IP-Adresse unter Verdacht

Öffentliche IP-Adressen geraten schneller in den Ruf, "auffällig" zu sein, als viele Nutzer ahnen – etwa wenn ein Router fehlkonfiguriert ist oder Geräte unbemerkt automatisierte Anfragen ins Netz schicken. Mit dem kostenlosen Webservice "GreyNoise IP Check" lässt sich prüfen, ob eine IP-Adresse in einem globalen Sensor-Netzwerk als verdächtig oder scannend aufgefallen ist. Das liefert wertvolle Hinweise auf mögliche Sicherheitsprobleme.

Der Sicherheitsanbieter GreyNoise betreibt ein globales Netz aus Sensoren, das kontinuierlich misst, welche Systeme im Internet großflächig scannen, Schwachstellen ausloten oder automatisiert Verbindungen zu fremden Systemen aufbauen. Dieser sogenannte "Internet-Background-Noise" besteht aus Bots, Scannern, Suchern und kompromittierten Geräten – meist ohne Bezug zum eigenen Netzwerk, aber oft mit Auswirkungen auf die Reputation öffentlicher IP-Adressen. Die durchlaufenden Protokolle liefern Erkenntnisse, welche IPs auffällig waren oder in Angriffsmuster verstrickt sind.

Auf Basis dieser Daten bietet GreyNoise mit dem GreyNoise IP Check ein simples Onlinetool an. Es ist ohne Anmeldung und kostenlos nutzbar. Nach Eingabe einer öffentlichen IP-Adresse zeigt der Dienst an, ob GreyNoise sie in den letzten 90 Tagen als unauffällig, verdächtig, scannend oder klar schädlich eingestuft hat. Zusätzlich werden Zeitpunkt und Art der letzten erfassten Aktivitäten gelistet – etwa Portscans, automatisierte SSH-Probes oder Web-Explorationen. So lässt sich mit einem schnellen Blick erkennen, ob eine IP-Adresse aktuell negativ auffällt oder in der Vergangenheit Probleme erzeugt hat.

Das Werkzeug ist besonders nützlich, wenn Geräte oder Internetanschlüsse verdächtigen Datenverkehr erzeugen, ohne dass dafür sichtbare Symptome auftreten. Oft funktionieren Streaming, Webzugriffe oder E-Mail weiterhin problemlos, obwohl im Hintergrund etwa eine Routerkompromittierung, ein falsch konfiguriertes IoT-Gerät oder ein missbräuchlich genutzter VPN-Zugang vorliegen kann. Ist die eigene IP auffällig, sollte das ein Anlass sein, Netzwerkeinstellungen, Firewalls oder angeschlossene Geräte zu prüfen. Für technisch versierte Nutzer bietet GreyNoise zusätzlich eine API, mit der sich IP-Prüfungen automatisieren lassen – ideal für Monitoring, Netzwerkinventarisierung oder Sicherheitsworkflows.