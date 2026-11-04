Kaspersky schärft die SOC-Erkennung nach

Standardregeln in SIEM- und XDR-Systemen übersehen oft, was im eigenen Unternehmen wirklich passiert. Kaspersky will das mit dem neuen Service "Detection Engineering" ändern, der Erkennungsszenarien gezielt für die jeweilige Infrastruktur entwickelt und testet.

Kaspersky hat mit Detection Engineering einen neuen Service für Security Operations Center (SOC) vorgestellt. Unternehmen sollen damit eigene Erkennungsszenarien für Cyberangriffe entwickeln, testen und in den laufenden Betrieb bringen können.

Das Angebot richtet sich an Firmen, die bereits Kaspersky SIEM und Kaspersky Next XDR Expert einsetzen. Die Bedrohungserkennung wird dabei auf die jeweilige IT-Infrastruktur und die vorhandenen Sicherheitsdaten abgestimmt. Im Mittelpunkt stehen die Bedrohungen, die für das einzelne Unternehmen am wichtigsten sind.

Lücken in der Standard-Erkennung

Hintergrund ist ein bekanntes Problem: Die vordefinierten Regeln in SIEM- und XDR-Plattformen berücksichtigen hauseigene Anwendungen und firmenspezifische Abläufe nicht immer. Laut Kaspersky decken Korrelationsregeln im Schnitt nur 43 Prozent der Ereignisquellen ab. Ein Teil der gesammelten Telemetriedaten fließt also in keine einzige Erkennungsregel ein.

Hinzu kommt der laufende Pflegeaufwand. Neue Systeme und veränderte Angriffstechniken zwingen SOC-Teams dazu, ihre Regeln ständig zu überprüfen und nachzuschärfen. Dafür fehlen ihnen jedoch oft die Zeit oder das spezialisierte Know-how.

Von der Datenanalyse zum getesteten Szenario

Der neue Service ergänzt das SOC-Consulting-Portfolio von Kaspersky, das sowohl den Aufbau neuer SOCs als auch die Optimierung einzelner Funktionen bestehender SOCs abdeckt. Zunächst analysieren Kaspersky-Experten die Infrastruktur und die Datenquellen des Kunden. Dann ermitteln sie, welche Ereignisse und Datenfelder für die Erkennung nötig sind, und entwickeln darauf aufbauend neue Erkennungslogiken oder passen bestehende an.

Bevor ein Szenario in Kaspersky SIEM oder Kaspersky Next XDR Expert landet, testen die Experten es mit vorhandenen Daten. Dabei justieren sie die Auslösebedingungen so, dass möglichst wenige Fehlalarme (False Positives) entstehen. Ein Szenario könnte etwa ungewöhnliche Änderungen an Zahlungsdaten oder Freigabeprozessen melden und so verdächtige Aktivitäten in Geschäftsprozessen sichtbar machen.

Ansprechen will Kaspersky damit auch Unternehmen mit etablierten SOC-Teams. Typische Anlässe sind eine ausgeweitete Sicherheitsüberwachung, die Integration neuer Systeme oder Erkennungslücken, die bei Untersuchungen oder Sicherheitsübungen aufgefallen sind. Auch wer Erkennungsinhalte von einer anderen Plattform migrieren muss, gehört zur Zielgruppe.

Dokumentation und Wissenstransfer

Am Ende erhalten Kunden die getesteten Erkennungsszenarien zusammen mit einer Dokumentation und Empfehlungen für den laufenden Betrieb. Diese sollen den SOC-Teams helfen, die Erkennungsinhalte zu nutzen und zu pflegen. Ein zusätzlicher Wissenstransfer soll vermitteln, wie die Logik hinter den einzelnen Szenarien funktioniert und wie sie sich praktisch einsetzen lassen.

“Für eine effektive Bedrohungserkennung reichen vorgefertigte Standardregeln nicht aus”, sagt Roman Nazarov, Head of SOC Consulting bei Kaspersky. Die Erkennungslogik müsse die Infrastruktur des Unternehmens widerspiegeln, die richtigen Telemetriedaten nutzen und anhand genau der Aktivitäten getestet werden, die sie erkennen soll. Angaben zu Preisen oder Projektlaufzeiten enthält die Mitteilung nicht. Weitere Informationen stellt Kaspersky auf seiner SOC-Consulting-Seite bereit.