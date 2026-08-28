LibreOffice 26.8 verbessert Kompatibilität und Skripting

Mit LibreOffice 26.8 steht eine neue Hauptversion der freien Office-Suite bereit. Neben Verbesserungen bei Typografie und Sprachunterstützung baut die Document Foundation vor allem die Kompatibilität mit Microsoft-Office-Dateien und die Skriptfunktionen aus. Für produktive Umgebungen empfiehlt das Projekt vorerst weiterhin den älteren 26.2-Zweig.

LibreOffice 26.8 soll insbesondere den Austausch mit Microsoft Office robuster machen. So bleiben neuere OOXML-Diagrammtypen wie Box-Plot, Trichter-, Pareto-, Sunburst-, Treemap- und Wasserfalldiagramme beim Öffnen und erneuten Speichern erhalten, auch wenn LibreOffice Chart sie derzeit noch nicht selbst darstellen oder bearbeiten kann. Calc erweitert zudem Pivot-Tabellen um berechnete Felder und verbessert den Umgang mit XLSX-Dateien.

Auch bei der Automatisierung legt die Office-Suite nach. Python-Skripte lassen sich über den Makro-Manager erzeugen und bearbeiten, während die ScriptForge-Bibliothek unter anderem zusätzliche Funktionen für die Verarbeitung von Daten bereitstellt. Daneben überarbeitet die Document Foundation die Oberfläche und kennzeichnet die einzelnen LibreOffice-Module mit unterschiedlichen Farbakzenten. Writer erhält unter anderem eine automatische Erkennung der Schreibrichtung, bessere Unterstützung für Rechts-nach-links- und vertikale Schriftsysteme sowie einen neuen Absatzalgorithmus, der Wortabstände über einen kompletten Absatz hinweg optimiert.

LibreOffice 26.8 verzichtet weiterhin auf generative KI, Telemetrie und eine Kontopflicht. Für den Einsatz in produktiven Umgebungen verweist die Document Foundation allerdings derzeit noch auf LibreOffice 26.2.5 als Wartungszweig für produkte Umgebungen. Version 26.2.6 soll am 3. September 2026 erscheinen; der Support für 26.2 endet am 30. November 2026. Für größere verwaltete Installationen empfiehlt das Projekt kommerzielle Enterprise-Ausgaben aus dem LibreOffice-Ökosystem, die unter anderem längere Wartungszeiträume und Supportverträge bieten.