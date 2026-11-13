Lagebild auf Knopfdruck: asvin startet CTI Horizon

Welche Cyberbedrohungen betreffen mein Unternehmen gerade wirklich? Diese Frage will asvin mit CTI Horizon beantworten. Die SaaS-Plattform wertet öffentliche Daten und Schwachstellendatenbanken aus, priorisiert die Risiken und bereitet sie für Security-Teams und Management unterschiedlich auf. Im Hintergrund arbeiten dabei RAG und das Model Context Protocol.

Der Stuttgarter Sicherheitsanbieter asvin hat mit CTI Horizon eine SaaS-Plattform vorgestellt, die Unternehmen und Behörden ein aktuelles Bild ihrer Cyberbedrohungslage liefern soll. Sicherheitsverantwortliche sollen damit auf einen Blick sehen, welchen Gefahren ihre Organisation im Netz gerade ausgesetzt ist. Aufwendige Vorarbeiten sollen dafür nach Angaben des Herstellers nicht nötig sein.

Als Datenbasis zieht die Software öffentlich verfügbare Informationen heran und gleicht sie mit Datenbanken ab, in denen bekannte Schwachstellen und Bedrohungen dokumentiert sind. Das Ergebnis landet in einem Dashboard und in personalisierten Berichten.

Unterschiedliche Sichten für Fachleute und Management

Wie detailliert das Lagebild ausfällt, hängt von voreinstellbaren Nutzerprofilen ab. Security-Fachkräfte bekommen ausführliche Analysen und umfassende Lageberichte. Geschäftsführung und andere Entscheider sehen dagegen nur die wichtigsten Risiken und Handlungsfelder.

Mit Blick auf den Mangel an Fachkräften und Ressourcen sortiert die Plattform notwendige Maßnahmen nach Dringlichkeit und Relevanz. Anwender sollen so per Knopfdruck ihre aktuelle Lage abrufen, den dringendsten Handlungsbedarf sofort erkennen und deutlich weniger Zeit in die Erfassung, Bewertung und Absicherung kritischer Risiken stecken.

Begründet wird das Angebot unter anderem mit der wachsenden Dynamik durch agentische KI und hybride Bedrohungen. asvin verweist außerdem auf ein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis im Vergleich zu den möglichen Folgen eines erfolgreichen Angriffs. Konkrete Preise nennt das Unternehmen nicht.

Frank Hocke, Automotive-Experte und ehemaliger CIO von Volkswagen, hält ein präzises Lagebild für “heute wichtiger denn je”. Aus seiner Sicht zeigt CTI Horizon transparent, welchen aktuellen Bedrohungen ein Unternehmen oder eine Behörde ausgesetzt ist.

Automatische Einrichtung nach der Lizenzierung

Nach dem Erwerb der Lizenz starten Nutzer die Software entweder selbst oder in einer von asvin begleiteten Online-Sitzung über das CTI-Horizon-Portal. Die Plattform richtet dabei automatisch einen Arbeitsbereich für die Organisation ein. Dazu gehören vorkonfigurierte Rollen etwa für CISO, Admin oder CIO sowie Live-Verbindungen zu globalen Threat-Intelligence- und Schwachstellenquellen wie CVE-Datenbanken.

Im laufenden Betrieb nimmt das System kontinuierlich Sicherheitsdaten aus relevanten Feeds auf und normalisiert sie. Den Kontext der eigenen Organisation ermittelt es automatisiert per OSINT. Bedrohungen gleicht es in Echtzeit mit der Angriffsfläche des Unternehmens ab, daraus entsteht ein priorisierter Übersichtsbericht mit Handlungsempfehlungen.

Technisch setzt asvin auf ein modulares Microservices-Backend, in dem sich Komponenten wie die Datenaufnahme, die semantische Suche und die rollenbasierte Berichtserstellung unabhängig voneinander betreiben und skalieren lassen. NoSQL-Datenbanken übernehmen die Speicherung strukturierter Daten mit hohem Durchsatz, Vektordatenbanken ermöglichen die semantische Suche per Large Language Model. Über Schnittstellen lässt sich die Plattform an SIEM- und SOAR-Systeme, Threat-Feeds, Ticketsysteme und interne APIs anbinden.

RAG und MCP als technische Grundlage

Als Alleinstellungsmerkmale hebt asvin Retrieval-Augmented Generation (RAG) und das Model Context Protocol (MCP) hervor. Per RAG greift das Sprachmodell bei jeder Anfrage auf aktuelle Informationen aus einer Wissensdatenbank zu, statt sich nur auf sein Trainingswissen zu verlassen. Das soll Halluzinationen und allzu allgemeine Antworten vermeiden, denn bei Threat Intelligence kommt es auf aktuellen Kontext und präzise Indicators of Compromise (IOCs) an.

MCP ist ein offener Standard, über den KI-Anwendungen per JSON-RPC 2.0 an externe Datenquellen, Tools und Dienste andocken. Damit soll CTI Horizon über das reine Abrufen von Informationen hinausgehen, also etwa Datenbanken aktualisieren, Geschäftsprozesse per API anstoßen oder Workflows über mehrere Systeme hinweg abwickeln. Die Wissensbasis wird laut Hersteller regelmäßig synchronisiert und lernt aus Nutzerinteraktionen und Rückmeldungen der Systeme.