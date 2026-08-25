ICS-Dateien als Phishing-Container

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ICS-Dateien als Phishing-Container

25.08.2026 - 14:32
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Angreifer nutzen vermehrt Kalendereinladungen und ICS-Dateien, um Phishing-Inhalte an klassischen E-Mail-Schutzmechanismen vorbeizuschleusen. Links, Anhänge oder QR-Codes lassen sich direkt in Kalenderfeldern unterbringen. Besonders tückisch: Ein einmal angelegter Termin kann bestehen bleiben, selbst wenn die ursprüngliche Nachricht bereits gelöscht oder in Quarantäne verschoben wurde.

Stilisierter Kalender mit rotem Warnsymbol auf hellem Hintergrund als Illustration für Phishing über Kalendereinladungen.

Das iCalendar-Format bietet für Phishing-Angriffe zahlreiche Ansatzpunkte. Neben Titel und Beschreibung enthalten ICS-Dateien unter anderem Angaben zu Organisator und Ort sowie URLs, Anhänge und benutzerdefinierte Metadaten. Laut Barracuda platzieren Angreifer Phishing-Inhalte etwa in Beschreibungs- oder Ortsfeldern, betten HTML-Inhalte ein oder hinterlegen QR-Codes. Letztere erschweren eine URL-basierte Prüfung zusätzlich und verlagern den Zugriff häufig auf Mobilgeräte außerhalb der überwachten Arbeitsplatzumgebung. Ziel sind unter anderem gefälschte Anmeldeseiten; über Adversary-in-the-Middle-Techniken lassen sich dabei neben Zugangsdaten auch MFA-Sitzungsinformationen abgreifen.

Nutzer und Administratoren sollten ICS-Dateien daher wie aktive Inhalte behandeln. Barracuda empfiehlt, Kalender-Metadaten einschließlich benutzerdefinierter X-Felder zu analysieren, eingebettete Links und Anhänge zu prüfen sowie HTML-Inhalte und QR-Codes auszuwerten. Auffällig sind etwa abweichende Organisator-Angaben oder Sitzungen, die kurz nach dem Eingang einer Einladung entstehen. Bei einem Fund genügt es zudem nicht, nur die zugehörige E-Mail zu entfernen: Auch der bereits angelegte Kalendereintrag muss aus den betroffenen Postfächern gelöscht werden.

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