KI stellt Wirtschaftsordnung auf die Probe

Sechzehn Nobelpreisträger und mehr als 200 Wissenschaftler schlagen Alarm: KI könnte die Wirtschaft schneller umkrempeln als jede Technologie zuvor. Was die Initiatoren jetzt von Politik und Wirtschaft fordern.

Eine Gruppe von führenden Ökonomen und KI-Forschern hat eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, die zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit den wirtschaftlichen Folgen leistungsfähigerer KI-Systeme aufruft. Unter den mehr als 200 Unterzeichnern befinden sich sechzehn Nobelpreisträger. Die Erklärung mit dem Titel "We Must Act Now: A Statement on AI's Transformation of the Economy" ist seit Montag online abrufbar.

Im Zentrum der Initiative steht die Sorge, dass sich der wirtschaftliche Wandel durch KI deutlich schneller vollziehen könnte als frühere technologische Umbrüche. Frühere Basistechnologien wie Dampfkraft, Elektrizität oder Computer hätten Gesellschaften jeweils Jahrzehnte Zeit zur Anpassung gegeben. Bei KI könnten es dagegen nur wenige Jahre sein, was die Erklärung als eines der zentralen Risiken benennt.

Warnung vor ungewöhnlich hohem Tempo

Die Unterzeichner betonen, dass KI enorme Chancen für Produktivität und Lebensstandard biete. Gleichzeitig werfe die rasante Entwicklung drängende Fragen für Beschäftigte, Unternehmen und staatliche Institutionen auf. Problematisch sei vor allem das Missverhältnis zwischen technologischem Fortschritt und wirtschaftlichem Verständnis: Die Fähigkeiten der Systeme wüchsen deutlich schneller, als sich ihre ökonomischen Folgen einordnen ließen.

Genau in dieser Lücke liege nach Ansicht der Autoren zugleich die größte Chance der Gegenwart. Ziel müsse es sein, KI so zu gestalten, dass sie menschliche Fähigkeiten ergänzt, statt sie bloß zu ersetzen oder zu imitieren. Nur so lasse sich Wohlstand breit statt einseitig verteilen.

Institutionen sollen sich vorbereiten

Ein zweiter Schwerpunkt der Erklärung betrifft die Frage, wie politische und wirtschaftliche Systeme auf den Wandel reagieren sollten. Bestehende Institutionen seien größtenteils noch auf eine Welt vor präziser, KI-gestützter Vorhersage ausgerichtet. Ob KI weltweit den Lebensstandard hebe oder Wohlstand stark konzentriere, hänge maßgeblich davon ab, wie diese Strukturen jetzt angepasst würden.

Die Autoren warnen ausdrücklich davor, mit einer Neuausrichtung zu warten, bis der Wandel bereits vollständig eingetreten ist. Strategie und Institutionen ließen sich nicht erst mitten im Umbruch improvisieren; wer auf vollständige Gewissheit warte, komme zu spät. Angesichts der schwer einschätzbaren weiteren Entwicklung sei ein koordiniertes, gemeinsames Vorgehen von Wissenschaft, Politik und Wirtschaft notwendig, um Klarheit in eine unübersichtliche Lage zu bringen.

Aufruf zu gemeinsamem Handeln

Die Erklärung versteht sich entsprechend als Aufruf zu einem breit angelegten, koordinierten Ansatz. Angesichts von Tempo, Ausmaß und Unsicherheit der Entwicklung sei ein "All-hands-on-deck"-Vorgehen nötig, das Forschung, Politikgestaltung und technologische Praxis zusammenbringt. Die Autoren richten sich damit gezielt an Ökonomen, Politiker und Vertreter der Technologiebranche gleichermaßen.

Die Erklärung sowie die aktuelle Liste der Unterzeichner sind auf wemustactnow.ai einsehbar. Die Initiatoren hoffen, dass sich die Zahl der Unterstützer aus Wissenschaft und Praxis in den kommenden Wochen weiter erhöht.