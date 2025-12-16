Aus für Googles Dark Web Report

Google stellt den "Dark Web Report" ein – ein Tool, das Nutzer bislang über mögliche Leaks persönlicher Daten informierte. Die Entscheidung markiert eine Neuausrichtung beim Thema Verbrauchersicherheit und wirft Fragen zur künftigen Rolle solcher Monitoring-Dienste auf.

Google wird den Dark Web Report schrittweise abschalten. Ab dem 15. Januar 2026 durchsucht der Dienst das Dark Web nicht mehr nach neuen Datenpannen, einen Monat später, am 16. Februar 2026, wird das Tool vollständig eingestellt. Nutzerinnen und Nutzer können den Dienst dann nicht mehr aufrufen, bestehende Monitoring-Profile verlieren ihre Funktion.

Der Dark Web Report war ursprünglich Teil der Google-One-Sicherheitsfunktionen und wurde im Jahr 2023 eingeführt. Ziel war es, gestohlene personenbezogene Daten wie E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder Adressen in bekannten Dark-Web-Quellen aufzuspüren und Betroffene darüber zu informieren. Grundlage dafür war ein individuelles Monitoring-Profil, in dem Nutzer selbst festlegten, welche Daten überwacht werden sollten.

Als Grund für die Einstellung nennt Google vor allem begrenzten praktischen Nutzen. Zwar habe das Tool Hinweise auf mögliche Datenlecks geliefert, laut Nutzerfeedback jedoch häufig keine klaren nächsten Schritte aufgezeigt. Künftig wolle man sich stärker auf Sicherheitsfunktionen konzentrieren, die konkrete Schutzmaßnahmen ermöglichen, etwa durch bessere Authentifizierung oder präventive Kontoabsicherung.

Statt des Dark Web Reports verweist Google auf bestehende Angebote wie den Sicherheitscheck, den Passwortmanager, Passwortchecks sowie Passkeys für die Anmeldung. Ergänzend empfiehlt das Unternehmen das Tool "Suchergebnisse über dich", mit dem sich prüfen lässt, ob private Informationen in der Google-Suche auftauchen und gegebenenfalls entfernen lassen. Alle im Zusammenhang mit dem Dark Web Report gespeicherten Daten werden zum 16. Februar 2026 gelöscht, eine vorzeitige Löschung ist bereits jetzt möglich.