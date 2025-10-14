Pixel 10 kämpft mit App-Abstürzen

Besitzer des Google Pixel 10 klagen derzeit über häufige App-Abstürze. Anwendungen frieren ein oder zeigen wiederholt die Fehlermeldung "App reagiert nicht". Das Problem tritt offenbar bei zahlreichen Android-Apps auf und bleibt selbst nach Neustarts oder Neuinstallationen bestehen.

In Foren wie Reddit schildern Nutzer, dass ihre Geräte nach dem Start zunächst stabil laufen, bevor die Abstürze erneut einsetzen. Weder das Löschen von Cache- oder App-Daten noch das erneute Installieren einzelner Anwendungen schafft Abhilfe. Ältere Modelle wie das Pixel 9 scheinen nur vereinzelt betroffen zu sein, sodass der Fehler vermutlich speziell die aktuelle Gerätegeneration betrifft.

Nach bisherigen Erkenntnissen deutet vieles darauf hin, dass die Ursache in einem fehlerhaften Update der Google-Play-Dienste liegt. Diese Systemkomponente ist zentral für die Kommunikation zwischen Android-Apps und den Google-Diensten – ein Fehler dort kann daher zahlreiche Anwendungen gleichzeitig beeinträchtigen.

Als vorübergehende Lösung empfehlen Nutzer, die aktuellen Versionen der Google-Play-Dienste und des Play Stores zu deinstallieren und anschließend erneut zu installieren. Voraussetzung ist das Oktober-Update von Android. Der Eingriff führt allerdings dazu, dass man sich erneut in sein Google-Konto einloggen muss. Google soll Berichten zufolge das Problem bereits untersuchen und an einem Update arbeiten.