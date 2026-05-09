Kudu bündelt Windows-Wartung

Wenn Windows-Systeme über längere Zeit genutzt werden, sammeln sich schnell unnötige Dateien und Altlasten an. Kudu bündelt zentrale Funktionen zur Systemreinigung und Wartung in einer Oberfläche und erleichtert so die Pflege von Windows-Installationen, ohne dass Anwender zwischen verschiedenen Systemwerkzeugen wechseln müssen.

Zwar bringt Windows selbst Werkzeuge für viele Wartungsaufgaben mit, diese sind jedoch über verschiedene Bereiche verteilt. Das für bis zu drei Endgeräte kostenfreie Open-Source-Tool Kudu setzt genau hier an und stellt zentrale Funktionen zur Systemreinigung und -wartung in einer gemeinsamen Oberfläche bereit. Im Mittelpunkt steht die Bereinigung nicht mehr benötigter Dateien. Dazu zählen temporäre Files, Log- und Cache-Daten sowie Überreste deinstallierter Anwendungen. Auch Browserdaten lassen sich gezielt entfernen, um Speicherplatz freizugeben und das System zu entlasten.

Darüber hinaus ermöglicht Kudu die Analyse und Anpassung von Autostart-Einträgen. Anwender erhalten einen Überblick darüber, welche Programme beim Systemstart geladen werden, und können diese bei Bedarf reduzieren. Ergänzend lassen sich Windows-Dienste überprüfen, um unnötige Hintergrundprozesse zu identifizieren. Weitere Funktionen umfassen eine Analyse der Registry, ein Network-Cleanup sowie die Möglichkeit, vorinstallierte Windows-Apps zu entfernen. Für die Untersuchung der Speicherplatzbelegung steht zudem eine visuelle Darstellung zur Verfügung, die große Dateien und typische Speicherfresser schnell sichtbar macht.