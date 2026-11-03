KI baut Zero-Click-Exploit für den Linux-Kernel

Chrome, Safari, Android, Windows und Linux: Anthropics KI-Modell hat in einigen der meistgenutzten Programme der Welt kritische Lücken gefunden und die passenden Exploits gleich mitgeschrieben. Am brisantesten ist ein Angriff, der Linux-Server ohne einen einzigen Klick unter fremde Kontrolle bringt.

Anthropic hat mit einem bislang unveröffentlichten, internen Forschungsmodell eine Reihe kritischer Sicherheitslücken in weit verbreiteter Software aufgespürt. Besonders heikel ist eine Schwachstelle im Netzwerkstack des Linux-Kernels. Über sie konnten Angreifer aus der Ferne Befehle mit Root-Rechten ausführen, ohne Zugangsdaten und ohne jedes Zutun der Nutzer.

Das Frontier Red Team des KI-Unternehmens hat die Ergebnisse am Ende Oktober veröffentlicht. Neben Linux beschreibt der Bericht Angriffsketten gegen Chrome, Safari, Android und Windows. Nach Angaben von Anthropic wurden alle betroffenen Hersteller vorab im Rahmen einer koordinierten Offenlegung informiert.

Race Condition im Multipath-TCP-Code

Angreifbar waren Linux-Server, die Verbindungen über Multipath TCP (MPTCP) annehmen. Nach einer ersten Anweisung schrieb Claude einen Exploit, der präparierte Pakete an solche Systeme schickt und am Ende beliebige Shell-Befehle als Root ausführt. Ursache ist ein Use-after-free-Fehler im Kernel-Netzwerkstack, den eine Race Condition auslöst.

Im ersten Schritt hebelt der Angriff aus der Ferne KASLR aus, also die zufällige Anordnung des Kernel-Adressraums. Dazu nutzt er das Timing-Problem, damit der Kernel ein vom Angreifer kontrolliertes Längenfeld ausliest, zusätzliche Bytes kopiert und zurückschickt. Steckt in einer dieser Antworten ein Kernel-Pointer, kennt der Angreifer das Speicherlayout.

Danach übernimmt der Exploit den Kontrollfluss. Über denselben Fehler bringt er einen Puffer zum Überlaufen und biegt einen Callback-Pointer auf eine Payload um, die er zuvor über eine ganz normale Protokollfunktion im Kernel-Speicher abgelegt hat. Ruft der Kernel den Callback auf, verkettet die Payload vorhandene Kernel-Funktionen bis hin zum Shell-Befehl mit Root-Rechten.

Geduld statt Absturz

Tückisch macht die Lücke vor allem ein Detail: Verliert der Angreifer das Wettrennen, scheitert nur der Verbindungsaufbau, das System stürzt nicht ab. Wer hartnäckig genug ist, kann es also beliebig oft erneut versuchen. Im Proof of Concept dauerte es 48 Minuten bis zum Leak eines Kernel-Pointers und weitere fünf Minuten bis zur Befehlsausführung.

Die Schwachstelle mit der Kennung CVE-2026-98432 (CVSS-Score 9.8) ist inzwischen upstream behoben und in alle gepflegten stabilen Kernel-Zweige zurückportiert. Laut Anthropic war sie nicht der einzige Fund im Open-Source-Bereich. Das Team entdeckte weitere aus der Ferne auslösbare Codeausführungslücken im Linux-Netzwerkstack sowie lokale Rechteausweitungen unter OpenBSD, FreeBSD und Linux.

Lücken in Chrome, Android und Windows

Bei Chrome meldete Anthropic insgesamt 62 CVEs an Google, die seit Chrome 156 gepatcht sind. In Safari hebelte eine Exploit-Kette die Same-Origin-Policy aus, unter Android ließ sich der Sperrbildschirm eines gestohlenen Geräts umgehen, getestet auf einem Pixel 9. Unter Windows hätte ein Fehler in der QUIC-Implementierung des Kernels (CVE-2026-33096) Server per HTTP/3 aus der Ferne zum Absturz bringen können.

Für Anthropic zeigen die Funde, dass KI-Modelle mehrere Schwachstellen mit wenig menschlichem Zutun zu funktionierenden Exploits kombinieren können – bislang eine Domäne weniger Spezialistenteams. Das Unternehmen rät Entwicklern, ihren Code schon beim Pull Request zu scannen, und hat dafür eine Claude-Code-Erweiterung veröffentlicht. Sicherheitsfachleute erhalten über das erweiterte "Cyber Verification Program" Zugang zu Modellen wie Claude Opus 5.5, Sonnet 5.5 und Mythos 5.1.