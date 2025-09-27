Schotten dicht!

Datendiebstahl in Unternehmen wird oft durch unbefugte Nutzung von Rechnern vor Ort verursacht. Um sensible Systeme zusätzlich abzusichern, lassen sich USB-Ports mit einem einfachen Gadget physisch verriegeln. Der USB-Port-Lock von Lindy kommt als Set mit vier Sperrvorrichtungen sowie einem passenden Schlüssel und verhindert so den unbefugten Zugriff über USB-Anschlüsse an PCs oder Notebooks.

Die kleinen USB-Port-Locks schützen Schnittstellen zuverlässig vor dem unbefugten Anschluss von Massenspeichern und verhindern so das Kopieren sensibler Daten. Jedes bei Conrad Set zur Preis von rund 25 Euro umfasst vier Schlösser und einen passenden Schlüssel. Für etwas größere Umgebungen bietet Lindy das Zubehör in fünf farblich codierten Varianten an – Pink, Grün, Blau, Orange und Weiß. So lassen sich bei Bedarf bis zu 20 Ports absichern, wobei jede Farbvariante ihren eigenen Schlüssel besitzt. Die Einsätze werden ohne Werkzeug in USB-A-Buchsen von PCs oder Notebooks gesteckt und lassen sich ebenso unkompliziert wieder entfernen.