KubeV 1.3 erleichtert den Abschied von VMware

Kubermatic erweitert seine Kubernetes-basierte Virtualisierungsplattform KubeV um eine integrierte Migration von VMware vSphere. Version 1.3 bringt zudem Backup- und Restore-Funktionen für laufende virtuelle Maschinen sowie eine verbesserte Mandantenfähigkeit. Neue Netzwerkfunktionen und eine überarbeitete Verwaltungskonsole sollen den Betrieb größerer VM-Umgebungen vereinfachen.

Mit KubeV 1.3 integriert Kubermatic die Open-Source-Migrationssoftware Forklift 2.12.1 direkt in seine Virtualisierungsplattform. Administratoren können VMware vCenter als Quelle anbinden, virtuelle Maschinen auswählen und diese über einen Assistenten auf die KubeV-Infrastruktur übertragen. Dabei lassen sich Netzwerk- und Speicherzuordnungen festlegen sowie Migrationspläne erstellen und deren Ausführung nachvollziehen. Die Plattform unterstützt auch sogenannte Warm-Migrationen, bei denen sich die Ausfallzeit durch eine vorbereitende Datenübertragung reduzieren lässt. Voraussetzung dafür ist unter anderem aktiviertes Changed Block Tracking (CBT) auf VMware-Seite. Für NetApp-ONTAP-Speicher steht optional ein Copy-Offload über VAAI XCOPY zur Verfügung, der Kopiervorgänge auf das Storage-System auslagert.

Ebenfalls neu sind integrierte Backup- und Restore-Funktionen für virtuelle Maschinen. Als Sicherungsziel dient ein vom Administrator konfigurierter S3-kompatibler Objektspeicher. Unterstützt der verwendete CSI-Treiber Volume-Snapshots für sämtliche VM-Festplatten, lassen sich auch laufende VMs ohne Herunterfahren sichern. Bei Longhorn richtet KubeV die benötigte Snapshot-Klasse automatisch ein, bei anderen CSI-Treibern muss eine entsprechende Konfiguration vorhanden sein. Die Sicherung erfasst dabei ausschließlich Datenträger, die als Kubernetes-DataVolumes bereitgestellt werden. Die Verwaltungskonsole zeigt zu jeder Sicherung unter anderem erfasste Volumes, Statusinformationen und aufgetretene Fehler an.

Mandantenfähigkeit und Netzwerkverwaltung ausgebaut

Für den mandantenfähigen Betrieb lässt sich KubeV 1.3 mit der Kubermatic Developer Platform (KDP) verbinden. Diese stellt Organisationen und Projekte als voneinander getrennte Verwaltungsbereiche bereit. Zugriffsrechte lassen sich auf Plattform-, Organisations- und Projektebene vergeben, sodass beispielsweise verschiedene Abteilungen oder Kunden eigene virtuelle Maschinen innerhalb einer gemeinsamen Infrastruktur betreiben können. Die Integration unterstützt sowohl vorhandene KDP-Installationen als auch eine gemeinsame Bereitstellung mit KubeV.

Darüber hinaus erweitert Kubermatic die Netzwerkverwaltung um Self-Service-Funktionen für NAT-Gateways, öffentliche IP-Adressen, virtuelle Netzwerke und Firewall-Regeln. Ein neuer Edge-Router unterstützt BGP und EVPN, um virtuelle Netze an die physische Infrastruktur anzubinden. Die Konsole unterstützt außerdem die GPU-Zuweisung bei individuell dimensionierten VMs und zeigt Kubernetes-Ereignisse sowie Fehlermeldungen direkt an den betroffenen Ressourcen an.

Auch bei Installation und Wartung gibt es Änderungen: KubeV 1.3 verbessert den Ablauf von Cluster-Upgrades und die Bereitstellung in abgeschotteten Umgebungen ohne Internetzugang. Technische Grundlage sind nun Kubernetes 1.34.11 und KubeVirt 1.7.4. Vor einem Upgrade sollten Administratoren allerdings ihre Clusterkonfiguration prüfen, da die neue Version bislang ignorierte KubeVirt-Einstellungen auswertet und validiert.