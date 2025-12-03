Legacy-Migrationen planen und umsetzen

Legacy-Migrationen scheitern selten an der Technik, sondern vor allem am fehlenden Durchblick: Ohne systematische Datenerfassung vor, während und nach der Migration bleiben kritische Abhängigkeiten unsichtbar und Erfolg unmessbar. Unser Praxisbeitrag zählt auf, was es deshalb zu beachten gilt und wie IT-Verantwortliche mithilfe von durchgängigem Monitoring aus riskanten Transformationsprojekten ein beherrschbares und messbar erfolgreiches Modernisierungsvorhaben machen.

IT-Administratoren kennen das Gefühl: Eine monatelang geplante Legacy-Migration läuft technisch reibungslos ab, alle Tests sind grün, das System ist produktiv und trotzdem herrscht Unzufriedenheit. Die Hotline steht nicht mehr still, Benutzer klagen über Performanceprobleme und das Management fragt sich, ob die teure Modernisierung überhaupt einen Nutzen gebracht hat.

Fehlende Transparenz als Risiko

Das Kernproblem liegt meist nicht in der Technik, sondern in einem fundamentalen Versäumnis: dem Mangel an systematischer Datenerfassung. Legacy-Systeme sind über Jahre gewachsene, komplexe Ökosysteme voller undokumentierter Abhängigkeiten und ungeschriebener Regeln. Ohne eine systematische Bestandsaufnahme vor der Migration ist jeder Modernisierungsversuch ein Blindflug.

In der Praxis bedeutet das konkret: Ein Administrator weiß zwar, dass das ERP-System mit der Hauptdatenbank kommuniziert, aber die Verbindung zu einer vor Jahren eingerichteten Excel-Datei auf einem Netzlaufwerk für Sonderauswertungen ist längst vergessen. Oder die nächtlichen Batchjobs greifen für eine Nischenfunktion auf eine alte Testdatenbank zu, einfach weil es jahrelang funktioniert hat und niemand daran gedacht hat, das zu dokumentieren.

Die Grafik zeigt ein Abhängigkeits- und Service-Mapping, mit dem sich Datenflüsse und Systembeziehungen für die Planung von Legacy-Migrationen nachvollziehen lassen. (Quelle: Datadog)



Hier wird Monitoring zur detektivischen Detailarbeit: Mit Tools oder detaillierten Packet-Captures lassen sich alle aktiven Verbindungen über mehrere Wochen dokumentieren. Connection-Logging in Datenbanksystemen deckt nicht nur die offensichtlichen Verbindungen zur Hauptdatenbank auf, sondern auch die versteckten Zugriffe auf Konfigurationsdatenbanken, Cache-Systeme oder lokale Files. Systematische Code-Durchsuchungen nach IP-Adressen und Hostnamen in Konfigurationsdateien bringen weitere verborgene Dependencies ans Licht.

Baseline statt Bauchgefühl

Parallel zur Dependency-Analyse muss eine ehrliche Erfassung der Performance erfolgen. Hier reicht es aber nicht, einmal kurz zu messen und zu sagen "läuft so weit ganz gut". Vielmehr sollten Systemmetriken über mindestens vier Wochen kontinuierlich erfasst werden, und zwar zu verschiedenen Tageszeiten, unter unterschiedlichen Lastbedingungen und während verschiedener Geschäftsprozesse.

Tools können dabei automatisiert CPU-Auslastung, Speicherverbrauch und Disk-I/O in regelmäßigen Intervallen dokumentieren. Für Application-Metriken sind Response-Time-Messungen an allen kritischen Schnittstellen erforderlich, wobei nicht nur Durchschnittswerte relevant sind, sondern besonders die 95- und 99-Perzentile. Denn während der Durchschnitt bei 200 Millisekunden liegen mag, können die langsamsten zehn Prozent der Requests mehrere Sekunden benötigen und diese bestimmen oft die subjektive Wahrnehmung der Nutzer.

Diese Baseline-Daten ermöglichen es dann, konkrete Service Level Objectives zu definieren: keine vagen Formulierungen wie "soll schnell sein", sondern messbare Vorgaben wie "95 Prozent aller API-Requests müssen unter 500ms bleiben" oder "nächtliche Batchjobs müssen vor 6:00 Uhr abgeschlossen sein".

Monitoring als Frühwarnsystem

Während der eigentlichen Migration wird systematisches Monitoring zum entscheidenden Frühwarnsystem. Bei graduellen Canary-Deployments ermöglicht die kontinuierliche Überwachung den direkten Vergleich zwischen alter und neuer Umgebung unter identischen Bedingungen. Loadbalancer-Logs werden dabei zu einer wertvollen Informationsquelle, da sie die tatsächlichen Response-Zeiten beider Systeme dokumentieren.

Besonders wichtig ist die Definition automatisierter Rollback-Trigger. Steigt die Error-Rate über ein Prozent, überschreitet die Response-Time das Doppelte der Baseline oder erreicht der Speicherverbrauch kritische Grenzen, sollte automatisch zur stabilen Version zurückgeschaltet werden. Diese Automation verhindert, dass sich kleine Anomalien zu systemweiten Ausfällen entwickeln.

Bei Big-Bang-Migrationen ist die Überwachungsintensität noch höher. Kontinuierliche Health-Checks in kurzen Intervallen sowie vorbereitete Monitoring-Dashboards für die neue Architektur und getestete Rollback-Prozeduren werden zu essenziellen Werkzeugen. Dabei gilt es, nicht nur die offensichtlichen Metriken zu überwachen, sondern auch subtile Indikatoren wie veränderte Netzwerk-Traffic-Muster oder ungewöhnliche Dateizugriffe.

Ein bewährtes Vorgehen ist die Implementierung ausführlicher Application-Logs vor der Migration, ergänzt durch Tools zur Dokumentation aller Dateizugriffe und Netzwerkverbindungen. So lassen sich die erwähnten Anekdoten, also undokumentierte Funktionalitäten, aufdecken, bevor sie zum Problem werden.

Erfolg auf Basis von Zahlen prüfen

Nach Abschluss der technischen Migration beginnt die oft unterschätzte Phase der Erfolgsvalidierung. Hier zahlt sich die vorherige Baseline-Arbeit aus: Mit etablierten Referenzwerten und definierten SLOs lässt sich objektiv bewerten, ob die Migration ihre Ziele erreicht hat. Performanceverbesserungen werden dadurch messbar und kommunizierbar. Statt vager Aussagen wie "das System ist jetzt schneller" entstehen konkrete Zahlen: "Die durchschnittliche Datenbankabfrage-Zeit ist von 800 auf 150 Millisekunden gesunken" oder "Die Error-Rate im kritischen Checkout-Prozess konnte von 2 auf 0,1 Prozent reduziert werden".

Besonders wichtig ist es, den geschäftlichen Nutzen zu quantifizieren. Kosten für die Infrastruktur lassen sich gut direkt gegenüberstellen: alte Hardware, Lizenzen und Wartungsverträge versus neue Cloudinstanzen oder moderne Systeme. Administrative Aufwände sollten ebenfalls erfasst werden, und wenn sich wöchentliche Wartungsfenster von acht auf zwei Stunden reduzieren lassen, bedeutet das nicht nur Kosteneinsparungen, sondern auch höhere Verfügbarkeit für die Nutzer.

Toolauswahl: Open Source oder Enterprise

Die praktische Umsetzung erfordert in erster Linie eine klare Strategie, konkrete Metriken zur Erfolgsmessung und eine durchdachte Toolauswahl. In kleineren Umgebungen bewährt sich oft ein Open-Source-Stack. Microservice-Architekturen profitieren zusätzlich von Distributed-Tracing-Werkzeugen, die komplexe Service-Interaktionen transparent machen.

Größere, kritische Umgebungen rechtfertigen häufig kommerzielle Produkte zum Application Performance Monitoring oder integrierte Observability-Plattformen. Diese bieten in der Regel bessere Out-of-the-Box-Integration und professionellen Support, was bei zeitkritischen Migrationsprojekten den entscheidenden Unterschied machen kann.

Automatisierung spielt in allen Szenarien eine zentrale Rolle. Health-Check-Skripte sollten kontinuierlich alle kritischen Services überwachen und bei definierten Schwellenwerten automatisch Alarme auslösen. Dabei ist die Balance zwischen Sensitivität und Alert-Fatigue entscheidend: Zu wenige Alerts verschleiern kritische Probleme, zu viele führen dazu, dass wichtige Warnungen in der Masse untergehen.

Typische Stolperfallen

Trotz allem treten in der Praxis immer wieder ähnliche Probleme auf. Discovery-Tools, die in Entwicklungsumgebungen perfekt funktionieren, stoßen in komplexen Legacy-Landschaften oft auf unerwartete Hindernisse. Daher sollte jedes Werkzeug zunächst an einem isolierten Testsystem validiert werden, bevor es produktiv Verwendung findet.

Ein häufiger Fehler ist auch die Annahme, dass neue Systeme mit den gleichen Monitoring-Ansätzen überwacht werden können wie ihre Legacy-Vorgänger. Monolithische Anwendungen mögen über einfache CPU- und Memory-Metriken gut beobachtbar sein, aber Microservice-Architekturen benötigen zusätzlich Service-Mesh-Metriken, Container-Health-Checks und detailliertes Inter-Service-Communication-Monitoring.

Nach erfolgreicher Migration besteht oft die Versuchung, das aufwendige Monitoring-Setup vorzeitig abzubauen. Dabei manifestieren sich manche Probleme erst nach Wochen oder Monaten im Produktivbetrieb, wenn sich Nutzungsmuster ändern oder saisonale Lastspitzen auftreten. Ein bewährtes Vorgehen ist daher, das vollständige Monitoring mindestens drei bis sechs Monate nach Go-Live beizubehalten.

Fazit

Systematisches Monitoring während Legacy-Migrationen schafft nicht nur die Basis für erfolgreiche Modernisierungsprojekte, sondern etabliert auch eine Kultur der datengestützten IT-Entscheidungen. Teams, die einmal den Nutzen verlässlicher Metriken erlebt haben, werden diese Arbeitsweise auf alle zukünftigen Projekte übertragen. Durch den zunehmenden Einsatz KI-gestützter Tools für Codeanalyse, automatisierte Tests und eine Optimierung der Performance wird die Qualität der zugrundeliegenden Daten noch wichtiger. Eine KI ist nur so gut wie die Informationen, mit denen sie gefüttert wird und systematisches Monitoring liefert genau diese hochwertigen, kontextreichen Datenströme. (ln)

Über den Autor: Stefan Marx arbeitet als Director Platform Strategy bei Datadog.