IT-News direkt im Unternehmensnetz

Wer keine Meldung auf IT-Administrator.de verpassen will, abonniert den RSS-Feed des Magazins – und wer den Feed intern im Firmennetzwerk teilt, hält gleich das ganze Team auf dem Laufenden. Neue Fachartikel, Praxistipps und Tool-Vorstellungen landen so automatisch im bevorzugten RSS-Reader der Kollegen.

RSS mag eine betagte Technologie sein – der Standard existiert seit Ende der 1990er Jahre – doch gerade deshalb hat er sich bewährt: Er ist schlank, offen und funktioniert ohne Account, Algorithmus oder Datenschutzbedenken. Während soziale Netzwerke entscheiden, welche Inhalte der Newsfeed anzeigt, liefert RSS zuverlässig alles, was abonniert wurde – ungefiltert und in chronologischer Reihenfolge. Für IT-Teams, die strukturiert und ohne Ablenkung informiert bleiben wollen, ist das ein echter Vorteil.

Der Feed liefert aktuelle Beiträge zu den Kernthemen des IT-Admins: Netzwerk und Infrastruktur, Sicherheit, Storage, Virtualisierung, Cloud und vieles mehr. Die Einbindung in gängige RSS-Reader oder Intranet-Portale ist in wenigen Schritten erledigt – einfach die Feed-URL eintragen und fertig. Den RSS-Feed von IT-Administrator.de finden Sie unter: www.it-administrator.de/rss.xml.