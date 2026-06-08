IT-News direkt im Unternehmensnetz

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IT-News direkt im Unternehmensnetz

08.06.2026 - 07:00
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Wer keine Meldung auf IT-Administrator.de verpassen will, abonniert den RSS-Feed des Magazins – und wer den Feed intern im Firmennetzwerk teilt, hält gleich das ganze Team auf dem Laufenden. Neue Fachartikel, Praxistipps und Tool-Vorstellungen landen so automatisch im bevorzugten RSS-Reader der Kollegen.

Eine dreidimensionale, digitale Grafik, auf der mehrere orangefarbene, quadratische RSS-Feed-Symbole mit abgerundeten Ecken von links nach rechts kleiner werdend durch den Raum fliegen. Der Hintergrund ist in einem dunkelblauen Farbverlauf mit hellblauen Lichtkegeln gestaltet.

RSS mag eine betagte Technologie sein – der Standard existiert seit Ende der 1990er Jahre – doch gerade deshalb hat er sich bewährt: Er ist schlank, offen und funktioniert ohne Account, Algorithmus oder Datenschutzbedenken. Während soziale Netzwerke entscheiden, welche Inhalte der Newsfeed anzeigt, liefert RSS zuverlässig alles, was abonniert wurde – ungefiltert und in chronologischer Reihenfolge. Für IT-Teams, die strukturiert und ohne Ablenkung informiert bleiben wollen, ist das ein echter Vorteil.

Der Feed liefert aktuelle Beiträge zu den Kernthemen des IT-Admins: Netzwerk und Infrastruktur, Sicherheit, Storage, Virtualisierung, Cloud und vieles mehr. Die Einbindung in gängige RSS-Reader oder Intranet-Portale ist in wenigen Schritten erledigt – einfach die Feed-URL eintragen und fertig. Den RSS-Feed von IT-Administrator.de finden Sie unter: www.it-administrator.de/rss.xml.

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