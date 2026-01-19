Mehr Überblick und Komfort: Linux Mint 22.3 veröffentlicht

Mit Linux Mint 22.3 steht ab sofort eine neue LTS-Version der beliebten Desktop-Distribution bereit. Das Release bringt zahlreiche Detailverbesserungen für Administration, Hardware-Analyse und den Cinnamon-Desktop und soll bis 2029 unterstützt werden.

Die Entwickler von Linux Mint haben die Veröffentlichung von Linux Mint 22.3 mit dem Codenamen "Zena" bekannt gegeben. Die neue Version ist als Long-Term-Support-Release ausgelegt und erhält Sicherheitsupdates bis zum Jahr 2029. Als technische Basis dient ein Ubuntu-Noble-Paketstand in Kombination mit dem Linux-Kernel 6.14. Bis mindestens 2026 sollen künftige Mint-Versionen auf derselben Basis aufbauen, was Upgrades vereinfachen soll.

Bessere Fehleranalyse und Administration

Ein Schwerpunkt von Linux Mint 22.3 liegt auf verbesserten Werkzeugen zur Fehleranalyse. Das bisherige Tool "System Reports" wurde umfassend ausgebaut und in "System Information" umbenannt. Neue Ansichten liefern detaillierte Informationen zu USB-Geräten, GPUs, PCI-Komponenten sowie BIOS- und Secure-Boot-Einstellungen. Ziel ist es, Hardware-Probleme präziser eingrenzen zu können, etwa bei instabilen USB-Verbindungen, fehlender Hardwarebeschleunigung oder Treiberkonflikten.

Ergänzt wird dies durch ein neues Administrationswerkzeug namens "System Administration", das mit erhöhten Rechten arbeitet. Derzeit konzentriert sich das Tool auf die Verwaltung des Boot-Menüs, inklusive Anzeigeoptionen, Timeout-Einstellungen und der Möglichkeit, Kernel-Parameter zu hinterlegen. Gerade in Dual-Boot-Szenarien oder bei der Nutzung mehrerer Kernel-Versionen soll dies die Administration vereinfachen.

Cinnamon 6.6 an Bord

Auf Desktop-Seite bringt Linux Mint 22.3 Cinnamon in Version 6.6. Die Oberfläche erhält unter anderem ein neu gestaltetes Anwendungsmenü mit anpassbarer Seitenleiste sowie eine deutlich verbesserte Unterstützung für Tastaturlayouts und Eingabemethoden – inklusive IBus und Wayland-Kompatibilität. Auch die Bildschirmtastatur wurde vollständig neu implementiert. Parallel dazu führen die Entwickler mit XApp Symbolic Icons (XSI) ein eigenes Icon-Set ein, um Abhängigkeiten von GNOME-Adwaita zu vermeiden und eine konsistente Darstellung sicherzustellen.

Weitere Detailverbesserungen betreffen zahlreiche Systemkomponenten und Anwendungen. Der Dateimanager Nemo erhält unter anderem eine Vorlagenverwaltung, pausierbare Dateioperationen und eine präzisere Suche. Zudem wurden Applets, Benachrichtigungen, Wayland-Kompatibilität, Timeshift, Warpinator und der Update-Manager weiter ausgebaut. Insgesamt positioniert sich Linux Mint 22.3 als evolutionäres, aber funktional deutlich verfeinertes Update, das vor allem Stabilität, Wartbarkeit und Komfort im Alltag adressiert.