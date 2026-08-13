Einfach souverän speichern

IONOS hat sein Speicherprodukt HiDrive Next vorgestellt. Der neu konzipierte Onlinespeicher basiert auf der Open-Source-Software Nextcloud und tritt die Nachfolge des klassischen HiDrive an. Das Angebot richtet sich an Privatpersonen, Freiberufler sowie kleine und mittlere Unternehmen.

Das HiDrive-Next-System ist nach dem Prinzip einer reduzierten Oberfläche aufgebaut, sodass Anwender es ohne lange Einarbeitungszeit nutzen können. Der Zugriff erfolgt per Webanwendung, über Desktopprogramme für Windows ab Version 10, macOS und Linux sowie über mobile Apps für iOS ab Version 13 und Android. Die mobilen Apps bieten einen integrierten Dokumentenscanner mit optischer Texterkennung für durchsuchbare PDFs sowie einen automatischen Kamera-Upload zur Hintergrundsicherung von Fotos und Videos.

Der Quellcode der Nextcloud-Basis ist auf GitHub einsehbar, und IONOS betreibt den Dienst DSGVO-konform in ISO-27001-zertifizierten Rechenzentren in Deutschland. Datenübertragungen sind per SSL mit bis zu 256 Bit verschlüsselt. Ein digitaler Papierkorb zur Wiederherstellung gelöschter Dateien, eine automatische Dateiversionierung sowie passwortgeschützte Freigabelinks mit optionalem Ablaufdatum gehören zur Ausstattung.

Über eine integrierte WebDAV-Schnittstelle binden Sie HiDrive Next als Netzwerklaufwerk in bestehende lokale Infrastrukturen, Router wie die FRITZ!Box oder Backup-Systeme ein. Gängige Dateiformate lassen sich direkt in der Cloud lesen; das Bearbeiten von Office-Dokumenten ist künftig über ein optionales Plug-in geplant.

Das Tarifmodell ist flexibel aufgebaut und monatlich kündbar. Der Tarif Starter bietet 100 GByte Speicherplatz für einen Benutzer zu einem Preis von 2 Euro pro Monat. Die Option Standard umfasst 500 GByte Speicherplatz für bis zu drei Benutzer für 5 Euro monatlich. Im Tarif Plus stehen 1 TByte Speicherplatz für bis zu fünf Benutzer zur Verfügung; dieser schlägt regulär mit 7 Euro pro Monat zu Buche, wobei im ersten Jahr ein Einführungspreis von 1 Euro pro Monat gilt. Bestandskunden von IONOS HiDrive nutzen ihr bestehendes Produkt wie gewohnt weiter.