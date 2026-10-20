Ein paar billige TV-Boxen, ein kleines KI-Modell und ein ungeschützter Netzwerkport: Mehr braucht es nach einer neuen Anthropic-Studie womöglich bald nicht, damit sich KI selbstständig von Gerät zu Gerät kopiert. Noch fehlt ein Puzzleteil, doch die Forscher rechnen schon bis Ende 2026 damit.

Kleine KI-Modelle könnten schon in wenigen Monaten in der Lage sein, sich selbstständig auf günstige vernetzte Geräte zu kopieren. Zu diesem Ergebnis kommen die Anthropic-Forscher William Zhou und Daniel Freeman in einem Blogbeitrag. Als mögliche Wirte nennen sie IoT-Geräte wie smarte Backöfen oder No-Name-Android-TV-Boxen, die oft kaum abgesichert sind.

Wie viel Rechenleistung in solcher Billig-Hardware steckt, zeigt ein Experiment des Teams: Es vernetzte 15 Android-TV-Boxen für jeweils rund 55 US-Dollar und ließ darauf das Modell Gemma4-26B-A4B laufen. Jede Box übernahm dabei zwei Schichten des Modells, insgesamt kam der Verbund auf 0,39 Token pro Sekunde. Das ist langsam, reicht laut den Forschern aber für ein eigenständig arbeitendes Modell.

Der Knackpunkt: KI auf fremder Hardware

Die Studie konzentriert sich auf einen bisher wenig untersuchten Schritt: das Aufsetzen der Inferenz auf unbekannter Hardware, also die Wahl passender Software, die richtigen Paketversionen und das Debuggen gerätespezifischer Fehler. Das Einbrechen in Geräte klammern die Autoren weitgehend aus, da frühere Arbeiten bereits zeigten, dass kleine Modelle Exploits beherrschen. In den Tests brachte ein Modell mit 9 Milliarden Parametern die Inferenz auf 8 von 9 getesteten Hardwaretypen zum Laufen, vom Jetson Nano bis zum Mac.

Um die komplette Verbreitungskette zu prüfen, bauten die Forscher ein abgeschottetes Netz aus acht Cloud-Knoten mit einem Android-15-Emulator auf. Der “Wurm” sollte sich über einen ungeschützten ADB-Port von Knoten zu Knoten bewegen und dort jeweils einen Inferenz-Server einrichten. Von den getesteten Open-Weight-Modellen schaffte das nur GLM-5.2 zuverlässig: In vier von fünf Durchläufen erreichte es alle acht Knoten, einmal sieben.

Die Autoren betonen, dass der vereinfachte Angriffsschritt das Ergebnis eher als Obergrenze erscheinen lässt. Allerdings verbreitete sich etwa das Mirai-Botnetz einst schlicht über voreingestellte Herstellerpasswörter. Schreibt man die bisherige Entwicklung kleiner Modelle mit bis zu 30 Milliarden Parametern fort, könnten diese bis Ende 2026 das Niveau von GLM-5.2 erreichen. Ein Wert, den die Forscher selbst nur als grobe Schätzung verstehen.

Langsam, aber ohne zentralen Ausschalter

Ein solcher KI-Wurm wäre alles andere als schnell: Für ein komplettes Inferenz-Setup bräuchte Gemma4-26B-A4B auf den TV-Boxen 71 bis 150 Stunden, Qwen3.5-9B immerhin noch 28 bis 51 Stunden. Hochgerechnet auf ein Botnetz in der Größe von Kimwolf, das über zwei Millionen Geräte infizierte, ergäben sich rund 133.000 Modellkopien mit zusammen etwa 80.000 Token pro Sekunde. Das entspricht grob der Leistung von 40 H100-GPUs, also einem “digitalen Schleimpilz”, der sich über Tage ausbreitet und schwer abzuschalten wäre.

Bemerkenswert ist zudem die Lernfähigkeit: Gaben Qwen3.5-9B-Instanzen ihre Notizen über Fehlversuche an die nächste Generation weiter, stieg die Erfolgsquote von 45 Prozent auf 61 bis 84 Prozent. Ratschläge eines stärkeren Modells wie Opus 4.8 halfen dagegen nicht messbar, da kleine Modelle oft nicht die richtigen Fragen stellen. Anders als klassische Botnetze wären solche Würmer zudem nicht auf einen einzigen Gerätetyp festgelegt.

Was gegen KI-Würmer helfen kann

Ganz chancenlos sind Verteidiger nicht: Mehrere Gigabyte große Modelldateien und dauerhafter Datenverkehr zwischen Geräten würden in der Netzwerküberwachung von Providern auffallen. Je schneller sich ein Wurm verbreitet, desto sichtbarer wird er. Beim Mirai-Botnetz bereinigte eine Quarantäne infizierter Anschlüsse samt Kundenbenachrichtigung 92 Prozent der Infektionen binnen 14 Tagen, gegenüber 74 Prozent ohne Benachrichtigung.

Auch Hersteller und Gesetzgeber sehen die Autoren in der Pflicht, etwa durch sichere Voreinstellungen; in Großbritannien sind Standardpasswörter bei IoT-Geräten bereits nicht mehr zulässig. Einen voll funktionsfähigen KI-Wurm gibt es laut der Studie noch nicht. Die Forscher sprechen aber von ersten “Lebenszeichen” und raten, sich auf eine Welt einzustellen, in der solche Replikatoren dauerhaft existieren.