Schluss mit dem Kabelsalat

Wer regelmäßig externe SSDs, USB-Hubs oder Ladegeräte am Notebook anschließt, kennt das Problem: Kabel verschwinden hinter dem Schreibtisch oder liegen unordentlich zwischen Tastatur und Dockingstation. Der magnetische Kabelhalter von Baseus hilft dabei, häufig genutzte Steckverbindungen griffbereit und sauber organisiert zu halten.

Der kompakte Kabel-Organizer von Baseus wird per Klebefläche auf dem Schreibtisch oder anderen glatten Oberflächen befestigt. Magnetische Halteclips fixieren anschließend einzelne Kabel und verhindern, dass USB-, Lade- oder Netzwerkkabel verrutschen oder herunterfallen. Laut Hersteller eignet sich die Halterung für unterschiedliche Kabeltypen, darunter flache, runde oder geflochtene Leitungen.

Durch die magnetische Befestigung lassen sich die Clips flexibel lösen und wieder einsetzen. Gerade an mobilen Arbeitsplätzen oder bei häufig wechselnden Geräten kann dies für mehr Ordnung auf dem Schreibtisch sorgen. Die Kabelhalterung ist in verschiedenen Farben unter anderem bei berrybase.de erhältlich und fällt durch ihre kompakte Bauform vergleichsweise unauffällig aus. Mit knapp 5 Euro plus Versand fällt die Investition in mehr Ordnung am Arbeitsplatz erfreulich gering aus.