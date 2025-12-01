Mint im Abwehrmodus

Linux Mint gilt als stabile, einfach zu bedienende und ausgesprochen anwenderfreundliche Workstation – ideal für Entwickler, Helpdesk-Teams oder den Büroalltag. Doch viele Admins übersehen, dass die integrierte Firewall ab Werk deaktiviert ist. Spätestens wenn dann erste Portscans bei der Systemüberwachung auftauchen, zeigt sich die Lücke. Unser Praxistipp gibt einen Überblick, wie sich Mint-Clients sauber und professionell absichern lassen.

Linux Mint bringt mit GUFW (Graphical Uncomplicated Firewall) ein grafisches Frontend für UFW (Uncomplicated Firewall) mit. UFW wiederum ist die vereinfachte Steuerungsebene für die Linux-Paketfilterung via Netfilter. Zwar ist GUFW vorinstalliert, doch die Firewall selbst bleibt nach der Installation deaktiviert – und die Basisregeln genügen für produktive Szenarien meist nicht.

Nach dem Öffnen der Firewallkonfiguration lässt sich der Schutz per Schalter aktivieren. GUFW setzt eingehende Verbindungen auf "deny" und gestattet ausgehenden TCP/UDP-Verkehr. Für professionelle Umgebungen empfiehlt sich jedoch eine gezielte Regelgestaltung: SSH nur aus definierten Netzen, Datei- und Druckdienste auf das lokale Segment beschränken oder Entwicklungsports ausschließlich für interne IP-Bereiche freigeben.

Ein zentraler Punkt ist das Logging, das bei UFW standardmäßig auf "low" steht. Im Modus "medium" zeichnet die Firewall deutlich mehr Informationen zu geblockten oder verdächtigen Paketen auf. Diese Protokolle landen im systemd-Journal. Mit dem Befehl journalctl -u ufw filtern Sie das Journal gezielt nach Meldungen der Firewallkomponente. Dadurch lassen sich etwa fehlgeschlagene Zugriffe, falsch priorisierte Regeln oder wiederkehrende Portscans schnell identifizieren. Über zusätzliche Optionen wie "--since" oder "--grep" grenzen Sie die Logs weiter ein und werten Sie für die Fehlersuche präzise aus.

In Umgebungen mit mehreren Mint-Workstations lohnt sich der Blick auf die Profilfunktion. GUFW erlaubt das Exportieren kompletter Konfigurationen inklusive aller Regeln, Richtlinien und Logging-Einstellungen. Diese Profile können Sie auf anderen Clients wieder einspielen, sodass neue oder frisch installierte Systeme innerhalb weniger Sekunden eine konsistente und geprüfte Firewallkonfiguration erhalten. Die Firewallregeln und Konfigurationsdateien von UFW werden systemweit im Verzeichnis "/etc/ufw" gespeichert, während sich exportierte Profile oder Backups – etwa über GUFW oder die Kommandozeile – im gewünschten Benutzerverzeichnis ablegen und bei Bedarf von dort wieder einspielen lassen.

Wer automatisieren möchte, greift ergänzend zur UFW-CLI mit Befehlen wie

ufw allow from <Netzbereich> to any port <Port>

Damit lassen sich Firewallregeln auch in Skripte, Deployments oder Konfigurationsmanagement-Werkzeuge integrieren. Mit diesen Schritten entsteht ein robustes und gut nachvollziehbares Regelwerk, das Mint-Clients zuverlässig schützt, ohne den Arbeitsfluss zu behindern.