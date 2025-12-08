Kubernetes-Secrets: Oft weniger geheim als gedacht

Kubernetes gilt als Standard für Cloud-native Umgebungen – doch ausgerechnet seine „Secrets“ bergen überraschend hohe Risiken. Im Interview erklärt Michael Hofer, CTO bei Adfinis, warum Admins sich vom Namen nicht täuschen lassen sollten und wie spezialisierte Plattformen kritische Lücken schließen.

Wie Michael Hofer im Interview betont, speichert Kubernetes Secret-Objekte standardmäßig unverschlüsselt in der etcd-Datenbank. Wer ausreichend Zugriffsrechte besitzt, kann diese sensiblen Informationen daher relativ leicht einsehen. Besonders in geteilten Clustern entstehen so gravierende Risiken – verstärkt durch den weitverbreiteten "Secrets-Sprawl" über verschiedene Systeme und Cloud-Dienste hinweg. Werden Credentials zudem in Git-Repositories, Build-Pipelines oder Konfigurationsdateien im Klartext abgelegt, erhöht sich die Angriffslast deutlich.

Abhilfe schaffen laut Hofer dedizierte Secrets-Managementplattformen wie OpenBao oder Cloud-Dienste wie AWS Secrets Manager. Sie integrieren sich über Operatoren, den Secrets Store CSI Driver oder Sidecar-Injektionen in Kubernetes, liefern automatisch rotierte Secrets aus und schaffen klare Auditierbarkeit. Allerdings lösen sie nicht alle Probleme: Ohne strikte RBAC-Regeln, sauber getrennte CI/CD-Prozesse und schnelle Reaktion im Leckfall – vom Rotieren bis zum Invalidieren von Sessions – bleibt jede Umgebung verwundbar. Warum diese Maßnahmen essenziell sind, zeigt das vollständige Interview.