IP-Adressen im Netzwerk schnell finden

Bei der Inbetriebnahme von Hardware, beim schnellen Check von Konnektivitätsproblemen in einem fremden Segment oder bei der Suche nach IP-Konflikten ist eine ausgewachsene Suite für das IP-Adressmanagement zwar wünschenswert, steht jedoch nicht immer zur Verfügung. Das kostenlose IP Seizer ist in derartigen Szenarien hilfreich.

Der IP Seizer fungiert als schlanker IP-Scanner in einer Umgebung, in der die Vergabe von IP-Adressen per DHCP erfolgt. Das Werkzeug fragt den Status von IP-Adressen innerhalb eines definierten Bereichs ab. Das Programm scannt einen festgelegten IP-Adressbereich und gibt Rückmeldung darüber, ob eine Adresse "lebendig" ist – sprich, ob sie auf eine ICMP-Echo-Anfrage reagiert.

Das Besondere an diesem Tool ist seine minimalistische, aber effiziente Umsetzung. Es erlaubt das direkte Scannen nach aktiven Hosts und bietet eine übersichtliche Darstellung der Antwortzeiten und des Status. Für den Administrator bedeutet das: Er kann innerhalb weniger Sekunden feststellen, ob eine IP-Adresse im Netzwerksegment bereits durch ein anderes Gerät belegt ist, bevor er diese beispielsweise einem Server oder einer Netzwerkkomponente manuell zuweist.

Die Geschwindigkeit und die geringe Systemlast machen es zu einem nützlichen Werkzeug für den schnellen Einsatz. Es verzichtet auf grafische Spielereien oder komplexe Portanalysen, was es gerade in stark reglementierten oder instabilen Netzwerken zu einem robusten Werkzeug macht. Zudem erzeugt es keine unnötigen Pakete, die Sicherheitsappliances als Angriff werten könnten.

Eine wesentliche Besonderheit und gleichzeitig ein wichtiger Hinweis für den Einsatz ist der Fokus auf die reine IP-Verfügbarkeit. Da das Tool primär auf ICMP-Echo-Requests basiert, sollte der IT-Verantwortliche immer im Hinterkopf behalten, dass eine negative Rückmeldung – also eine nicht erreichbare IP-Adresse – nicht zwingend bedeutet, dass die Adresse frei ist. Moderne Endgeräte oder strikt konfigurierte Firewalls blockieren ICMP-Anfragen oft standardmäßig, weshalb keine Antwort nicht heißt, dass die Adresse verfügbar ist.