte sich der Schaden auf eine Million Dollar. Ein Angreifer nutzte dabei die LiteLLM-Lücke CVE-2026-40217, um eingeschränkte “Virtual Keys” zu vollen Admin-Zugängen auszubauen.

Weiterverkauft wird der Zugang über sogenannte “LLM Mixer”. Das sind Untergrund-Shops, die die Anfragen ihrer Kunden über einen Pool gestohlener Zugangsdaten leiten. Auf russisch- und chinesischsprachigen Marktplätzen fand GTIG Preise zwischen 0,10 und 25 US-Dollar pro Million Tokens. Angeboten werden auch Modelle mit ausgehebelten Schutzmechanismen.

Einflusskampagnen und staatliche Akteure

Nach Einschätzung von GTIG gehören LLMs inzwischen fest zum Werkzeugkasten von Einflussoperationen. Ein kommerzieller Anbieter entwickelte unter anderem mithilfe der Gemini-API eine Plattform, die mehr als 100.000 Konten über Smartphone-Farmen in der Cloud steuern soll. Neue Accounts sollen dort erst eine Zeit lang KI-simuliertes Nutzerverhalten zeigen, bevor sie Kampagneninhalte verbreiten. Daneben produzieren rein profitorientierte Netzwerke massenhaft politischen Clickbait, der staatlichen Kampagnen zum Verwechseln ähnlich sieht.

Unter den staatlich unterstützten Gruppen sticht ein Fall heraus. Der mutmaßlich nordkoreanische Cluster MIDNIGHT NEPTUNE änderte in Code-Repositories von Kryptofirmen die Datei .claude/settings.json. Beim Start von Claude Code wurde dadurch automatisch die Backdoor SOMBERMEME heruntergeladen.

China zugeordnete Gruppen nutzen LLMs laut Bericht für Aufklärung und zur Auswertung erbeuteter Daten. In einem Fall missbrauchten sie sogar die Dateispeicher-Infrastruktur eines KI-Anbieters, um Daten auszuschleusen. Google verweist auf eigene Gegenmaßnahmen wie gesperrte Konten, gehärtete Modelle und die Plattform Google AI Threat Defense.