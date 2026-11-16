Kein Login, keine Spezialkonfiguration, nur ein offener TCP-Port: Die Kernel-Lücke NoisyTCP kann Linux-Server aus der Ferne zum Absturz bringen, samt aller Container darauf. Der Fehler steckt seit 2015 im Code. Welche Systeme besonders gefährdet sind und wie sich Admins schützen können.

Im TCP-Stack des Linux-Kernels steckt eine Sicherheitslücke, die dort offenbar rund elf Jahre unentdeckt geblieben ist. Der Sicherheitsforscher Hyunwoo Kim, auf GitHub als @v4bel aktiv, hat sie gemeldet, selbst gepatcht und nun unter dem Namen “NoisyTCP” veröffentlicht. Die Schwachstelle trägt die Kennung CVE-2026-99288 und lässt sich aus der Ferne auslösen, ohne dass sich ein Angreifer vorher authentifizieren muss.

Besonders brisant ist, dass keine exotische Serverkonfiguration nötig ist. Viele Kernel-Bugs greifen nur bei selten genutzten Einstellungen, bestimmten Netfilter-Regeln oder speziellen Sockets. Laut Kim reicht hier dagegen ein Server, der lediglich listen() aufruft, also etwa Nginx, Apache oder ein SSH-Server in der Standardeinstellung. Die Details hat er veröffentlicht, nachdem das mit der Mailingliste linux-distros vereinbarte Embargo abgelaufen war.

Race Condition zwischen RX-Kontexten

Technisch handelt es sich um eine Race Condition. Ein veralteter Lookup in der Hashtabelle für bestehende Verbindungen (ehash) muss zeitgleich damit ablaufen, dass ein anderer RX-Kontext einen vorhandenen Request-Socket freigibt und neu anlegt. Damit sich die Paketverarbeitung auf mehrere Kontexte verteilt, nutzt der Angriff die unterschiedlichen Receive-Hashes von IPv4-Fragmenten und regulären TCP-Paketen. Nötig sind deshalb mindestens zwei RX-Queues oder aktives Receive Packet Steering (RPS), das Pakete auf mehrere CPUs verteilt.

Für den Angriff gibt es zwei Wege, zwischen denen Angreifer frei wählen können. Beim ersten gibt ein anderer RX-Kontext den bereits gefundenen Request-Socket frei und legt an derselben Slab-Adresse eine SYN-Cookie-Anfrage mit identischem Tupel an. Der veraltete Lookup übernimmt daraufhin eine Referenz auf das neue Objekt und besteht sogar die erneute Tupelprüfung. Weil diesem Objekt aber kein Listener zugeordnet ist, dereferenziert der Kernel einen NULL-Zeiger und stürzt mit einer Kernel Panic ab.

Folgen für Container und virtuelle Maschinen

Das Ergebnis ist ein Denial of Service aus der Ferne. Da der Fehler im Kernel selbst sitzt, reißt ein Absturz nicht nur einen Webserver im Container mit, sondern den gesamten Host. Der zweite Weg über einen vollständigen Child-Socket kann sogar einen Use-after-free aus der Ferne ermöglichen. Dafür müssen allerdings mehrere verschachtelte Race-Szenarien gelingen, weshalb er ohne spezielle Techniken als schwer auslösbar gilt.

Wie schnell ein Angriff klappt, hängt stark von der Umgebung ab. In virtuellen Maschinen unter QEMU/KVM, wo vCPUs unterbrochen werden können, brauchte Kim gegen Nginx, Apache und SSH in Standardkonfiguration zwischen etwa fünf Sekunden und zwei Minuten. Gegen Nginx auf einem ruhigen Bare-Metal-Server mit acht RX-Queues dauerte es dagegen rund 14 Stunden, obwohl er einen genau auf diese Umgebung abgestimmten Proof of Concept nutzte.

Patch und Übergangslösungen

Eingeschleppt wurde der Fehler mit Commit 079096f103fa vom 3. Oktober 2015, behoben ist er seit Commit 4e2b3ef19e0e vom 3. November 2026. Betroffen sind damit nahezu alle Linux-Distributionen, und das Einspielen des Patches hat oberste Priorität. Wer nicht sofort patchen kann, kann vorübergehend mit sudo sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=0 die SYN-Cookies abschalten, die auf den meisten Distributionen standardmäßig aktiv sind.

Diese Einstellung gilt allerdings pro Network Namespace. Sie muss deshalb für jeden Container mit eigenem Namespace einzeln gesetzt werden und schwächt außerdem den Schutz vor SYN-Floods. Alternativ lässt sich das Race verhindern, indem Admins die Schnittstelle, über die externe Pakete hereinkommen, auf eine einzige RX-Queue beschränken und RPS sowie RFS abschalten.

Eine Remote Code Execution ist NoisyTCP laut Kim derzeit nicht, und er hält sie grundsätzlich auch nicht für wahrscheinlich. Bisher gibt es nur einen sehr eingeschränkten, laborspezifischen Exploit für VM-Server, an einem universell nutzbaren Exploit forscht er noch. Einen Absturz aus der Ferne herbeizuführen, gelingt nach seinen Angaben dagegen ohne großen Aufwand.