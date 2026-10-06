Exploits in unter 24 Stunden, autonome Angriffsketten im Labor und KI-Tools, die plötzlich für Angreifer arbeiten: Der Microsoft Digital Defense Report 2026 zeichnet ein deutliches Bild davon, wie KI die IT-Sicherheit umkrempelt. Was das konkret für Admins bedeutet und warum ausgerechnet die Grundlagen jetzt wichtiger werden.

Künstliche Intelligenz verändert die Spielregeln der IT-Sicherheit grundlegend – so lautet die zentrale These des Microsoft Digital Defense Report 2026. Der gut 100 Seiten starke Bericht von Microsoft Threat Intelligence deckt den Zeitraum von Juli 2025 bis Juni 2026 ab und widmet dem Thema KI ein eigenes, umfangreiches Kapitel. Für IT-Administratoren steckt darin vor allem eine Botschaft: Angriffe laufen schneller, Patch-Fenster schrumpfen und mit KI-Agenten wächst eine ganz neue Klasse von Identitäten heran.

Noch steuern in den meisten beobachteten Kampagnen Menschen die entscheidenden Schritte, räumen die Autoren ein. Im Labor sieht das bereits anders aus: Laut Report haben Mythos und GPT-5.5 als erste Modelle eine 32-stufige Angriffskette gegen eine nachgebildete Unternehmensumgebung vollständig autonom durchgezogen und dabei die komplette Domäne übernommen. Der Test fand allerdings ohne aktive Verteidiger statt, frei verfügbare Open-Weight-Modelle hinken laut Microsoft rund sieben Monate hinterher.

Patch-Fenster schrumpfen auf Stunden

Besonders deutlich zeigt sich der KI-Effekt bei der Suche nach Sicherheitslücken. Die mittlere Zeit zwischen dem Auftauchen einer Schwachstelle und ihrer Ausnutzung ist laut Report auf deutlich unter 24 Stunden gefallen, für 2026 rechnet Microsoft mit einem Rekord von rund 72.000 CVEs. Weil Finden schneller geht als Fixen, erwarten die Autoren eine mehrjährige Phase, in der die Zahl bekannter, aber ungepatchter Lücken stark ansteigt.

Das Microsoft Red Team zieht daraus einen klaren Schluss: Nicht die Verfügbarkeit eines Patches zählt, sondern wie schnell er auf allen Systemen landet, denn KI-gestützte Binäranalyse macht aus einem Patch-Diff immer schneller einen funktionierenden Exploit. Dass das keine Theorie ist, zeigt der von Sysdig benannte Fall JADEPUFFER aus dem Juli 2026, laut Report die erste dokumentierte automatisierte Ransomware-Erpressung. Bei ähnlichen KI-orchestrierten Einbrüchen kamen die Angreifer laut Microsoft durchweg über öffentlich erreichbare Dienste mit bekannten Schwachstellen ins Netz.

KI-Tools werden selbst zum Angriffsziel

Gleichzeitig nehmen Angreifer die KI-Werkzeuge ins Visier, die Unternehmen selbst einsetzen. Beim Supply-Chain-Angriff "s1ngularity" im August 2025 suchte Malware in manipulierten Nx-Paketen aus dem npm-Ökosystem gezielt nach lokal installierten KI-CLIs wie Claude Code, Gemini CLI oder Amazon Q CLI und startete sie mit freizügigen Parametern, um Secrets und SSH-Schlüssel aufzuspüren. Das Ergebnis laut Report: rund 2000 abgeflossene Secrets und etwa 20.000 Dateien bei 225 Opfern.

Microsoft spricht in diesem Zusammenhang von "Living off the AI": Signierte, freigegebene KI-Tools übernehmen die Drecksarbeit, klassische Signaturen greifen ins Leere. Auch KI-Browser und Erweiterungen rücken in den Fokus, eine bösartige Extension-Kampagne kam laut Report auf über 900.000 Installationen und war in mehr als 20.000 Enterprise-Tenants aktiv. Kritisch sehen die Autoren zudem MCP-Server, die häufig per Vibe-Coding entstehen und nicht selten ohne saubere Authentifizierung mit den Zugangsdaten ihrer Entwickler auf sensible Ressourcen zugreifen.

Jeder Agent braucht eine eigene Identität

Die größte Baustelle für Admins dürften jedoch KI-Agenten werden. Laut Microsoft experimentieren bereits 88 Prozent der Unternehmen mit Agenten, Branchenprognosen gehen von rund 1,3 Milliarden produktiven Agenten bis 2028 aus. In Telemetriedaten von Azure-KI-Workloads entfielen 52 Prozent der beobachteten Angriffsaktivität auf eingeschleuste bösartige Links samt Datenabfluss, gefolgt von Jailbreak-Versuchen (16 Prozent) sowie Tool- und Agentenmissbrauch (12 Prozent).

Microsoft empfiehlt, jedem Agenten eine eigene, auditierbare Identität samt verantwortlichem menschlichem "Sponsor" zuzuweisen, statt Konten von Mitarbeitern mitzunutzen. Dazu kommen Least Privilege ab dem ersten Tag, kurzlebige Credentials pro Tool-Aufruf und eine gegenseitige Authentifizierung zwischen Agenten. Selbst gehostete Agent-Plattformen wie OpenClaw behandelt Microsoft als nicht vertrauenswürdige Codeausführung, die nur auf isolierten Hosts unter nicht privilegierten Identitäten laufen sollte.

Vorsicht ist auch bei Agenten mit Langzeitgedächtnis geboten: Über präparierte E-Mails können Angreifer laut Red Team dauerhafte Anweisungen im Speicher eines Agenten verankern und so sogar Human-in-the-Loop-Freigaben aushebeln. Solche Bestätigungsabfragen sollten deshalb deterministisch per Richtlinie ausgelöst werden und nicht vom manipulierbaren Modell selbst. Am Ende landet der Report bei bekannten Grundlagen wie phishingresistenter MFA-Verfahren, Passkeys, gestaffelter Administration und schnellem Patchen, die durch KI eher wichtiger werden als überflüssig.