Wird der Speicherplatz auf einem Linux-Server knapp, muss nicht gleich die bestehende Systemfestplatte ausgetauscht oder das Betriebssystem neu installiert werden. Nutzt der Server bereits den Logical Volume Manager (LVM), lässt sich der verfügbare Speicher durch eine zusätzliche Festplatte erweitern. Gerade bei virtuellen Maschinen ist das praktisch, da sich dem System meist problemlos ein weiteres virtuelles Laufwerk hinzufügen lässt.

Voraussetzung für die Erweiterung ist, dass das Root-Dateisystem bereits auf einem Logical Volume liegt. Bei einer herkömmlichen Partitionierung ohne LVM funktioniert die beschriebene Vorgehensweise nicht. Bevor Administratoren zusätzliche Speicherkapazität einbinden, sollten sie deshalb die bestehende Konfiguration prüfen und ein aktuelles Backup anlegen.

LVM-Konfiguration prüfen

Ob das Root-Dateisystem auf einem Logical Volume liegt, lässt sich mit

findmnt -no SOURCE,FSTYPE /

überprüfen. Der Befehl zeigt das zugrunde liegende Gerät und den Dateisystemtyp an. Mit lsblk -f erhalten Administratoren einen Überblick über die vorhandenen Datenträger und deren Zuordnung. Die Befehle pvs, vgs und lvs liefern ergänzend Informationen zu den Physical Volumes, Volume Groups und Logical Volumes.

In unserem Beispiel erhält der Server eine zusätzliche, noch unbenutzte Festplatte unter "/dev/sdb". Die Gerätebezeichnung muss vorab sorgfältig geprüft werden, da die Initialisierung eines bereits belegten Datenträgers zum Datenverlust führen kann. Mit

sudo pvcreate /dev/sdb

richtet LVM die gesamte Festplatte als Physical Volume ein. Eine separate Partitionierung ist dafür nicht erforderlich.

Speicherplatz zuweisen

Anschließend muss der neue Speicher der bestehenden Volume Group zugeordnet werden. Heißt diese beispielsweise "ubuntu-vg", erledigt das der Befehl

sudo vgextend ubuntu-vg /dev/sdb

Mit sudo vgs lässt sich überprüfen, ob sich die verfügbare Kapazität der Gruppe entsprechend erhöht hat. Das Root-Dateisystem profitiert davon allerdings noch nicht, denn der hinzugewonnene Speicher ist zunächst keinem Logical Volume zugewiesen.

Im nächsten Schritt wird deshalb das Root-Volume vergrößert. Angenommen, es trägt den Namen "ubuntu-lv", erweitert

sudo lvextend -r -L +20G /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv

dessen Kapazität um 20 GByte. Die Option "-r" sorgt dafür, dass LVM zugleich das enthaltene Dateisystem vergrößert, sofern dessen Typ unterstützt wird. Bei gängigen Linux-Dateisystemen wie ext4 und XFS ist dies auch im laufenden Betrieb möglich. Abschließend zeigen sudo lvs und df -h /, ob das Logical Volume und das eingehängte Root-Dateisystem nun über die gewünschte Kapazität verfügen. Die hier verwendeten Geräte- und Volume-Namen sind Beispiele und an die tatsächliche Systemkonfiguration anzupassen. Bei verschlüsselten Datenträgern, Thin Volumes oder komplexeren Storage-Konfigurationen können zusätzliche Schritte erforderlich sein.