Gruppenrichtlinien absichern

Seit über 20 Jahren sind Gruppenrichtlinien ein bewährtes Mittel, um Windows-Rechner einheitlich und zentral zu konfigurieren, zu verwalten und zu härten. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten: Falsch eingesetzt oder zu großzügig berechtigt, eröffnen Gruppenrichtlinien Angreifern vielfältige Möglichkeiten entlang der gesamten Angriffskette – von der Reconnaissance über Lateral Movement und Eskalation bis hin zur Persistence. Wir erklären, wo die Gefahren liegen, wie Sie diese erkennen und bei Bedarf schnell beseitigen.

In Kürze Gruppenrichtlinien ermöglichen die zentrale Verwaltung und Absicherung von Windows-Systemen, können bei falscher Berechtigungsvergabe aber selbst zum Sicherheitsrisiko werden.

Angreifer können manipulierte Gruppenrichtlinien nutzen, um ihre Rechte auszuweiten, Schadcode zu verteilen oder sich dauerhaften Zugriff auf Systeme zu verschaffen.

Besonders kritisch sind Änderungen an GPO-Verknüpfungen, Dateien in SYSVOL und Group Policy Preferences, in denen auch veraltete Kennwörter ein Risiko darstellen.

Eine restriktive Rechtevergabe, die Trennung administrativer Zuständigkeiten und regelmäßige Berechtigungsprüfungen schützen vor dem Missbrauch von Gruppenrichtlinien.

Gruppenrichtlinien sind sehr mächtig: Damit steuern Administratoren Sicherheitseinstellungen, Skripte, Anwendungskonfigurationen und Benutzervorgaben verbindlich und verteilen sogar Softwarepakete. Die grundsätzliche Architektur hinter den GPOs ist aus Betriebs- und Sicherheitssicht solide: Ein im Active Directory eingebundenes Gerät nutzt einen im SYSTEM-Kontext laufenden bordeigenen Agenten, den "Group Policy Service", um aus dem Active Directory die Richtlinien zu ermitteln, die für das Windows-System selbst, für die darauf installierten Third-Party-Anwendungen sowie für die aktuell angemeldeten Benutzer gelten. Daraufhin lädt der Group Policy Service die eigentlichen Richtliniendateien vom Domain-Controller herunter, berechnet den Richtlinien-Ergebnissatz und wendet die resultierenden Einstellungen anschließend an.

Doch ein einziger Fehler bei der Berechtigungsvergabe genügt, um die Robustheit und Verbindlichkeit der richtlinienbasierten Verwaltung gegen die Administratoren zu richten und zugunsten der Angreifer einzusetzen. Solche Fehler zu vermeiden, erfordert eine sehr gut funktionierende Organisation. Derartige Probleme nachträglich zu entdecken, ist nicht einfach, denn die Gruppenrichtlinien-Infrastruktur ist bei aller Robustheit ziemlich komplex. Dies eröffnet Angreifern zahlreiche Wege, Gruppenrichtlinien als Werkzeug der Eskalation oder Persistence zu missbrauchen.

In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die Windows-Bordmittel zur Erstellung und Verwaltung von Gruppenrichtlinien. Auf dem Markt existieren Third-Party-Produkte, die hier unterstützen können: Sie agieren gegenüber dem AD zwar mit sehr hohen Rechten, kanalisieren die Tätigkeiten der Administratoren jedoch mittels Role-Based Access Control (RBAC) besser, als es die Bordmittel vermögen. Doch diese Werkzeuge sind teuer und bedürfen vor der Einführung einer eigenen Sicherheitsbetrachtung.

Wie es zu GPO-Missbrauch kommt

Ein Blick darauf, wie der Richtlinien-Ergebnissatz für die Anwendung von Policys entsteht, zeigt: Jedes Gruppenrichtlinienobjekt (GPO) setzt sich aus vier Arten von Komponenten zusammen.

Die erste Gruppe bilden Einträge im AD, die grundsätzlich entscheiden, ob das Gruppenrichtlinienobjekt für den jeweiligen Computer und/oder Benutzer überhaupt in Betracht kommt. Es geht dabei um die Verknüpfung des GPOs mit einzelnen OUs oder mit der gesamten Domäne. Technisch bilden die LDAP-Attribute gPLink und gPOptions dies ab: Ersteres listet die am jeweiligen Objekt verknüpften GPOs und ihre Anwendungsreihenfolge auf, die der umgekehrten Priorität entspricht; Letzteres beschreibt die GPO-spezifischen Einstellungen am Objekt selbst.

Bild 1: Die hier grafisch dargestellten Zusammenhänge sind durch AD-Attribute abgebildet.



Ein Wert von 1 bedeutet hier "Vererbung deaktivieren", jeder andere Wert, einschließlich des leeren Attributs, signalisiert eine aktive Vererbung. Selbst erfahrene Administratoren übersehen dabei gern die Möglichkeit, Gruppenrichtlinien an AD-Standorte zu verknüpfen. Sinnvolle Einsatzmöglichkeiten dafür sind eher begrenzt, weshalb die Gruppenrichtlinien-Verwaltungskonsole (GPMC) die Standorte standardmäßig auch nicht anzeigt. Die Mechanik bleibt dabei dieselbe, nur dass das gPOptions-Attribut hier keine Wirkung entfaltet, denn an dieser Stelle existiert keine Vererbung, die sich deaktivieren ließe.

Eine zweite Gruppe von AD-Einträgen entscheidet, ob das Gruppenrichtlinienobjekt konkret für diesen Benutzer und/oder Computer zur Anwendung kommt. Diese Einträge finden sich am GPO selbst, standardmäßig im Container "CN=Policies,CN=System" der jeweiligen Domäne. Dazu zählt zum einen die Sicherheitsfilterung, also die Kombination der Rechte "Lesen" und "Gruppenrichtlinie übernehmen", zum anderen das gPCWQLFilter-Attribut, das die WMI-Filter enthält. Diese Filter führt der Computer aus, bevor das System das jeweilige GPO als Kandidaten in den Richtlinien-Ergebnissatz aufnimmt. Auch die Definitionen der WMI-Filter selbst liegen im AD, als Objekte vom Typ "msWMI-Som".

Eine dritte Kategorie von AD-Einstellungen gibt an, welche Funktionalität das GPO bereitstellt. Dazu gehört zum einen das versionNumber-Attribut des Gruppenrichtlinienobjekts: Sein Wert teilt dem auswertenden Computer mit, ob es seit der letzten Anwendung Änderungen an diesem GPO gab. Zum anderen zählen die Attribute "gPCUserExtensionNames" und "gPCMachineExtensionNames" dazu. Sie listen die clientseitigen Erweiterungen (CSE) auf, für die das jeweilige GPO Einstellungen bereitstellt.

Die vierte Komponente bilden die Dateien in der SYSVOL-Freigabe; sie beherbergen die eigentliche Funktionalität der Gruppenrichtlinien. Je nach Abschnitt der Gruppenrichtlinie weisen diese Dateien unterschiedliche Formate auf: Teilweise handelt es sich um "flache" Textdateien, die sich unmittelbar lesen und, sofern die Dateisystem-Berechtigungen es zulassen, auch bearbeiten lassen. Komponenten, die Richtlinien lediglich ausliefern, etwa Softwarepakete oder Skripte, liegen in ihrer ursprünglichen Form vor. Doch auch der binäre Teil des GPO, der Registry-basierte Einstellungen enthält, lässt sich mit Windows-Bordmitteln auswerten und bearbeiten. Active Directory verfügt über keinen eingebauten Mechanismus, um die Integrität dieser Dateien oder auch nur die ihrer Zugriffsberechtigungen zu überwachen oder gar zu erzwingen. Erst wenn ein Administrator das GPO im Editor öffnen möchte, erhält er eine Fehlermeldung, falls die Berechtigungen in SYSVOL von denen im AD unterschiedlich sind.

Ansatzpunkte für Angreifer

Aus dieser Betrachtung ergeben sich für Angreifer mehrere Möglichkeiten, Gruppenrichtlinien zu missbrauchen: Die Auswertung vergangener Cyberangriffe bestätigt sämtliche der im Folgenden beschriebenen Taktiken.

Verfügt ein Angreifer, sei es irrtümlich berechtigt oder durch vorherige Privilege Escalation erlangt, über das Recht, die für die GPO-Verknüpfung relevanten Attribute gPLink und gegebenenfalls gPOptions von Domänen, OUs oder Standorten zu bearbeiten, kann er damit beispielsweise ein GPO mit absichtlich abgeschwächten Einstellungen, das eigentlich für einen anderen Einsatzzweck gedacht war, gezielt auf Domain-Controller wirken lassen.

Ebenso brisant ist die Berechtigung, die Sicherheitsfilterung oder die WQL-Filter eines GPO zu bearbeiten: Sie erlaubt es, die Wirkung der Richtlinien auszuweiten oder zu reduzieren. Das Recht, die Sicherheitsbeschreibung eines GPO zu bearbeiten, geht noch weiter – damit verschafft sich der Angreifer jedes weitere Recht an diesem GPO, zumindest für das groupPolicyContainer-Objekt im AD. Die NTFS-Rechte auf die Dateien in SYSVOL betrifft dies zunächst nicht unmittelbar. Allerdings kann hier die Gruppenrichtlinien-Verwaltungskonsole dem Angreifer in die Hände spielen: Beim Auswählen eines Gruppenrichtlinienobjekts prüft die Konsole, ob die NTFS-Berechtigungen mit denen im AD übereinstimmen, und fordert den Operator bei Abweichungen auf, dies per Mausklick zu korrigieren.

Bild 2: Die eigentlich hilfreiche Berechtigungsverwaltung kann auch Angreifern in die Hände spielen.



Hinzu kommt das Recht, das versionNumber-Attribut eines GPO zu bearbeiten: In Kombination mit der Möglichkeit, Dateien im SYSVOL-Ordner des GPO zu verändern, kann der Angreifer damit die Anwendung der präparierten Richtlinien gezielt im nächsten Anwendungszyklus auslösen. Auch das Recht, die ExtensionNames-Attribute zu bearbeiten, birgt Risiken: Der Angreifer kann eine bestimmte Erweiterung für das GPO deaktivieren oder eine neue hinzufügen, die anschließend auf Dateien zugreift, die er zuvor in das Dateisystem eingeschleust hat.

Und schließlich das Recht, Dateien im SYSVOL-Teil des GPO zu bearbeiten, zu löschen oder neu hinzuzufügen: Auf Maschinen, die dieses GPO bereits einmal angewendet haben, wirkt sich das zunächst nicht auf den Ergebnissatz aus. Bei neuen Maschinen und bei der Vordergrund-Verarbeitung, etwa nach einem Neustart oder ausgelöst durch gpupdate /force, werden die angepassten Dateien dagegen aktiv. Kann der Angreifer zusätzlich die Version des GPO erhöhen, kommt es bereits im nächsten Anwendungszyklus zur erneuten Auswertung der geänderten Dateien.

Die meisten Administratoren sehen die oben aufgeführten Berechtigungen nie in dieser Granularität, denn niemand bearbeitet normalerweise Gruppenrichtlinien direkt im AD und SYSVOL. Werkzeuge wie die Gruppenrichtlinien-Verwaltungskonsole setzen die Berechtigungen an den richtigen Stellen automatisch und konsistent. Leider schleppen andere Prozesse häufig zusätzliche Berechtigungen ein: Wer beispielsweise eine OU mit "Vollzugriff" oder "Alle Eigenschaften schreiben" delegiert, delegiert damit auch die Rechte, die GPO-Verknüpfung samt Reihenfolge zu ändern und die Vererbung von GPOs an dieser OU zu unterbrechen.

Eine weitere wichtige Berechtigung blieb bislang unerwähnt: das Recht, neue Gruppenrichtlinienobjekte in einer Domäne zu erstellen. Ein neues Objekt ist an sich erst einmal nicht gefährlich, da es nicht verknüpft ist und somit nicht wirkt. Allerdings eröffnet dieses Recht unschöne Taktiken wie das Anlegen von GPOs mit Anzeigenamen, die mit denen legitimer GPOs übereinstimmen. Die GPMC verhindert dies beim eigenen Anlegen zwar; ist ein solches Objekt jedoch bereits vorhanden, zeigt sie es anstandslos an und erlaubt seine Verknüpfung an Domänen, OUs oder Standorte. Damit könnte ein Operator in der Hitze des Gefechts das falsche, vom Angreifer kontrollierte Objekt an eine wichtige OU oder gar an die Domäne verknüpfen.

Dateien über DFS-R einschleusen

Die bisherige Betrachtung ging davon aus, dass der Angreifer das Recht, zu einem GPO gehörende Dateien und Ordner in SYSVOL zu bearbeiten, unmittelbar innerhalb von SYSVOL erhält. Meistens geschieht dies durch unachtsames Kopieren von Dateien im Explorer oder durch unglücklich verlaufende Wiederherstellungsoperationen am SYSVOL-Speicherort.

Allerdings existiert ein anderer Weg, neue Dateien im SYSVOL-Ordner zu platzieren oder bestehende zu ändern – auch diese Taktik trat bereits in der Auswertung von Angriffen auf. Erbt der Angreifer das Recht, im Container "CN=Topology, CN=Domain System Volume, CN=DFSR-GlobalSettings, CN=System, DC=ita25, DC=metabpa, DC=org" neue Objekte vom Typ msDFSR-Member zu erstellen – meistens einfach durch das Recht "Alle untergeordneten Objekte erstellen" abgedeckt –, kann er einen von ihm kontrollierten Fileserver als Mitglied der Replikationsgruppe "Domain System Volume" hinzufügen und die gewünschten Dateien per DFS-R in den aktiven SYSVOL-Speicher replizieren lassen.

Auch nicht ordnungsgemäß bereinigte Domain-Controller-Leichen können diesen Angriffspfad offenlassen. Die Einrichtung einer neuen DFS-Replikationsbeziehung hinterlässt zwar durchaus Spuren in Ereignisprotokollen, doch in einer Umgebung mit normalerweise problemlos funktionierender DFS-Replikation bleiben diese Protokolle nicht selten unbeachtet.

Eskalation und Persistence in Gruppenrichtlinien

Nachdem wir die Möglichkeiten eines Angreifers beleuchtet haben, Kontrolle über Anwendung und/oder Inhalt der Gruppenrichtlinien zu übernehmen, betrachten wir nun, welche Möglichkeiten sich ihm aus dieser Kontrolle eröffnen: seine Berechtigungen auszuweiten (Eskalation) oder sich nach eventuellen Gegenmaßnahmen einen Wiedereinstieg zu sichern (Lateral Movement und Persistence). Solche Wege finden sich in nahezu jedem Abschnitt eines Gruppenrichtlinienobjekts.

Bei Softwareinstallationen liegen die eigentlichen Installationspakete meistens nicht innerhalb des GPO-Ordners, sondern an einem anderen freigegebenen Speicherort – dort fällt es dem Angreifer womöglich noch leichter, originale MSI-Dateien gegen manipulierte Pakete auszutauschen. Das System behandelt diese anschließend als "von vertrauenswürdiger Quelle installiert" und öffnet damit Tür und Tor für erheblichen Schaden. Innerhalb des GPO repräsentiert ein "Application Advertisement Script" (AAS-Datei) im Unterordner "Applications" jede bereitgestellte Anwendung. Diese Dateien liegen zwar im binären Format vor, lassen sich jedoch mit bordeigenen Windows-Funktionen generieren. Um eine neue AAS-Datei zu einem GPO hinzuzufügen, muss der Angreifer allerdings zusätzlich ein packageRegistration-Objekt im AD erzeugen – deshalb konzentrieren sich Angriffe in der Praxis meist auf den Austausch der MSI-Pakete selbst.

Schleust der Angreifer Skripte in den Maschinenzweig des GPO ein, führt das System sie beim Start beziehungsweise beim Herunterfahren des Computers in dessen SYSTEM-Kontext aus. Handelt es sich dabei um einen Domain-Controller, agiert das Skript mit "Gott-Rechten" gegenüber dem Active Directory. Enthält das Skript Befehle, die lokale Benutzer anlegen und diese zu hochprivilegierten lokalen Gruppen hinzufügen, entstehen hochprivilegierte Domänenbenutzer, sobald es dem Angreifer gelingt, eine solche Richtlinie auf Domain-Controller anzuwenden. Flache Textdateien bilden die Skripte vollständig ab: scripts.ini und psscripts.ini sowie die Skripte selbst, allesamt innerhalb des GPO-Ordners in SYSVOL.

Es trägt eine gewisse Ironie in sich, dass gerade Sicherheitseinstellungen innerhalb der Gruppenrichtlinie in flachen Textdateien liegen. Kontorichtlinien, Kerberos-Einstellungen, die Zuweisung der Benutzerrechte und die "klassische" Überwachungsrichtlinie residieren in der "GptTmpl.inf" unter "Microsoft\Windows NT\SecEdit". Dort finden sich auch Einstellungen für "Eingeschränkte Gruppen" – damit lässt sich eine harmlose Gruppe zu einer Admin-Gruppe hinzufügen – sowie für "Systemdienste": Setzt der Angreifer "Anwendungsidentität" auf "deaktiviert", hebelt er damit AppLocker aus, und es gibt noch zahlreiche weitere Beispiele dieser Art. Weitere prominente Fundstellen in der GptTmpl.inf sind NTFS- und Registry-Berechtigungen; Angreifer setzten beide bereits erfolgreich zur Berechtigungserweiterung ein.

Bild 3: Viele sicherheitsrelevante Funktionen eines GPO sind als flache Textdateien abgebildet.



Die erweiterte Überwachungsrichtlinie, also diejenige, die heutzutage nahezu ausnahmslos zum Einsatz kommt, liegt als CSV-Datei ("audit.csv") vor, die sogar die Sprache jener Konsole übernimmt, mit der zuletzt jemand das GPO bearbeitete. Durch gezielte Beeinflussung der Überwachungsrichtlinien gelingt es dem Angreifer womöglich, Eskalationsaktivitäten im AD unbemerkt durchzuführen, vor allem dann, wenn Ihre Sicherheitsüberwachung ausschließlich auf den Ereignisprotokollen von Windows beruht, die ein zentraler Logspeicher zusammenführt.

AppLocker, PKI-Richtlinien, Ereignisprotokoll-Konfigurationen und die Einstellungen der Windows-Firewall finden sich in der Datei "Registry.pol". Diese hält Daten im Registry-Hive-Format vor, was eine direkte Auswertung und das Durchsuchen erschwert, jedoch nicht unmöglich macht. Sämtliche auf ADMX-Vorlagen basierenden Einstellungen beruhen ebenfalls auf der Windows-Registry und liegen somit auch in der Registry.pol. Die aus Sicherheitssicht prominentesten dieser Richtlinien behandeln wir in einem gesonderten Abschnitt.

Die "Group Policy Preferences" (GPP, auf Deutsch "Einstellungen") liegen als strukturierte Textdateien (XML) vor und enthalten zahlreiche sicherheitsrelevante Konfigurationsmöglichkeiten. Diese Funktionalität beruht auf dem Produkt "Policy Maker" von Desktop Standard, das Microsoft 2006 übernahm, und weist daher bis heute eine vom Rest der Gruppenrichtlinien abweichende Architektur auf. Auch dieser Teil des Gruppenrichtlinienkonstrukts verdient einen eigenen Abschnitt.

Für jeden neuen Konfigurationstyp braucht es neben den Daten in SYSVOL und eventuellen Unterobjekten im groupPolicyContainer natürlich auch die entsprechende CSE im GPO-Objekt selbst. Einen versierten Angreifer hält das jedoch nicht davon ab, die ihm zugefallenen Zugriffsrechte zu missbrauchen.

Missbrauch von Vorlagen

Administrative Vorlagen enthalten Konfigurationen für nahezu jedes Subsystem von Windows. Alle Missbrauchsmöglichkeiten dieser Einstellungen aufzulisten, würde ein ganzes Buch füllen. Die folgende Auflistung erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern beschränkt sich auf die "Highlights".

Mit Druckerrichtlinien hebelt ein Hacker die Härtungsmaßnahmen gegen Attacken wie PrintNightmare aus. Gerade die Point-and-Print-Einschränkungen sind hier begehrt, denn deren Deaktivierung macht Systeme anfällig für viele Abwandlungen des Original-Exploits.

DNS-Client-Richtlinien erlauben es dem Eindringling, die Multicast-Namensauflösung, die Windows ohnehin standardmäßig zulässt, in der Reihenfolge der Verwendung nach vorn zu stellen. Damit könnte ein Angreifer legitimen Benutzern und Computern per Multicast gefälschte Netzwerkserver vorgaukeln, ohne dafür DNS-Spoofing zu benötigen.

Mit Policys für LanMan-Arbeitsstation und LanMan-Server reduziert ein Hacker SMB-Dialekte auf ältere Varianten, beeinflusst die Verschlüsselung im SMB-Verkehr und öffnet weitere Anfälligkeiten des SMB-Protokolls. Zu diesem Bereich gehört auch die Verwaltung gehärteter UNC-Pfade.

LAPS-Richtlinien bieten dem Angreifer etliche Angriffsmöglichkeiten. Eine davon: unbemerkt das Verwalten des DSRM-Kennworts auf Domain-Controllern aktivieren. Damit speichert das System das DSRM-Kennwort im AD selbst; bei einer Kompromittierung des gesamten Forests lässt es sich dann nicht mehr ohne großen Aufwand rekonstruieren. Doch auch das Setzen von Kennwörtern des lokalen Administrators, etwa auf Admin-Jumphosts, kann dem Eindringling helfen, Anmeldedaten der dort arbeitenden Administratoren anzugreifen.

Die Ereignisprotokoll-Richtlinien helfen einem Angreifer ebenfalls, die Spuren seiner Tätigkeit zu verschleiern: Er setzt die Größe der relevanten Ereignisprotokolle sehr niedrig und die Aufbewahrung auf "Ereignisse bei Bedarf überschreiben". Haben Sie keinen Agenten, der die Logs in nahezu Echtzeit in ein SIEM ableitet, gehen so wichtige Events unwiederbringlich verloren.

Extrem kritisch ist der ADMX-Bereich auch für die Konfiguration des Microsoft-Defender-Malwareschutzes. Dieser lässt sich mittels Group Policy vollständig deaktivieren. Gleichzeitig lässt sich auch das Windows-Sicherheitscenter ausblenden, sodass der Endbenutzer den nun fehlenden Virenschutz nicht bemerkt.

Über PowerShell-Richtlinien schwächt ein Angreifer die Execution Policy ab und deaktiviert Transkript- sowie Script-Block-Protokollierung. Kombiniert mit der Abschaltung von AMSI über die Defender-Richtlinie lassen sich damit genau jene Skripte ausführen, die PowerShell zeitweise so viel negative Presse eingebracht haben.

Die Windows-Updaterichtlinien erlauben es Hackern, Updates zeitweise zu blockieren – beispielsweise dann, wenn sich herumspricht, dass eine im aktuellen Angriff aktiv genutzte Anfälligkeit am kommenden "Patch Tuesday" geschlossen werden soll. Doch damit ist noch viel mehr möglich: So lassen sich Updatedownloads auf andere Adressen umleiten oder HTTPS auf HTTP abschwächen und damit manipulierte Pakete in den Updateprozess einschleusen.

Kleine XML-Dateien mit großer Wirkung

Der ADMX-basierte Teil der Gruppenrichtlinie beinhaltet extrem viele Einstellungen, doch die meisten davon ermöglichen jeweils nur kleine Schritte in einer langen Eskalationskette. Die GPP-Funktionen, die Desktop Standard damals hinzugefügt hat, sind grundlegend und selbsterklärend. Damit ist auch das Eskalationspotenzial dieser Funktionen entsprechend groß und unmittelbar. Erschwerend kommt hinzu, dass XML-Dateien innerhalb des GPO all diese Funktionen repräsentieren; sie lassen sich ohne Probleme sowohl auswerten als auch – Schreibrechte vorausgesetzt – manipulieren.

Die kritischen GPP-Abschnitte sind:

Dateien: Greift diese Konfiguration im Maschinenkontext oder bei einem Administrator, kopiert der Angreifer damit Dateien aus einer Netzwerkfreigabe an beliebige Orte auf dem Computer – ohne die Windows-Firewall und die Rechte der übergeordneten Verzeichnisse überwinden zu müssen. So platziert er beispielsweise Skripte und Angriffswerkzeuge an Orten, die AppLocker als vertrauenswürdig betrachtet oder die Defender als Ausnahme behandelt. Diese Orte lassen sich aus den jeweiligen Gruppenrichtlinien auslesen, was den Wert von GPOs auch für die Reconnaissance noch einmal unterstreicht. Und hat der Bösewicht einen Schritt in der Angriffskette erfolgreich vollzogen, löscht er damit Dateien und Ordner gleich wieder.



Verknüpfungen: Menschen klicken bekanntlich ohne Bedenken auf Verknüpfungen, die sie bereits kennen. Gelingt es dem Eindringling, das Ziel einer bereits über GPP bereitgestellten Verknüpfung durch die Bearbeitung von XML-Dateien zu manipulieren, lässt er Benutzer Malware aufrufen oder lenkt sie auf eine präparierte Webseite, wo sie nichtsahnend ihre Anmeldedaten preisgeben.



Registrierung: Damit beeinflusst der Hacker das Verhalten von Windows und anderen Programmen, ohne den Umweg über die jeweilige Registry-basierte Policy zu nehmen. Solange Administratoren lediglich die Gruppenrichtlinien prüfen und nicht zusätzlich die Registry-Werte auf dem betroffenen Computer auswerten, übersehen sie mit guter Wahrscheinlichkeit genau jene Werte, die GPP gesetzt hat.



Geplante Tasks: Damit führt der Angreifer – zeitgesteuert oder sofort nach Anwendung der Richtlinie – Aufgaben auf Computern aus. Zusammen mit der GPP für Dateien rollt er so beispielsweise Ransomware aus.



Dienste: Die GPP ist in gewisser Weise sogar mächtiger als der Abschnitt "Systemdienste" im Richtlinienteil des GPO. Lassen die Richtlinien lediglich das Festlegen der Startart eines Dienstes zu, erlaubt die GPP, das Gewünschte sofort umzusetzen statt erst beim nächsten Systemstart – der Hacker beendet oder startet den Dienst also unmittelbar, je nach seiner Absicht.



Laufwerk-Zuordnungen: Kann der Angreifer den Benutzern einen von ihm manipulierten Server als Ziel eines Mappings unterschieben, fliegen ihm legitime Anmeldeversuche zu, die er für seine Zwecke missbraucht.



Lokale Benutzer und Gruppen: Lassen Sie sich vom Begriff "Lokal" nicht täuschen – wendet ein Administrator diese GPP auf einen Domain-Controller an, fügt sie die angegebenen Benutzer oder Gruppen zu den standardmäßigen Administrator- oder Operator-Gruppen hinzu. Der Angreifer kann diese Policy aber auch nutzen, um legitime Administratoren aus den Admin-Gruppen zu entfernen. So erschwert er den Verteidigern das Lokalisieren seiner Spuren und das Verbannen des Bösewichts aus der Umgebung.

Neben ihrer offensichtlichen Funktion bergen diese sieben Kategorien von GPPs möglicherweise ein dunkles Geheimnis, das Angreifer für ihre Zwecke missbrauchen können.

Kennwörter in GPPs: Ein schwieriges Erbe

Die frühen 2000er Jahre waren in Bezug auf IT-Sicherheit eine Zeit der Unschuld. Und so hielt Desktop Standard es für eine gute Idee, das Hinterlegen von Kennwörtern in den GPO-Erweiterungen zu ermöglichen. 2014 knackte und veröffentlichte jemand erfolgreich den statischen Verschlüsselungsschlüssel, der die Kennwörter bis dahin schützte. Microsoft deaktivierte daraufhin die Kennwortfelder im Gruppenrichtlinien-Editor, nicht jedoch die Umsetzung der Funktionalität in den jeweiligen CSEs.

Bild 4: Die Felder im Editor sind ausgegraut, die Funktionalität hat nach wie vor Bestand.



Dies hat zwei Implikationen: Sind in Ihrer Umgebung noch alte GPOs mit hinterlegten Kennwörtern vorhanden, entschlüsselt der Angreifer diese ohne große Mühe. Sehr häufig gehören die betroffenen Kennwörter zu Accounts, die nach wie vor aktiv sind, selbst wenn das GPO selbst längst nicht mehr verknüpft ist. Schafft es der Eindringling umgekehrt, verschlüsselte Kennwörter in die XML-Dateien einzuschleusen, entschlüsselt Windows diese Kennwörter und verwendet sie gemäß den Einstellungen in der GPP.

Die gefährlichste Richtlinie ist ohne Zweifel "Lokale Benutzer und Gruppen". Damit erzeugt der Angreifer lokale Benutzer mit ihm bekannten Passwörtern – es sei denn, die Richtlinie wirkt auf Domain-Controller. Dann erzeugt sie durchaus auch Domänenbenutzer und fügt diese, falls die Richtlinie auch das Hinzufügen zu Gruppen konfiguriert, entsprechenden Domänengruppen hinzu.

Die anderen Richtlinien, die Kennwörter beinhalten können, sind:

ODBC-Datenquellen: Sind hier Datenbank-Anmeldedaten hinterlegt, handelt es sich häufig nicht um hochprivilegierte Windows Credentials, sondern um datenbankspezifische Benutzer. Allerdings kann der Zugriff auf die Datenbankdaten bereits das Ziel des Angreifers oder zumindest ein Teil davon sein. Ist der Datenbankserver so konfiguriert, dass er Systembefehle ausführen kann (in Microsoft SQL etwa mittels xp_cmdshell), sorgt bereits ein Datenbankbenutzer für Eskalation innerhalb von AD.



Laufwerk-Zuordnungen: Liegen hier Benutzername und Kennwort hinterlegt vor, geschah dies nicht ohne Grund. Der beabsichtigte Zweck ist entweder der Zugriff auf einen Fileserver, der keine AD-Anmeldung akzeptiert, oder die Bereitstellung von Zugriffen, die den Benutzern mit ihren regulären Berechtigungen sonst nicht möglich gewesen wären. Beides kann eine Eskalation oder zumindest Lateral Movement ermöglichen, die ohne die offengelegten Credentials erheblich schwerer gewesen wäre.



Dienste: Ein hier hinterlegtes Konto verfügt normalerweise zumindest über das Recht "Anmelden als Dienst" auf den Zielmaschinen. Sehr häufig besitzen diese Accounts viel zu weitreichende Berechtigungen.



Geplante Tasks: Sind hier explizite Anmeldedaten hinterlegt, bestand für diese Accounts zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt das Recht "Anmelden als Stapelverarbeitungsauftrag". Doch auch für Task-Accounts vergaben Administratoren traditionell übermäßige Berechtigungen, die sich der Angreifer mit Kenntnis des Kennworts zunutze macht.

Sind in Ihrer Umgebung eine oder mehrere dieser Funktionen im Einsatz, sollten Sie so schnell wie möglich einen anderen Weg finden und die Konfigurationselemente mit Kennwörtern aus den GPPs entfernen. Vergessen Sie nicht, die Kennwörter für die betroffenen Accounts anschließend zu ändern, denn ein Angreifer könnte über einen früheren Stand der XML-Dateien verfügen.

Gruppenrichtlinien vor Missbrauch schützen

Das einzige Mittel, das Ihnen wirklich hilft, Ihr Gruppenrichtlinienkonstrukt vor Missbrauch zu schützen, ist die rigorose Berechtigungsvergabe auf allen Ebenen, die am Anfang dieses Artikels beschrieben sind. Denken Sie daran, dass es sich dabei um vier Bereiche handelt, in denen Sie Berechtigungen vergeben können und müssen: das Anlegen eines neuen GPO, die Bearbeitung eines GPO im Sinne des AD-Objekts (CSEs, Computer-/User-Aktivierung, Name, Version), die Bearbeitung eines GPO im Sinne des Inhalts (Dateien in SYSVOL) sowie die Verknüpfung eines GPO an AD-Orte – auch an Standorte! Nimmt ein GPO Bezug auf Speicherorte außerhalb des eigenen SYSVOL-Ordners, etwa bei Softwarepaketen, Dateikopien oder Verknüpfungen, berücksichtigen Sie auch die Berechtigungen an diesen Orten.

Machen Sie sich diese Berechtigungstrennung zunutze, um das Gesamtkonstrukt zu härten. Soll ein GPO nur Benutzereinstellungen beinhalten, deaktivieren Sie administrativ seinen Maschinenzweig, und umgekehrt. Setzen Sie ein GPO außer Betrieb, deaktivieren Sie beide Zweige und entziehen Sie die Bearbeitungsberechtigung – das aktualisiert übrigens auch die Berechtigungen in SYSVOL. Es spricht auch nichts dagegen, nicht mehr verwendete GPOs zu sichern und anschließend zu löschen – auch dies reduziert die potenzielle Angriffsfläche erheblich.

Das Verknüpfen von GPOs auf Domänen, Standorte, Domain-Controller-OUs und andere Tier-0-Container ist ein Tier-0-Vorgang; delegieren Sie es entsprechend restriktiv. Falls bei Ihnen noch keine formale Tier-0-Abgrenzung existiert, beschränken Sie das Recht, GPOs an diese Orte zu verknüpfen, auf Domain Admins. Auch das Bearbeiten von WMI-Filtern ist eindeutig eine Tier-0-Tätigkeit.

Betrachten Sie die Anlage neuer GPOs ebenfalls als sicherheitsrelevante Tätigkeit und führen Sie sie im Zweifel nach den Regeln der Tier-0-Administration durch. Müssen Sie die anschließende Bearbeitung der Gruppenrichtlinien-Einstellungen an Anwendungs- oder Desktopadministratoren delegieren, legen Sie im Rahmen einer Tier-0-Tätigkeit die Objekte an, verknüpfen sie an die vorgesehenen Orte und delegieren dann die Bearbeitung des Inhalts an eine entsprechende Gruppe.

Gegen Richtlinien, jedoch nicht Einstellungen, die an Standorte verknüpft werden, gibt es ein sehr wirkungsvolles Mittel: Verknüpfen Sie dieselbe Richtlinie mit dem gewünschten Vorgabewert – der durchaus auch dem Default-Verhalten des Betriebssystems entsprechen kann – zusätzlich an einen Ort innerhalb der Domänenpartition. Solche Richtlinien genießen eine höhere Priorität als die an Standorte verknüpften GPOs. Dieses Konzept ist übrigens nicht neu – die Windows-Härtung nach CIS verfolgt es von Anfang an, denn ein Großteil der CIS-Baseline entspricht bei modernen Windows-Versionen dem Standardverhalten, und dennoch verlangt CIS, dieses Verhalten mittels Policy zu zementieren.

Lücken in den Berechtigungen erkennen und beheben

Um Abweichungen von Ihrem Konzept zu entdecken, untersuchen Sie in den meisten Fällen die Berechtigungen sämtlicher OUs, Standorte und GPOs. Für eine erste Einschätzung der Lage können Sie das PowerShell-Tool GPOZaurr von Przemyslaw Klys einsetzen. Dieses erzeugt übersichtliche Berichte, die auf Unregelmäßigkeiten in der GPO-Konfiguration und Berechtigungsvergabe hindeuten.

Für Unterordner und Dateien in SYSVOL können Sie sich das Leben maximal einfach machen: Statt Berechtigungen im gesamten Ordnerbaum einzeln zu untersuchen, führen Sie "auf Verdacht" gegen jeden einzelnen GPO-Hauptordner (mit der GUID als Namen) den Befehl

icacls <Ordner> /reset /t /c /l /q

aus. Dieser entfernt alle explizit gesetzten Berechtigungen auf Unterordnern und Dateien und aktiviert die standardmäßige Vererbung vom GUID-Ordner. Protokollieren Sie allerdings den Rückgabecode dieser Operation und untersuchen Sie die Ordnerstruktur gezielt, falls das Ergebnis von Null abweicht.

Setzen Sie im Tier 0 ein Monitoringsystem ein, das anpassbare Tasks auf Domain-Controllern ausführen kann, nehmen Sie Berechtigungsprüfungen im Bereich der Gruppenrichtlinien unbedingt in Ihr Monitoringkonzept auf.

Fazit

Gruppenrichtlinien sind ein mächtiges Werkzeug. Und wie jedes Werkzeug bergen sie das Potenzial, großen Schaden anzurichten, wenn sie in falsche Hände geraten. Das wirkungsvollste Mittel, um die destruktiven Auswirkungen zu begrenzen, ist die rigorose Hygiene der Berechtigungen. Selbst eine Einstufung sämtlicher GPO-bezogenen Tätigkeiten als Tier-0-Aufgaben ist in vielen Organisationen durchaus ein gangbarer Weg. (dr/ln)

Über den Autor: Evgenij Smirnov ist Senior Solutions Architect bei Semperis und Microsoft-MVP für Cloud & Datacenter Management sowie VMware Certified Implementation Expert für Datacenter-Virtualisierung.

FAQs

✚ Warum sind Gruppenrichtlinien ein Sicherheitsrisiko? Gruppenrichtlinien steuern zentrale Einstellungen von Windows-Systemen. Gelangen Angreifer an die entsprechenden Berechtigungen, können sie Sicherheitsmaßnahmen deaktivieren, Schadcode verteilen oder ihre Rechte ausweiten. Besonders kritisch wird dies, wenn manipulierte Richtlinien auf Domaincontroller wirken.

✚ Welche Berechtigungen sind bei Gruppenrichtlinien besonders kritisch? Zu den kritischen Rechten zählen das Erstellen und Bearbeiten von Gruppenrichtlinienobjekten (GPOs), das Ändern ihrer Verknüpfungen sowie Schreibzugriffe auf die zugehörigen Dateien in SYSVOL. Auch die Möglichkeit, Sicherheitsfilter oder WMI-Filter zu verändern, kann Angreifern weitreichende Kontrolle verschaffen.

✚ Welche Gefahren bergen Group Policy Preferences? Group Policy Preferences (GPP) erlauben unter anderem das Anlegen von Benutzern, das Ausführen geplanter Aufgaben und das Verwalten von Diensten. Angreifer können diese Funktionen zur Rechteausweitung oder Verteilung von Schadcode missbrauchen. Zudem können ältere GPP-Konfigurationen noch Kennwörter enthalten, die sich mit bekannten Schlüsseln entschlüsseln lassen.

✚ Wie lassen sich Gruppenrichtlinien vor Manipulation schützen? Entscheidend ist eine restriktive Vergabe der Berechtigungen auf allen Ebenen. Insbesondere das Erstellen und Verknüpfen von GPOs sollte nur autorisierten Administratoren möglich sein. Nicht mehr benötigte Gruppenrichtlinien sollten deaktiviert oder gelöscht und die Berechtigungen in Active Directory und SYSVOL regelmäßig überprüft werden.

✚ Wie lassen sich Schwachstellen in Gruppenrichtlinien erkennen? Für die Überprüfung von GPO-Konfigurationen und Berechtigungen eignet sich beispielsweise das PowerShell-Werkzeug GPOZaurr. Es erstellt Berichte über mögliche Unregelmäßigkeiten. Zusätzlich sollten Administratoren die NTFS-Berechtigungen in SYSVOL kontrollieren und sicherheitsrelevante Änderungen an Gruppenrichtlinien überwachen.