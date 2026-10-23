LiteLLM: Gekaperte Pipeline verteilt Schadcode

Signierte Pakete, gesperrte Branches, ein an einen Büro-Laptop gebundener Account: LiteLLM hatte seine Release-Pipeline nach einem früheren Vorfall abgesichert. Trotzdem landete Malware in Version 1.107.0. Die Spur führt über ein Doppelgänger-Repository und Tokens in Logdateien.

Die Macher von LiteLLM kämpfen mit einem schweren Sicherheitsvorfall. Unbekannte kaperten am Mittwoch, 21. Oktober, die Release-Pipeline des Open-Source-Projekts und veröffentlichten die manipulierte Version 1.107.0 auf PyPI und in den Docker-Registries. Laut dem Blogbeitrag des Unternehmens enthielt das Paket kompilierte Schadsoftware, die Zugangsdaten abgreift und Werkzeuge zum Ausführen von Fremdcode nachlädt.

Das verseuchte PyPI-Paket war von 11:39 bis 13:23 Uhr UTC online, also knapp zwei Stunden. Die Docker-Images mit den Tags v1.107.0, latest, main-latest und main-stable zeigten von 11:46 bis 14:20 Uhr UTC auf das kompromittierte Image, in der GitHub Container Registry waren die Tags gegen 13:51 Uhr nicht mehr abrufbar. Ältere Versionen sowie die private Registry für Enterprise-Kunden sind nach Angaben von LiteLLM nicht betroffen.

Angriff trotz gehärteter Pipeline

Dabei hatte LiteLLM seinen Release-Prozess erst nach einem früheren Vorfall im März deutlich abgesichert. Releases laufen seitdem über ein privates Repository und Trusted Publishers, Docker-Tags sind unveränderlich, Images werden signiert, und das Veröffentlichen darf nur ein Account, der an einen bestimmten Laptop im Büro gebunden ist. Zu Wochenbeginn hatte das Team allerdings die Release-Rechte vorübergehend erweitert, damit zwei Engineers täglich Bugfix-Backports für Kunden ausliefern konnten.

Der Angreifer musste trotzdem mehrere Schutzmechanismen aushebeln. Er verfügte über die GitHub-CLI-Zugangsdaten von drei Entwicklern, darunter das Token eines der beiden Organisationsinhaber, mit dem er den Branch-Schutz abschaltete und einen geänderten Workflow per Force-Push einspielte. Dieser ließ den Release-Prozess auf das täuschend ähnlich benannte Repository “Berri-AI/litellm” statt auf das Original “BerriAI/litellm” zugreifen, sodass signierte, aber manipulierte Pakete entstanden.

Mit den Zugangsdaten eines zweiten Entwicklers passierte der Angreifer laut Zeitleiste die Freigabe für die Produktions-Pipeline. Über das dritte Konto löschte er anschließend die Workflow-Protokolle von Staging und Produktion, was die Aufarbeitung erschwert. Das offizielle Quell-Tag von Version 1.107.0 auf GitHub enthält die Schadsoftware nicht.

Zugangsdaten aus Logdateien

Bleibt die Frage, woher die Tokens stammten. Nach bisherigen Erkenntnissen bettet Claude Code in bestimmten Situationen das GitHub-CLI-OAuth-Token eines Nutzers in den Response Body ein. Werden solche Antworten protokolliert, können die Tokens in den Logs von LiteLLM landen.

Genau das dürfte einer internen LiteLLM-Instanz des Unternehmens zum Verhängnis geworden sein, die aus dem Internet erreichbar war und auf der das Team ein unerwartetes, unauffällig benanntes Benutzerkonto entdeckte. Wie der Angreifer dort Zugriff erlangte, ist noch nicht bestätigt; LiteLLM vermutet eine kürzlich gepatchte Sicherheitslücke.

Prüfen, bereinigen, Schlüssel tauschen

Wer im genannten Zeitfenster eine nicht fest gepinnte LiteLLM-Version per pip installiert oder eines der betroffenen Docker-Images gestartet hat, sollte das System als kompromittiert betrachten. Hinweise liefern der Befehl “pip show litellm” sowie die Dateien "litellm-1.107.0.dist-info", "cook.pth" und "sitecustomize.py", wobei ein fehlender Fund laut LiteLLM keine Entwarnung bedeutet.

Betroffene sollten zuerst nicht pip ausführen, denn jeder Python-Start stößt die Schadskripte erneut an. Stattdessen empfiehlt LiteLLM, die schädlichen Dateien direkt in der Shell zu löschen, den Hintergrundprozess mit der Sperrdatei "/tmp/remote_code_loader.lock" zu beenden und Umgebungen am besten komplett neu mit Version 1.106.2 aufzusetzen. Danach gilt es, alle erreichbaren Geheimnisse zu rotieren, von IAM-Rollen über Provider-, Master- und Virtual Keys bis zum Datenbankpasswort, und in CloudTrail nach verdächtigen Zugriffen zu suchen.