Spamfaktor von Newslettern testen

Beim Versand von Newslettern oder Rundmails kann schon ein kleiner Konfigurationsfehler dazu führen, dass Nachrichten im Spamfilter landen. Der Onlinedienst "mail-tester.com" hilft dabei, solche Probleme vor dem Versand zu erkennen. Der Service analysiert verschiedene Aspekte der E-Mail – etwa Inhalte, Serverkonfiguration, Authentifizierungsmechanismen und die Reputation der Absender-IP.

Ob eine E-Mail im Posteingang oder im Spamordner landet, hängt von vielen technischen Faktoren ab. Genau diese prüft mail-tester.com. Nutzer erhalten zunächst eine zufällig generierte E-Mail-Adresse, an die sie ihre vorbereitete Nachricht senden. Das Ergebnis der Prüfung präsentiert die Webseite in Form eines leicht verständlichen Scores. Dabei listet der Dienst auch mögliche Schwachstellen auf, etwa fehlende oder falsch konfigurierte SPF-, DKIM- oder DMARC-Einträge. Sogar Hinweise zu problematischen Formulierungen im Mailtext oder zu potenziell verdächtigen Links können in die Bewertung einfließen. Damit eignet sich das Tool sowohl für Administratoren als auch für Marketing-Teams, die die Zustellbarkeit ihrer Mailkampagnen vorab überprüfen möchten.