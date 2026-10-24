Brute-Force-Angriffe mit Fail2Ban abwehren – Linux-Dienste automatisch schützen

Ob SSH, Webserver oder Maildienst: Öffentlich erreichbare Linux-Systeme werden regelmäßig von automatisierten Bots auf schwache Zugangsdaten und bekannte Angriffsmöglichkeiten überprüft. Fail2Ban wertet verdächtige Ereignisse in Logdateien oder im systemd-Journal aus und sperrt auffällige IP-Adressen automatisch über die Firewall. Wir zeigen, wie Administratoren den Schutz einrichten, anpassen und kontrollieren.

Wer einen Linux-Server betreibt und ausschließlich die notwendigen Netzwerkports freigibt, reduziert bereits die Angriffsfläche. Allerdings bleiben auch auf ausdrücklich erlaubten Diensten Risiken bestehen. Besonders SSH-Server sind ein beliebtes Ziel automatisierter Anmeldeversuche. Angreifer probieren systematisch Benutzernamen und Passwörter aus, um Zugriff auf das System zu erlangen.

Eine Möglichkeit, solche Angriffe einzudämmen, bietet Fail2Ban. Die Open-Source-Software erkennt wiederkehrende verdächtige Ereignisse anhand definierter Muster und veranlasst anschließend Gegenmaßnahmen. Typischerweise wird die IP-Adresse des Angreifers für einen bestimmten Zeitraum durch die lokale Firewall blockiert.

Fail2Ban lässt sich dabei nicht nur für SSH einsetzen. Auch Webserver, Maildienste und andere Anwendungen können von der automatisierten Auswertung ihrer Protokolldaten profitieren.

Wie funktioniert Fail2Ban?

Fail2Ban besteht aus einem Hintergrunddienst, der Ereignisse aus Logdateien oder dem systemd-Journal auswertet. Dazu verwendet die Software sogenannte Filter, die bestimmte Einträge anhand regulärer Ausdrücke erkennen.

Registriert Fail2Ban innerhalb eines festgelegten Zeitraums mehrere passende Ereignisse von derselben IP-Adresse, wird eine konfigurierte Aktion ausgelöst. In den meisten Fällen besteht diese darin, den Zugriff der betreffenden Adresse über die Firewall vorübergehend zu sperren.

Drei zentrale Parameter bestimmen das Verhalten:

maxretry: Anzahl der erkannten Fehlversuche, ab der eine Sperre ausgelöst wird.

findtime: Zeitraum, innerhalb dessen die Fehlversuche gezählt werden.

bantime: Dauer der anschließenden Sperre.

Ist beispielsweise maxretry = 5 , findtime = 10m und bantime = 1h eingestellt, wird eine IP-Adresse nach fünf erkannten Fehlversuchen innerhalb von zehn Minuten für eine Stunde blockiert.

Die Kombination aus Filter, Überwachungsquelle, Schwellwerten und Gegenmaßnahmen bezeichnet Fail2Ban als Jail. Für verschiedene Dienste lassen sich unabhängige Jails mit jeweils eigenen Einstellungen definieren.

Wie lässt sich Fail2Ban unter Linux installieren?

Fail2Ban ist in den Paketquellen vieler Linux-Distributionen enthalten. Unter Debian und Ubuntu erfolgt die Installation beispielsweise mit:

sudo apt update sudo apt install fail2ban

Anschließend lässt sich der Dienst starten und für den automatischen Start beim Booten aktivieren:

sudo systemctl enable --now fail2ban

Ob Fail2Ban ordnungsgemäß läuft, zeigt:

sudo systemctl status fail2ban

Welche Jails bereits aktiv sind, lässt sich mit folgendem Befehl überprüfen:

sudo fail2ban-client status

Je nach Distribution unterscheiden sich die mitgelieferten Standardeinstellungen. Deshalb sollten Administratoren nach der Installation zunächst kontrollieren, welche Dienste tatsächlich überwacht werden.

Fail2Ban im Praxiseinsatz: Die Kommandozeile zeigt das aktive SSH-Jail unter Ubuntu 24.04. Die Konfiguration ist fehlerfrei, zwei externe IP-Adressen stehen auf der Ausnahmeliste und aktuell sind keine IP-Adressen gesperrt.

Wie wird der SSH-Zugriff mit Fail2Ban abgesichert?

Ein klassischer Anwendungsfall ist die Absicherung des SSH-Dienstes. Fail2Ban bringt dafür bereits den Filter sshd mit, der typische Meldungen fehlgeschlagener SSH-Anmeldungen erkennt.

Die zentrale Konfigurationsdatei befindet sich unter /etc/fail2ban/jail.conf . Sie sollte jedoch nicht direkt verändert werden, da Paketaktualisierungen die Datei ersetzen oder aktualisieren können.

Eigene Einstellungen gehören stattdessen in /etc/fail2ban/jail.local oder in separate Dateien unter /etc/fail2ban/jail.d/ .

Für ein System, das SSH-Ereignisse im systemd-Journal protokolliert, kann die Datei /etc/fail2ban/jail.d/sshd.local beispielsweise folgendermaßen aussehen:

[sshd] enabled = true filter = sshd port = ssh backend = systemd # Fuenf Fehlversuche innerhalb von zehn Minuten maxretry = 5 findtime = 10m # Angreifende IP-Adresse eine Stunde sperren bantime = 1h

Mit enabled = true wird die Überwachung des SSH-Dienstes aktiviert. Der Eintrag backend = systemd weist Fail2Ban an, die Ereignisse direkt aus dem systemd-Journal auszulesen.

Das ist insbesondere auf neueren oder minimal installierten Linux-Systemen sinnvoll, die Authentifizierungsereignisse nicht mehr in einer klassischen Datei wie /var/log/auth.log ablegen.

Wichtig: Bei Verwendung des systemd-Backends darf für das betreffende Jail kein logpath definiert werden. Stattdessen verwendet Fail2Ban die Journal-Zuordnung des Filters.

Auf Systemen mit klassischen Logdateien kann alternativ ein dateibasierter Backend-Typ eingesetzt werden. Welcher Weg geeignet ist, hängt von der Distribution und der jeweiligen Protokollierung ab.

Nach einer Konfigurationsänderung lässt sich die Konfiguration zunächst prüfen:

sudo fail2ban-client -t

Anschließend werden die Einstellungen neu geladen:

sudo fail2ban-client reload

Ob die SSH-Überwachung aktiv ist, zeigt:

sudo fail2ban-client status sshd

Wie sperrt Fail2Ban verdächtige IP-Adressen?

Die eigentliche Blockierung übernimmt nicht Fail2Ban selbst, sondern das jeweils konfigurierte Firewall-System. Fail2Ban verwaltet dazu passende Regeln beziehungsweise Adresslisten.

Während ältere Installationen häufig auf iptables zurückgreifen, verwenden zahlreiche aktuelle Linux-Distributionen nftables oder Firewall-Verwaltungssysteme wie firewalld .

Für ein System mit direkter nftables-Verwaltung lässt sich beispielsweise folgende Aktion konfigurieren:

[sshd] enabled = true backend = systemd banaction = nftables

Voraussetzung ist, dass die entsprechende Aktion in der installierten Fail2Ban-Version vorhanden ist und die nftables-Konfiguration mit den bestehenden Firewall-Regeln zusammenarbeitet.

Bei Systemen mit firewalld , UFW oder anderen Firewall-Verwaltungen sollte stattdessen die zur jeweiligen Umgebung passende Aktion eingesetzt werden.

Eine bestehende Firewall-Konfiguration darf dabei nicht unbedacht überschrieben werden. Gerade auf entfernten Servern sollten Administratoren vor Änderungen sicherstellen, dass ein alternativer Verwaltungszugang zur Verfügung steht.

[sshd] enabled = true filter = sshd port = ssh backend = systemd maxretry = 5 findtime = 10m bantime = 1h # Firewall-Aktion ueber nftables banaction = nftables # SSH-Sperren auf IPv4 und IPv6 anwenden

Über die nftables-Aktion lässt Fail2Ban auffällige IP-Adressen automatisch durch die Linux-Firewall blockieren. Nach Ablauf der Sperrzeit entfernt der Dienst die entsprechenden Einträge wieder.

Wie lassen sich Sperren kontrollieren und aufheben?

Ob Fail2Ban bereits verdächtige Adressen blockiert hat, zeigt der Status des jeweiligen Jails:

sudo fail2ban-client status sshd

Die Ausgabe enthält unter anderem die Anzahl erkannter Fehlversuche und die aktuell gesperrten IP-Adressen.

Zusätzlich lassen sich die Meldungen des Fail2Ban-Dienstes über das systemd-Journal verfolgen:

sudo journalctl -u fail2ban -f

Auf Systemen mit dateibasierter Protokollierung kann alternativ die Datei /var/log/fail2ban.log ausgewertet werden, sofern Fail2Ban entsprechend konfiguriert ist.

Wurde eine Adresse versehentlich gesperrt, lässt sich die Blockierung gezielt aufheben:

sudo fail2ban-client set sshd unbanip 192.0.2.25

Die Beispieladresse muss dabei durch die tatsächlich betroffene IP-Adresse ersetzt werden.

Administratoren sollten die Sperrlisten regelmäßig überprüfen. Eine hohe Zahl blockierter Adressen deutet nicht zwangsläufig auf einen erfolgreichen Angriff hin, zeigt aber, dass entsprechende Muster erkannt und Gegenmaßnahmen ausgelöst wurden.

Wie verhindert man, sich selbst auszusperren?

Ein häufiger Konfigurationsfehler besteht darin, die eigene Administrationsadresse nicht von automatischen Sperren auszunehmen.

Mit der Option ignoreip lassen sich vertrauenswürdige IP-Adressen und Netze definieren, für die Fail2Ban keine Sperre auslösen soll.

Beispielsweise:

[DEFAULT] ignoreip = 127.0.0.1/8 ::1 192.0.2.10

Die Adresse 192.0.2.10 dient hier lediglich als Platzhalter für eine vertrauenswürdige Administrationsadresse.

Bei dynamischen Internetanschlüssen ist allerdings Vorsicht geboten. Eine zu großzügig definierte Ausnahmeliste kann den Schutz erheblich schwächen. Insbesondere sollten keine vollständigen öffentlichen Provider-Netze ausgenommen werden, nur weil die eigene Adresse gelegentlich wechselt.

Können auch Webserver und Maildienste geschützt werden?

Neben SSH unterstützt Fail2Ban zahlreiche weitere Dienste. Dazu zählen unter anderem Apache, Nginx, Postfix und Dovecot.

Bei Webservern lassen sich beispielsweise wiederholte fehlgeschlagene HTTP-Authentifizierungen erkennen. Mailserver können anhand ihrer Protokolle auf wiederkehrende SASL-Anmeldefehler überwacht werden.

Entscheidend ist, dass die jeweiligen Filter zu den tatsächlich erzeugten Logmeldungen passen. Nicht jeder verdächtige HTTP-Zugriff wird automatisch erkannt.

Anfragen auf sensible Dateien wie .env , .git/config oder wp-config.php können beispielsweise auf automatisierte Schwachstellenscans hinweisen. Der SSH-Filter erkennt solche Zugriffe jedoch nicht. Dafür sind eigene oder entsprechend konfigurierte Webserver-Filter erforderlich.

Vor dem produktiven Einsatz selbst erstellter Filter sollten Administratoren die Erkennung anhand realer Logeinträge testen. Dazu stellt Fail2Ban das Werkzeug fail2ban-regex bereit.

Ein Beispiel für einen dateibasierten Test:

sudo fail2ban-regex /var/log/nginx/access.log /etc/fail2ban/filter.d/mein-filter.conf

Der Filtername ist ein Platzhalter für eine zuvor erstellte Konfiguration.

Dabei gilt: Zu allgemein formulierte reguläre Ausdrücke können legitime Zugriffe erfassen und ungewollte Sperren verursachen. Besonders bei Webanwendungen sollten die Erkennungskriterien deshalb sorgfältig ausgewählt werden.

Fail2Ban verwalten und SSH-Sperren kontrollieren # Konfiguration auf Fehler prüfen sudo fail2ban-client -t # Konfiguration neu laden sudo fail2ban-client reload # Aktive Jails anzeigen sudo fail2ban-client status # Status des SSH-Jails prüfen sudo fail2ban-client status sshd # Fail2Ban-Protokoll live verfolgen sudo journalctl -u fail2ban -f # Einzelne IP-Adresse wieder freigeben sudo fail2ban-client set sshd unbanip 192.0.2.25 Hinweis: Die Beispieladresse 192.0.2.25 ist durch die tatsächlich zu entsperrende IP-Adresse zu ersetzen. Das SSH-Jail muss aktiviert sein.

Wo liegen die Grenzen von Fail2Ban?

Fail2Ban ist eine sinnvolle Ergänzung zur Absicherung öffentlich erreichbarer Dienste, ersetzt jedoch keine grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen.

Die Software reagiert auf erkennbare Ereignisse. Verteilen Angreifer ihre Anmeldeversuche auf viele unterschiedliche IP-Adressen oder halten sie die Zahl der Versuche unterhalb der konfigurierten Schwellenwerte, kann die Erkennung ausbleiben.

Ebenso wenig verhindert Fail2Ban den Missbrauch bereits kompromittierter Zugangsdaten oder Angriffe auf Sicherheitslücken in Anwendungen.

Bei SSH empfiehlt es sich daher, nach Möglichkeit eine schlüsselbasierte Authentifizierung einzusetzen, Passwortanmeldungen zu deaktivieren und den Zugriff zusätzlich über Firewall-Regeln oder ein VPN einzuschränken. Wo verfügbar, können weitere Authentifizierungsmechanismen den Schutz ergänzen.

Auch ein geänderter SSH-Port ist kein Ersatz für diese Maßnahmen. Er reduziert möglicherweise das Aufkommen einfacher automatisierter Scans, bietet gegen gezielte Angriffe jedoch keinen zuverlässigen Schutz.

In containerisierten Umgebungen müssen Administratoren außerdem beachten, dass der Netzwerkverkehr unter Umständen andere Firewall-Ketten durchläuft als bei direkt auf dem Host betriebenen Diensten. Eine erfolgreiche Fail2Ban-Meldung bedeutet deshalb nicht automatisch, dass der Zugriff auf den betreffenden Container tatsächlich unterbunden wurde.

Fazit

Fail2Ban gehört weiterhin zu den nützlichen Werkzeugen für die Absicherung von Linux-Systemen. Die Software erkennt wiederholte verdächtige Ereignisse, kann Angreifer automatisch blockieren und reduziert damit insbesondere das Risiko einfacher automatisierter Brute-Force-Angriffe.

Mit der Unterstützung von systemd-Journal, nftables und verschiedenen anwendungsspezifischen Filtern lässt sich Fail2Ban auch in modernen Linux-Umgebungen einsetzen.

Entscheidend ist jedoch eine sorgfältige Konfiguration: Nur wenn Logquelle, Filter und Firewall-Aktion korrekt zusammenarbeiten, werden erkannte Angriffe tatsächlich blockiert. In Kombination mit sicheren Authentifizierungsverfahren, regelmäßigen Updates und einer restriktiven Netzwerkkonfiguration bildet Fail2Ban einen wirksamen zusätzlichen Schutzbaustein.