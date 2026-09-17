Rescue bindet Nexthink-Daten in Support ein

GoTo und Nexthink verzahnen LogMeIn Rescue und Nexthink Infinity enger miteinander. Administratoren können Remote-Support-Sitzungen direkt aus der Nexthink-Geräteansicht starten und währenddessen Telemetriedaten in Rescue einsehen. Zudem fließen historische Gerätedaten in die KI-gestützte Fehleranalyse ein, während sich Nexthink-Aktionen direkt aus der Support-Sitzung ausführen lassen.

LogMeIn Rescue greift nun direkt auf Daten aus Nexthink Infinity zu. Techniker können eine Rescue-Sitzung aus der Geräteansicht von Nexthink heraus starten. Während der Verbindung zeigt die Rescue-Konsole Live-Daten des betroffenen Systems an, darunter Angaben zu Systemzustand, Performance und Ressourcenauslastung. Hinzu kommen Troubleshooting-Checklisten sowie DEX-Werte und Nutzerfeedback aus Nexthink.

Für die Fehleranalyse kann Rescue außerdem historische Nexthink-Telemetriedaten mit dem Kontext der laufenden Sitzung abgleichen und daraus Hinweise auf mögliche Ursachen und nächste Schritte ableiten. Ist die Diagnose abgeschlossen, lassen sich Nexthink Remote Actions direkt aus Rescue ausführen. Die Aktionen werden laut Anbieter sowohl im Sitzungsprotokoll von Rescue als auch in angebundenen Ticketsystemen dokumentiert. Die bidirektionale Integration ist ab sofort verfügbar.