Linux-Performance im Blick behalten

Wenn Linux-Systeme plötzlich träge reagieren, ist oft unklar, ob CPU, Speicher oder Datenträger der Engpass sind. Mit dem Kommandozeilenwerkzeug "dstat" lassen sich zentrale Leistungsdaten in Echtzeit zusammenführen und übersichtlich darstellen. Richtig angewandt, können Administratoren damit typische Ursachen für Performance-Probleme schnell eingrenzen und erste Hinweise auf Engpässe gewinnen.

Wenn Linux-Systeme unter Last geraten, helfen einfache Werkzeuge bei der schnellen Ursachenanalyse. Mit dem Kommandozeilenwerkzeug dstat lassen sich CPU-, Speicher-, Netzwerk- und Festplattenaktivität in einer konsolidierten Ansicht darstellen. Das Tool kombiniert Funktionen klassischer Utilities wie vmstat, iostat und netstat und liefert so einen schnellen Gesamtüberblick über den Systemzustand. Es ist in vielen Distributionen verfügbar, jedoch schon etwas in die Jahre gekommen, wird nicht mehr aktiv weiterentwickelt und durch Forks wie Dool ergänzt.

Trotz fehlender Weiterentwicklung erweist sich dstat weiterhin als nützlich: Für die Analyse der Datenträgerlast bietet sich etwa dstat -d an, das kontinuierlich Lese- und Schreibzugriffe im Sekundentakt ausgibt. Mit dstat -c behalten Sie die CPU-Auslastung im Blick, während dstat -m Informationen zur Speichernutzung liefert. Besonders hilfreich ist die kombinierte Darstellung mehrerer Ressourcen, etwa mit dstat -cdm, um Zusammenhänge zwischen CPU-, Disk- und RAM-Last zu erkennen – beispielsweise ob hohe CPU-Werte durch I/O-Wartezeiten verursacht werden oder ein Speichermangel vorliegt.

Für die Identifikation von Engpässen auf Prozessebene stehen Optionen wie "--top-cpu" und "--top-mem" zur Verfügung, die die aktuell ressourcenintensivsten Prozesse anzeigen. Auch Netzwerkaktivitäten lassen sich mit dstat -n oder detaillierter über dstat --net-packets beobachten. Die Ausgabe erfolgt fortlaufend und lässt sich bei Bedarf durch Parameter wie "--output" in eine Datei umleiten, um Messwerte später auszuwerten.

Durch die flexible Kombination verschiedener Optionen eignet sich das Tool sowohl für eine schnelle Ad-hoc-Analyse auf der Konsole als auch für weitergehende Untersuchungen von Performance-Problemen im laufenden Betrieb. Hinweise auf Engpässe ergeben sich etwa durch dauerhaft hohe I/O-Werte, stark ausgelastete CPU-Kerne oder eine zunehmende Speicherauslastung ohne ausreichenden Cache-Anteil.