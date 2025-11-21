Linux-Workstations automatisch sperren

Nach Systemupdates oder Neustarts sollen Linux-Workstations oft automatisch hochfahren und Hintergrunddienste starten – ohne dass gleich jemand eingeloggt ist. Für Einzelnutzer oder Kiosk-Systeme lässt sich das komfortabel lösen: per automatischer Anmeldung kombiniert mit einem sofortigen Sperrbildschirm. So ist das System einsatzbereit, aber trotzdem vor neugierigen Blicken geschützt.

Admins können Linux so konfigurieren, dass sich der Desktopnutzer nach dem Booten automatisch anmeldet, der Rechner sofort sperrt und alle Prozesse im Hintergrund starten. Im Autostart hilft dazu ein kurzes Skript:

sh -c "sleep 5; loginctl lock-session"

Der Sleep-Befehl sorgt dafür, dass Dienste wie Keyring oder Netzwerkmanager vollständig geladen sind, bevor der Bildschirm gesperrt wird.

Sinnvoll ist diese Kombination vor allem für Einzelarbeitsplätze, Shared-Desks oder Kiosk-Clients, die nach Neustarts ohne Wartezeit betriebsbereit sein sollen. Für reine Hintergrundaufgaben – etwa wenn Programme ohne Desktop im Benutzerkontext laufen sollen – bietet sich dagegen die systemd-Funktion "enable-linger" an. Damit lassen sich User-Dienste auch ohne Anmeldung starten, ganz ohne Autologin oder Sicherheitsrisiko:

loginctl enable-linger <Benutzername> systemctl --user enable <Dienst>.service

So bleiben definierte Benutzerdienste dauerhaft aktiv, selbst wenn kein Nutzer eingeloggt ist – eine saubere Alternative für Admins, die Workstations effizient und sicher betreiben wollen.