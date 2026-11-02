Mehr als Durchsatz: IPFire stellt fireperf vor

Durchsatz allein sagt wenig darüber aus, wie gut eine Firewall unter Last arbeitet. Das IPFire-Projekt hat deshalb fireperf entwickelt: ein freies Werkzeug, das Verbindungsaufbau, verworfene Verbindungen und realistische Lastprofile misst und dabei kaum CPU-Zeit verbraucht.

Das IPFire-Projekt hat mit fireperf ein neues Werkzeug zur Messung der Netzwerkleistung veröffentlicht. Die Software ist freie Software unter der GNU General Public License in Version 3 oder neuer. Sie richtet sich an Administratoren, Entwickler und Tester, die Firewalls, Router und andere Systeme prüfen, die für jede Verbindung einen Zustand vorhalten.

Bekannte Tools wie iperf3 messen vor allem, wie viele Daten sich zwischen zwei Rechnern übertragen lassen. Für Firewalls und Router ist das aber nur die halbe Miete: Sie müssen auch viele neue Verbindungen pro Sekunde annehmen und diese über längere Zeit verwalten. Genau diese Rate soll fireperf erfassen.

Fokus auf Verbindungsaufbau

fireperf öffnet Verbindungen auf Wunsch mit einer festen Rate und protokolliert dabei die Handshake-Zeiten über alle Verbindungen hinweg. Scheitert ein Verbindungsaufbau, hält das Tool den Grund fest, etwa ein Timeout, eine Ablehnung oder fehlende Ressourcen auf dem Testrechner.

Außerdem hält fireperf Verbindungen offen und prüft regelmäßig, ob sie noch funktionieren. So lässt sich ermitteln, wie viele Verbindungen eine Firewall nach längerer Inaktivität verworfen hat. Reine Durchsatzmessungen decken diesen Aspekt nicht ab.

Mehrere Clients, Lastprofile und iperf-Kompatibilität

Ein fireperf-Server nimmt beliebig viele Clients gleichzeitig auf einem einzigen Port an, wobei jeder Client seinen eigenen Test fährt. iperf3 wickelt dagegen immer nur einen Test zur selben Zeit ab. Neben dem reinen Datendurchsatz simuliert fireperf auch Anfrage-Antwort-Muster, beispielsweise eine 100 Byte große Anfrage mit einer 10 KByte großen Antwort.

Bestehende Testumgebungen müssen Nutzer nicht komplett umbauen: fireperf spricht mit iperf3- und iperf-Servern, umgekehrt können iperf3-Clients gegen einen fireperf-Server testen. Im Terminal zeigt das Tool einen Live-Graphen und eine Übersicht aller Clients. Ohne Terminal gibt es die Ergebnisse zeilenweise aus, mit der Option --json erzeugt es pro Sekunde ein JSON-Objekt zur Weiterverarbeitung.

Ressourcenbedarf und Verfügbarkeit

Laut Projekt benötigt fireperf deutlich weniger CPU-Zeit als iperf3, damit nicht der Testrechner die Messung ausbremst. In einem Test zwischen zwei virtuellen Maschinen mit zwei Kernen, virtio und acht Verbindungen kam fireperf mit io_uring auf 0,071 CPU-Sekunden pro gesendetem GiB. iperf3 benötigte in der Standardeinstellung 0,505 und mit --zerocopy 0,153 CPU-Sekunden.

Beim Auf- und Abbau von Verbindungen über Loopback schaffte fireperf auf einem System mit 16 Kernen mehr als 230.000 Verbindungen pro Sekunde. Die vollständigen Testbedingungen dokumentiert das Projekt auf seiner Website.

fireperf steht als signiertes Paket für Debian, Arch Linux, RHEL samt kompatibler Distributionen wie AlmaLinux und Rocky Linux sowie openSUSE Tumbleweed bereit. Wer lieber selbst kompiliert, lädt den Quellcode von der Projektseite und benötigt einen C-Compiler, Autotools, pkg-config, ncursesw, gettext und intltool. liburing ab Version 2.3 ist optional, wird aber empfohlen.