Google startet geschützte Cloud-KI

Google führt mit "Private AI Compute" eine Technologie ein, die die Rechenleistung der Gemini-Modelle aus der Cloud mit strengen Datenschutzmechanismen kombiniert. Nutzerdaten sollen dabei in einer abgeschotteten, hardwaregeschützten Umgebung verarbeitet werden. In München hat Google derweil seinen ersten Sovereign Cloud Hub eröffnet.

Google hat mit "Private AI Compute" eine neue Plattform angekündigt, die KI-Funktionen aus der Cloud mit strengen Datenschutz- und Sicherheitsmechanismen verbindet. Sie soll es ermöglichen, leistungsstarke Gemini-Modelle zu nutzen, ohne dass persönliche Daten das geschützte Umfeld des Nutzers verlassen oder für Google zugänglich werden. Damit unternimmt der Konzern einen weiteren Schritt in Richtung sicherer KI-gestützter Dienste, die dennoch personalisierte Ergebnisse liefern.

Abgeschottete Umgebung in der Cloud

Laut Google erfordert die nächste KI-Generation zunehmend proaktive, kontextbezogene Funktionen, die über die Leistungsfähigkeit reiner On-Device-Verarbeitung hinausgehen. Während mobile Geräte viele Aufgaben lokal ausführen können, stoßen sie bei komplexem Reasoning und großem Modellumfang an Grenzen. Private AI Compute soll diese Lücke schließen, indem es Cloudleistung bereitstellt, ohne den Datenschutz des Nutzers zu kompromittieren.

Kern des Ansatzes ist eine abgeschottete, hardwaregestützte Umgebung in der Google-Cloud, die sensible Daten ausschließlich innerhalb eines versiegelten Bereichs verarbeitet. Remote-Attestation, durchgehende Verschlüsselung und Titanium Intelligence Enclaves (TIE) sollen sicherstellen, dass die Daten nur vom jeweiligen Nutzer genutzt, aber nicht eingesehen werden können – auch nicht von Google selbst. Die Architektur basiert vollständig auf Googles eigener Infrastruktur, inklusive der unternehmenseigenen TPUs.

Gleicher Schutz wie bei lokaler KI

Das Unternehmen verweist darauf, dass Private AI Compute auf mehreren Datenschutz- und Sicherheitsprinzipien aufbaut, darunter das Secure AI Framework sowie die Google Privacy Principles. Ziel ist es, KI-Funktionen bereitzustellen, die trotz Cloudanbindung dieselben Schutzmechanismen bieten wie lokale Verarbeitung. Dies betrifft insbesondere personenbezogene Inhalte und sensible Nutzungsmuster, die typischerweise nicht in die Cloud ausgelagert werden.

Erste praktische Anwendungen finden sich bereits auf dem Pixel 10: Die Funktion "Magic Cue" soll durch Private AI Compute relevantere Vorschläge liefern, während die Recorder-App Transkriptionen in mehr Sprachen zusammenfassen kann. Google sieht darin den Auftakt für weitere Funktionen, die sowohl On-Device- als auch Cloud-KI kombinieren. Ein technisches Briefing stellt zusätzliche Details zur Architektur und den Sicherheitsmechanismen bereit.

Sovereign Cloud Hub in München eröffnet

Derweil hat Google Cloud in München seinen ersten europäischen "Sovereign Cloud Hub" eröffnet. Das Zentrum soll Unternehmen und Behörden dabei helfen, souveräne Cloud-Architekturen zu verstehen, zu testen und an ihre eigenen Anforderungen anzupassen – inmitten wachsender regulatorischer Vorgaben und steigender Nachfrage nach KI-Anwendungen.

Das neue Zentrum befindet sich im Google Cloud Space in der bayerischen Landeshauptstadt und dient als Anlaufstelle für Organisationen, die Clouddienste unter strengen Sicherheits- und Compliance-Vorgaben einsetzen müssen. Im Fokus stehen insbesondere Unternehmen aus regulierten Branchen sowie öffentliche Einrichtungen, die zunehmend eigene KI-Strategien entwickeln.

Google Cloud betont, seit Jahren an Lösungen zu arbeiten, die Kunden mehr Kontrolle über Datenverarbeitung, Speicherort und Systemarchitektur ermöglichen. Zum Portfolio gehören Angebote wie die Google Cloud Data Boundary, Dedicated Cloud-Umgebungen und Air-Gapped-Varianten. Diese sollen es Organisationen erlauben, Cloudservices zu nutzen, ohne Kompromisse bei der Datensouveränität eingehen zu müssen.