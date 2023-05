Das Intensivseminar "Azure-Administration" vermittelt an drei Tagen, wie Sie Ihre Azure-Abonnements verwalten, Identitäten sichern, die Infrastruktur administrieren sowie virtuelle Netzwerke konfigurieren. Daneben zeigen wir, auf welchem Weg Sie Azure- und lokale Standorte richtig verbinden, den Netzwerkverkehr verwalten, Speicherlösungen implementieren, virtuelle Maschinen erstellen, Managed Services in Anspruch nehmen, Daten sichern und Ihre Umgebung überwachen. Sichern Sie sich rasch Ihren Platz für das Intensivseminar, das vom 28. bis zum 30. Juni 2023 in Nürnberg und parallel dazu online stattfindet – für Abonnenten gilt wie immer ein Sondertarif.