Google Pixel 10: Fehlerhaftes Update legt Displays lahm

Nach dem jüngsten Dezember-Update häufen sich bei Googles Pixel-10-Reihe Berichte über ein merkwürdiges Display-Verhalten. Nutzer melden eingefrorene Touchscreens, ausfallende Bediengesten und Workarounds, die nur teilweise helfen – ein Problem, das auch ältere Pixel-Modelle betrifft und für wachsende Verunsicherung sorgt.

Mit dem Dezember-Patch wollte Google zahlreiche Fehler bei Pixel-Geräten ab Version 6 beseitigen. Stattdessen sieht sich das Unternehmen nun mit einer neuen Bug-Welle konfrontiert. Laut einer Meldung von Android Authority und einem schnell wachsenden Reddit-Thread friert bei vielen Pixel-10-Modellen der Touchscreen ein, sobald das Gerät eine Weile unberührt auf dem Tisch liegt. Die Anzeige lässt sich zwar weiterhin ein- und ausschalten, doch jegliche Touch-Eingaben bleiben ohne Reaktion – ein Verhalten, das Nutzer als "komplett unbrauchbar" beschreiben.

Fehler tritt nach Ruhephase auf

Die Berichte zeigen ein einheitliches Muster: Das Problem tritt nur dann auf, wenn das Pixel längere Zeit stationär liegt – etwa auf dem Schreibtisch. Beim Tragen in der Hosentasche oder beim Gehen bleibt der Fehler aus. Einige Nutzer vermuten daher, dass bestimmte Sensoren – möglicherweise Proximity- oder Bewegungssensoren – in der Ruhephase einen falschen Zustand annehmen. Der Software-Bug wirkt sich so aus, dass das Gerät zwar intern weiterläuft, aber keine Berührungen mehr verarbeitet.

Der Reddit-Thread, gestartet von Nutzer "tstrmr", zeigt, wie weitreichend das Problem ist: Pixel 10, Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL sind gleichermaßen betroffen, erste Kommentare melden ähnliche Symptome sogar beim Pixel 8. Workarounds reichen von wildem Wischen über erzwungene Neustarts bis hin zu minutenlangem Warten, bis das Display plötzlich wieder reagiert. Einige berichten zudem von zusätzlichen Effekten wie kurzen Blackscreen-Phasen oder spontanen Reboots.

Fingerabdruck-Scanner unter Verdacht

Viele Nutzer stufen das Always-on-Display (AOD) inzwischen als Hauptverdächtigen ein. Bei einigen verschwindet der Fehler vollständig, sobald AOD deaktiviert wird – oder zumindest die Option, ein Wallpaper im AOD anzuzeigen. Andere experimentieren mit neuen Funktionen wie "Screen-Off Fingerprint Unlock", die zwar das Entsperren ohne aktiviertes Display erlauben, den Touch-Ausfall aber nicht zuverlässig verhindern.

So berichtet ein Nutzer, dass sein Pixel 10 Pro nach einer Fahrt mit Google Maps plötzlich gar keine Touch-Eingaben mehr annahm. Weder Fingerabdrucksensor noch Wischgeste reagierten, das Display blieb größtenteils schwarz, Benachrichtigungen ließen sich nicht öffnen und eingehende Anrufe konnten nicht angenommen werden. Erst ein Hard-Reset brachte das Gerät zurück in einen nutzbaren Zustand. Der Nutzer vermutet einen Zusammenhang mit der frisch aktivierten Screen-Off-Fingerprint-Funktion – nach dem erneuten Einschalten der Option lief das Gerät zunächst wieder stabil, der genaue Auslöser bleibt jedoch unklar.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es weder eine offizielle Stellungnahme noch einen bestätigten Fix von Google. Selbst nach Play-Systemupdates bleibt das Verhalten bei vielen bestehen. Für Betroffene bedeutet das: AOD und Screen-Off-Fingerabdruck-Scanner ausschalten, Workarounds nutzen oder mit regelmäßigen Reboots leben. Da das Problem zunehmend mediale Aufmerksamkeit erhält, hofft die Community nun auf einen kurzfristigen Patch – bevor aus einem Display-Bug ein massives Vertrauensproblem wird.