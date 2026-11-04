Legacy-Systeme mit KI modernisieren

Viele Unternehmen wollen KI produktiv einsetzen, doch gewachsene IT-Landschaften bremsen die Skalierung. Zugleich steckt in Legacy-Code wertvolles Wissen über Geschäftslogik, Prozesse und Abhängigkeiten. KI kann helfen, Altanwendungen zu analysieren, zu dokumentieren und schrittweise zu transformieren. So lässt sich vorhandenes Wissen für die Modernisierung nutzbar machen. Tests, klare Leitplanken und menschliche Aufsicht sollen dabei Kontrolle und Auditierbarkeit gewährleisten.

Wer KI produktiv einsetzen will, stößt häufig nicht zuerst an die Grenzen des Modells, sondern an die der bestehenden Anwendungslandschaft. In über Jahrzehnte gewachsenen Systemen steckt die Geschäftslogik tief im Code, Schnittstellen sind historisch entstanden und Dokumentationen bilden den tatsächlichen Zustand oft nur unvollständig ab. Gleichzeitig enthalten diese Systeme wertvolles Prozess- und Fachwissen, das Unternehmen für die Modernisierung und den späteren KI-Einsatz benötigen.

Hier entsteht eine Wechselwirkung: KI kann helfen, Legacy-Anwendungen zu analysieren, Geschäftsregeln zu rekonstruieren, Tests zu erzeugen und Transformationen vorzubereiten. Die modernisierte Anwendungslandschaft wiederum schafft mit dokumentierten Prozessen, besser zugänglichen Daten und definierten Schnittstellen die Grundlage, um weitere KI-Anwendungen kontrolliert einzubinden.

Erst verstehen, dann transformieren

Eine der größten Herausforderungen bei der Modernisierung einer Legacy-Anwendung ist die Bestandsaufnahme. Der Quellcode liefert dabei häufig verlässlichere Informationen als eine veraltete Dokumentation. Allerdings verteilen sich Geschäftsregeln, Abhängigkeiten und Sonderfälle oft über zahlreiche Module. KI-gestützte Analyseverfahren können diesen Bestand untersuchen, etwa durch spezialisierte Multi-Agent-Pipelines. Einzelne Agenten analysieren Code, identifizieren Abhängigkeiten, rekonstruieren Geschäftslogik oder bereiten Testfälle vor. Ihre Ergebnisse fließen in eine gemeinsame Bestandsaufnahme ein, sodass etwa erkannte Abhängigkeiten bei der Rekonstruktion von Geschäftsregeln berücksichtigt werden können.

Dabei geht es nicht darum, eine komplette Anwendung automatisch in eine andere Programmiersprache zu übersetzen. Zunächst gilt es zu verstehen, was das bestehende System tut und welche Abhängigkeiten erhalten bleiben müssen. So entsteht eine technische und fachliche Bestandsaufnahme: Welche Komponenten kommunizieren miteinander? Wo liegen Geschäftsregeln? Welche Datenflüsse und externen Schnittstellen existieren? Und welche Teile lassen sich sinnvoll voneinander trennen?

Geschäftsregeln aus dem Code rekonstruieren

In älteren Anwendungen verteilen sich Geschäftsregeln häufig über den Programmcode, wo Entwickler sie über Jahre durch Änderungen und Sonderfälle ergänzt haben. KI-Agenten können diese Regeln strukturiert herausarbeiten und bislang implizites Wissen sichtbar machen. Fachverantwortliche müssen die Ergebnisse allerdings prüfen, denn nicht jede abgeleitete Regel entspricht zwangsläufig dem gewünschten Geschäftsprozess.

Für die Modernisierung ist das doppelt relevant: Einerseits lässt sich klären, welche Regeln die neue Anwendung weiterhin benötigt und welche historisch gewachsenen Sonderfälle entfallen können. Andererseits entsteht eine fachliche Referenz, anhand derer das Entwicklungsteam das Verhalten der modernisierten Anwendung später überprüfen kann. Gerade bei komplexen Legacy-Systemen hilft dieser Abgleich, unbeabsichtigte Änderungen an der Geschäftslogik frühzeitig zu erkennen.

So wird Legacy-Code zur Referenz für die Transformation: Der bestehende Code und das Systemverhalten bilden den Ausgangszustand, mit dem sich die modernisierte Anwendung vergleichen lässt.

Tests werden zum Sicherheitsnetz

Bei einer Modernisierung zählt nicht allein, ob neuer Code technisch funktioniert. Die neue Anwendung muss sich auch fachlich wie vorgesehen verhalten. KI kann deshalb neben der Analyse auch bei der Generierung von Testfällen unterstützen. Aus der rekonstruierten Geschäftslogik und dem bisherigen Systemverhalten lassen sich Tests ableiten, die während der Transformation wiederholt zum Einsatz kommen. So entsteht eine Rückkopplungsschleife: Code analysieren, Regeln identifizieren, Transformation vornehmen, Tests ausführen und das Ergebnis mit dem erwarteten Verhalten vergleichen.

Der Mensch bleibt dabei Teil des Prozesses. Wo Regeln mehrdeutig sind oder architektonische Entscheidungen anstehen, darf ein Agent nicht eigenständig entscheiden. Stattdessen dokumentiert er offene Fragen und gibt sie an Architekten oder Entwicklungsteams weiter. Dieser Human-in-the-loop-Ansatz stellt sicher, dass fachliche und architektonische Entscheidungen weiterhin beim Menschen liegen.

Vom Legacy-Code zur Zielarchitektur

Ist die vorhandene Geschäftslogik ausreichend erschlossen, kann KI auch bei der Planung der Zielarchitektur unterstützen. Auf Basis der analysierten Komponenten, Schnittstellen, Abhängigkeiten und Datenflüsse lassen sich Vorschläge für eine neue Struktur entwickeln. Dabei muss das Entwicklungsteam nicht zwangsläufig die komplette Anwendung ersetzen. Gerade bei geschäftskritischen Systemen lässt sich eine schrittweise Transformation häufig besser beherrschen.

Einzelne fachliche Domänen lassen sich aus dem Bestand herauslösen, modernisieren und zunächst parallel zum Legacy-System betreiben. So müssen nicht alle Abhängigkeiten gleichzeitig verändert werden. Alte und neue Komponenten koexistieren während der Migration, und das Entwicklungsteam kann die modernisierten Teile testen, bevor es weitere Funktionen migriert. Aus einer einmaligen Migration wird damit ein iterativer Entwicklungsprozess.

KI-Agenten brauchen einen kontrollierten Arbeitsraum

Entscheidend ist nicht allein die Leistungsfähigkeit des KI-Modells. Ein Agent, der auf Quellcode zugreift und Änderungen vornehmen darf, benötigt einen definierten technischen Kontext und klare Grenzen. Diesen Ansatz bezeichnet der Begriff "Harness Engineering": Die Agenten arbeiten mit Quellcode, Architekturvorgaben, erschlossenem Geschäftswissen und Entwicklungswerkzeugen innerhalb eines festgelegten Rahmens.

Anders als bei der einfachen Eingabe von Quellcode in ein Sprachmodell arbeitet der Agent innerhalb einer kontrollierten Entwicklungsumgebung. Dort begrenzen festgelegte Zugriffsrechte und freigegebene Werkzeuge seinen Handlungsspielraum. Automatisierte Tests sowie Sicherheits- und Qualitätsprüfungen kontrollieren die erzeugten Änderungen, bevor das Entwicklungsteam sie freigibt. Ziel ist keine vollständig automatisierte Code-Konvertierung, sondern eine nachvollziehbare Transformation.

Modernisierung schafft die Grundlage für weitere KI-Projekte

Unternehmen müssen Legacy-Systeme nicht modernisieren, weil KI grundsätzlich moderne Technologie verlangt. Vielmehr sollten sie technische Barrieren beseitigen, die Daten, Geschäftslogik und Funktionen für neue Anwendungen schwer zugänglich machen. Liegen relevante Informationen in getrennten Anwendungen, fehlen definierte Schnittstellen oder ist die Bedeutung der Daten nicht dokumentiert, erschwert dies die Integration von KI.

Hier setzt die Modernisierung an: Unternehmen dokumentieren Geschäftslogik, definieren Schnittstellen, machen Datenflüsse transparent und grenzen fachliche Domänen voneinander ab. Das erschlossene Geschäftswissen kann anschließend auch als Wissensgrundlage für agentische KI-Systeme dienen. Daraus ergibt sich folgender Ablauf:

Legacy-Anwendung analysieren

Geschäftslogik und Abhängigkeiten dokumentieren

Komponenten und Schnittstellen modernisieren

Daten und Funktionen kontrolliert zugänglich machen

Grundlage für weitere KI-Anwendungen schaffen

Nicht mit dem schwierigsten System anfangen

Für den Einstieg empfiehlt sich ein abgegrenzter Anwendungsbereich, bei dem Quellcode und fachliches Wissen ausreichend verfügbar sind und sich das erwartete Verhalten überprüfen lässt. In einer Discovery-Phase erfasst das Entwicklungsteam zunächst Komponenten, Abhängigkeiten und Geschäftsregeln und wählt anschließend eine fachliche Domäne als Pilotprojekt aus. Der bestehende Code und das bisherige Systemverhalten dienen dabei als Referenz.

Erst wenn Analyse, Transformation und Tests zuverlässig funktionieren, sollte das Team den Ansatz auf weitere Bereiche übertragen. Das reduziert das Migrationsrisiko und zeigt frühzeitig, wo KI tatsächlich einen Mehrwert bietet und wo klassische Entwicklungsverfahren die bessere Wahl sind.

Langfristig entsteht durch die Modernisierung eine besser strukturierte Anwendungslandschaft mit dokumentierter Geschäftslogik, definierten Schnittstellen und leichter zugänglichen Daten. KI ist damit nicht nur ein möglicher Nutznießer der Modernisierung, sondern zugleich ein Werkzeug, das die Voraussetzungen für ihren späteren produktiven Einsatz verbessern kann.

Fazit

KI kann die Modernisierung von Legacy-Systemen erheblich erleichtern, indem sie Quellcode analysiert, Geschäftsregeln rekonstruiert und bei der Erstellung von Dokumentation und Tests unterstützt. Eine automatische Transformation auf Knopfdruck ist damit allerdings nicht verbunden. Entscheidend bleiben kontrollierte Entwicklungsprozesse, zuverlässige Tests und menschliche Freigaben. So können Unternehmen ihre gewachsenen Anwendungen schrittweise modernisieren und zugleich die Grundlage für weitere KI-Anwendungen verbessern. (ln)

Über den Autor: Daniel Hertneck, Director Business Development GFT Technologies