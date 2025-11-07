Screencasts leicht gemacht

Screenshots sind mit Windows schnell gemacht – doch wer ganze Bildschirmaktionen als Video aufzeichnen möchte, braucht Zusatzsoftware. Das kostenlose Tool Kalmuri übernimmt genau das: Es nimmt den Desktop wahlweise komplett oder in frei wählbaren Bereichen auf und speichert das Ergebnis als MP4 oder Standbild in gängigen Formaten. Ideal für Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder Schulungsunterlagen mit visueller Unterstützung.

Kalmuri lässt sich direkt nach dem Entpacken ohne Installation starten und erlaubt die Aufnahme des gesamten Bildschirms oder frei definierter Teilbereiche. Videos speichert das Tool im MP4-Format, für Standbilder stehen die gängigen Grafikformate (zum Beispiel PNG, JPG, BMP) bereit – wahlweise auch direkt in der Zwischenablage oder als Ausdruck über den Drucker. Neben der Aufnahmfunktion bietet die Freeware zudem einen integrierten Farbwähler, der Entwicklern und Designern bei der Gestaltung hilft. Auf Wunsch lässt sich Kalmuri beim Start automatisch im Infobereich von Windows ablegen und per Tastenkombination steuern.