Mehr Besucher, mehr Partner: it-sa 2025 zieht positive Bilanz

Mit neuen Bestmarken bei Besucherzahlen und Ausstellern hat die it-sa Expo&Congress 2025 ihre Bedeutung als europäische Fachmesse für IT-Sicherheit weiter ausgebaut. In Nürnberg diskutierten Fachleute aus aller Welt aktuelle Herausforderungen und Strategien im Bereich Cybersicherheit.

Die it-sa Expo&Congress 2025 verzeichnete ein deutliches Wachstum. Nach Angaben des Veranstalters besuchten 28.267 Fachleute aus 64 Ländern die Messe – rund neun Prozent mehr als im Vorjahr. Mit 993 ausstellenden Unternehmen erreichte die Veranstaltung ebenfalls einen neuen Höchststand. Der zunehmende internationale Anteil unterstreicht die Rolle der it-sa als Plattform für den Austausch über länderübergreifende Sicherheitsfragen. Laut Messeleiter Thimo Holst zeigt sich darin die wachsende Relevanz gemeinsamer Ansätze zur digitalen Sicherheit.

Europäische Cybersicherheit im Fokus

Die Messe stand auch im Zeichen europäischer Kooperation. Neben nationalen Organisationen wie dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Bitkom und TeleTrusT waren Institutionen wie die European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) und die European Cyber Security Organisation (ECSO) vertreten. BSI-Präsidentin Claudia Plattner kündigte an, dass das BSI künftig die Rolle der notifizierenden und marktüberwachenden Behörde für den EU Cyber Resilience Act übernehmen wird. Damit wird die Behörde stärker in europäische Regulierungsprozesse eingebunden.

Partnerschaften und Diskussionen

Im Rahmenprogramm wurden neue Partnerschaften vorgestellt, etwa ein „Letter of Intent“ zwischen der NürnbergMesse und ECSO zur Vertiefung der Zusammenarbeit sowie eine Kooperation mit den Swiss Cyber Security Days. Beim Startup-Wettbewerb ATHENE Startup Award UP25@it-sa setzte sich das Unternehmen Infrafon aus Freiburg mit einem Konzept zur sicheren Zugangskontrolle durch. Fachkonferenzen und Workshops – darunter die Jahrestagung der IT-Sicherheitsbeauftragten von Ländern und Kommunen – boten Raum für fachlichen Austausch und Diskussion.

Digitaler Messebesuch

Neben dem Messebetrieb spielte auch die digitale Plattform it-sa 365 eine zentrale Rolle. Sie ermöglichte es Besuchern, Inhalte und Vorträge online zu verfolgen und bot digitale Vernetzungsmöglichkeiten. Laut Veranstalter nutzten mehr als 16.000 Personen die Plattform, die auch nach der Messe weiterhin Fachinhalte bereitstellt. Die nächste it-sa Expo&Congress ist für den 27. bis 29. Oktober 2026 im Messezentrum Nürnberg geplant.